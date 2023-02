Prometric anuncia al líder de la industria educativa Stuart Udell como nuevo consejero delegado

Udell, un veterano de la industria de la educación de 30 años, comienza el 6 de febrero

BALTIMORE, 8 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Prometric, líder mundial en soluciones de evaluación y pruebas basadas en tecnología, ha anunciado a Stuart Udell, un veterano de la industria de la educación con 30 años, como nuevo director ejecutivo. Udell reemplaza a Roy Simrell, quien ha estado al frente de la empresa desde 2019 y continuará asesorando a la empresa y a Udell.

Prometric announces new Chief Executive Officer, Stuart Udell.

Udell tiene una importante experiencia de liderazgo dentro de la industria de la educación y, más recientemente, sirvió como consejero delegado de Achieve3000, un proveedor líder de software y servicios de soluciones de aceleración e intervención en lectura y matemáticas. Se especializa en evaluación, educación profesional, preparación para exámenes, plan de estudios y otras áreas de tecnología educativa y prestación de servicios.

"Los últimos años han sido transformadores para Prometric y nuestra industria, debido a los grandes avances tecnológicos, los cambios en la fuerza laboral y las nuevas tendencias aceleradas por la pandemia. Estamos muy agradecidos por el liderazgo estratégico de Roy Simrell durante estos tiempos sin precedentes", dijo Sandy Ogg, presidente de la junta directiva. "Esperamos con ansias la próxima etapa de nuestro crecimiento con un enfoque continuo en las evaluaciones educativas y la tecnología, y estamos entusiasmados de dar la bienvenida a Stuart Udell como consejero delegado, quien ha dedicado su carrera a esta área".

Además de Achieve3000, Udell se desempeñó anteriormente como consejero delegado de otras organizaciones EdTech destacadas, incluido el operador de escuela virtual K12, Inc.; proveedor de intervención y servicios especializados Catapult Learning; y el proveedor de educación profesional en línea Penn Foster.

"Me siento honrado y emocionado de ser seleccionado como el nuevo consejero delegado de Prometric", dijo Stuart Udell. "Este es un momento único en la industria en el que la tecnología en la educación seguirá creciendo y desarrollándose. Espero utilizar mi experiencia para satisfacer esta demanda y avanzar en las innovaciones para servir mejor a los clientes de Prometric y sus candidatos".

A lo largo de su carrera, Udell ha sido líder en juntas de la industria, incluidas eDynamic Learning, Progress Learning, Nerdy, Success Practices Network, The Learning 2025 National Commission for Student-Centered and Equity-Focused Education, entre otras. Sirvió como presidente del Centro Nacional de Prevención de la Abandono Escolar durante muchos años y recibió un Premio de Servicios de por vida del centro.

Udell tiene un MBA de la Universidad de Columbia y una licenciatura en administración de empresas de la Universidad de Bucknell.

Acerca de Prometric

Prometric es un proveedor global líder de soluciones de evaluación y pruebas basadas en tecnología. Nuestras soluciones integrales integradas brindan desarrollo, administración y distribución de exámenes que establecen el estándar de la industria en calidad, seguridad y excelencia en el servicio. Hoy, estamos allanando el camino de la industria con nuevas soluciones e innovación para garantizar un acceso confiable a evaluaciones seguras en cualquier momento y en cualquier lugar. Para obtener más información, visite Prometric.com o síganos en Twitter en @PrometricGlobal y LinkedIn en www.linkedin.com/company/prometric/ .

Contacto de medios:

Brooke Smith

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1997809/K12_CEO_Stuart_Udell.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1039886/Prometric_Logo.jpg

SOURCE Prometric