PRODUCTLIFE GROUP ACQUIERT HEALTH CARE SOLUTION (HCS), ÉLARGISSANT AINSI SA PRESENCE EN AFRIQUE ET AU MOYENT-ORIENT

PARIS, 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- ProductLife Group (PLG), société de conseil spécialisée dans le support au développement, les affaires réglementaires, la vigilance, la qualité et la transformation numérique pour le secteur de la santé, annonce aujourd'hui l'acquisition de Health Care Solution (HCS), un cabinet de conseil marocain de premier plan dont l'expertise recouvre plus de 30 pays en Afrique. Avec cette alliance, PLG renforce sa capacité à répondre aux besoins de ses clients en matière de conformité réglementaire à l'échelle mondiale.

Health Care Solution a été fondé en 2016 à Casablanca, au Maroc. Spécialisé dans le conseil en affaires réglementaires, qualité et industrialisation, il offre des services d'accompagnement opérationnel, d'audit et de formation en Afrique et au Moyen-Orient, en tirant parti de son solide savoir-faire technique et réglementaire. Ces nouvelles capacités régionales viendront compléter les solutions réglementaires intégrées de PLG, conçues pour accompagner les stratégies de mise sur le marché de solutions médicales.

Abderrahim Bouabidi, Ph. D., fondateur et directeur général de HCS, a déclaré : « Cette fusion avec PLG est une opportunité fantastique de se développer à l'international grâce à la présence mondiale de PLG. Les consultants de HCS seront impliqués dans des projets à plus grande échelle, et PLG aidera HCS à ouvrir de nouvelles portes en Afrique et au Moyen-Orient. Nous sommes impatients de voir ces opportunités se concrétiser, car elles apporteront de nombreux avantages à nos clients et aux membres de notre équipe. »

Xavier Duburcq, Président Directeur Général de PLG, a déclaré : « La présence et l'expertise mondiales de PLG, combinées aux connaissances et aux capacités régionales de HCS, nous permettront de fournir des solutions d'envergure à nos clients. Cette décision stratégique intervient environ trois ans après l'acquisition d'AXPharma, qui a connu une expansion rapide de ses équipes en Tunisie après sa reprise par PLG. C'est un nouveau chapitre passionnant de notre parcours. »

À propos de ProductLife Group :

La mission de ProductLife Group est de soutenir l'accès des patients à des solutions de soins de santé sûres et efficaces en proposant des services de conseil et d'externalisation dans le monde entier tout au long du cycle de vie du produit.

Combinant une expertise locale avec une portée mondiale couvrant plus de 150 pays, PLG est le partenaire stratégique de référence du secteur des sciences de la vie pour le développement, l'introduction sur le marché et la gestion du cycle de vie des portefeuilles de produits, ainsi que pour la transformation commerciale et numérique qui en découle.

Dans le but d'améliorer continuellement la valeur offerte aux équipes et aux clients, PLG s'engage dans un partenariat à long terme, leur apportant de l'innovation, de la flexibilité et de la rentabilité.

Pour en savoir plus, consultez https://productlifegroup.com/

A propos de Health Care Solution

Health Care Solution est un cabinet de conseil fondé en 2016 à Casablanca, au Maroc par Abderrahim BOUABIDI, Ph.D., et spécialisé dans les affaires réglementaires, le CMC, l'assurance qualité et l'industrialisation. La société propose des services d'assistance à la mise sur le marché, d'audit et de formation, en particulier pour les industries pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de compléments alimentaires, de réactifs et de cosmétiques. Elle y parvient grâce à une combinaison approfondie d'expertise technique et de connaissances réglementaires. HCS est connu pour être le leader au Maroc et l'un des principaux cabinets de conseil en Afrique dans le domaine de la réglementation et de la conformité.

Pour en savoir plus, consultez https://www.hcspharma.com/fr/index.html

Cette fusion-acquisition a été facilitée par le cabinet Prosperia, spécialisé dans le développement commercial pour le secteur pharmaceutique.