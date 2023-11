PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE REPRODUÇÃO DO LEOPARDO ÁRABE DA ROYAL COMISSION FOR ALULA DÁ AS BOAS-VINDAS A SETE NOVOS FILHOTES

Todos os filhotes nasceram na Conservation Breeding Centre da RCU em Taif, no noroeste da Arábia Saudita. A RCU deu as boas-vindas às novas chegadas nos últimos cinco meses, levando o número total para 27 leopardos árabes no centro. Isto é quase o dobro dos 14 leopardos árabes originais presentes quando a RCU iniciou o seu projeto para conservar a espécie em 2020.

A reintrodução de longo prazo dos leopardos árabes à natureza será um ápice da regeneração abrangente do ambiente natural da AlUla, em linha com a Saudi Vision 2030. Com firmeza na Lista Vermelha da International Union for Conservation, o leopardo árabe é classificado como "criticamente ameaçado de extinção". Acredita-se que os leopardos selvagens remanescentes na Península Arábica sejam inferiores a 200. Em reconhecimento à necessidade de conservar essa espécie vital, as Nações Unidas declararam 10 de fevereiro como Dia Internacional do Leopardo Árabe.

O nascimento de sete leopardos surge como um grande impulso para a Conservation Breeding Programme, que teve três filhotes nascidos no ano passado. Dos novos filhotes, cinco estão sendo criados por suas mães no centro sem nenhum cuidado adicional dos funcionários, que manterão distância para garantir um forte vínculo materno.

Os dois filhotes restantes estão sendo criados à mão pela equipe da RCU depois que foram abandonados por sua mãe depois de dar à luz. Embora uma ocorrência natural e comum, seja em cativeiro ou na natureza, a equipe agiu para remover rapidamente os recém-nascidos abandonados do recinto após monitorar de perto o comportamento da mãe.

Transferir os filhotes para um viveiro especialmente criado não apenas evita lesões ou acidentes envolvendo a mãe, como também aumenta muito suas chances de sobrevivência em um momento de vida tão precoce e vulnerável. De acordo com as estritas diretrizes de conservação, os filhotes serão criados à mão por um membro da equipe dedicado que fica com eles 24 horas por dia, dormindo perto deles e os alimentando a cada duas horas.

Abdulaziz Alenzy, gerente da RCU Breeding Centre, disse: "Estamos todos muito satisfeitos em ver sete novos filhotes de leopardo árabe nascidos com segurança e indo bem na Conservation Breeding Programme da RCU. Este é outro marco importante em nossos esforços contínuos de conservação da espécie, aumentando a população a cada ano para atingir nosso objetivo final de reintroduzir leopardos na selva da AlUla e em toda Arábia".

A equipe da Conservation Breeding Centre da RCU monitora os leopardos 24 horas por dia, 7 dias por semana via câmeras CCTV. Quando a equipe reconhece os sinais de que uma leoparda árabe está grávida, ela se esforça muito para não interferir ou se aproximar da mãe grávida por cerca de 12 semanas durante esse período crítico, contando exclusivamente com câmeras.

Alenzy acrescentou: "Obviamente, é melhor se a mãe pegar seu filhote e criá-lo naturalmente. Mas às vezes, muitas vezes com novas mães, há a chance dela abandonar o filhote por falta de experiência. Ela não sabe alimentar o jovem. Na natureza, ela pode deixá-lo morto. Obviamente, como o leopardo árabe é um animal tão importante, dentro de nossa unidade tomamos a decisão de interferir.

"Os filhotes de criação manual são tão importantes quanto os criados por suas mães. Mas depois da criação manual, eles precisam ser introduzidos novamente aos outros leopardos, o que requer treinamento especial e muita paciência. Após cinco a seis semanas, os colocamos de volta no recinto por algumas horas por dia para reintegrá-los. Também os transferimos do leite para alimentos sólidos — pode ser um processo exigente, mas mostra como é importante salvar cada filhote".

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2270889/Arabian_Leopard_Cubs_RCU.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2270891/Arabian_Leopard_Cub_RCU.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2270894/Arabian_Leopard_Cubs_RCU.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2270896/Arabian_Leopard_Cubs_RCU.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2270897/Arabian_Leopard_Cubs_RCU.jpg

FONTE The Royal Commission for AlUla (RCU)

