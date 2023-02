Prometric anuncia o líder da indústria educacional Stuart Udell como novo CEO

Udell, um veterano de 30 anos na indústria educacional, começa em 6 de fevereiro

BALTIMORE, 8 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Prometric, líder global em soluções de testes e avaliação baseadas em tecnologia, anunciou Stuart Udell, um veterano de 30 anos no setor educacional, como novo CEO. Udell substitui Roy Simrell, que lidera a empresa desde 2019 e continuará a assessorar a empresa e Udell.

Prometric anuncia o novo CEO, Stuart Udell.

Udell tem uma experiência de liderança significativa no setor educacional e, mais recentemente, atuou como CEO da Achieve3000, uma fornecedora líder de software e serviços de intervenção em leitura e matemática e soluções de aceleração. Ele é especialista em avaliação, educação profissional, preparação para testes, currículo e outras áreas de tecnologia educacional e prestação de serviços.

"Os últimos anos foram transformadores para a Prometric e nosso setor, devido a grandes avanços em tecnologia, mudanças na força de trabalho e novas tendências aceleradas pela pandemia. Somos muito gratos pela liderança estratégica de Roy Simrell durante esses tempos sem precedentes", disse Sandy Ogg, presidente do conselho de administração. "Estamos ansiosos para a próxima etapa de nosso crescimento com foco contínuo em avaliações educacionais e tecnologia e estamos entusiasmados em receber Stuart Udell como CEO, que dedicou sua carreira a essa área."

Além da Achieve3000, Udell atuou anteriormente como CEO de outras importantes organizações EdTech, incluindo a operadora de escola virtual K12, Inc.; provedor de intervenção e serviços especializados Catapult Learning; e o provedor de educação profissional online Penn Foster.

"Estou honrado e animado por ser selecionado como novo CEO da Prometric", disse Stuart Udell. "Este é um momento único no setor em que a tecnologia na educação só continuará crescendo e se desenvolvendo. Estou ansioso para usar minha experiência e trajetória para atender a essa demanda e promover inovações para melhor atender aos clientes da Prometric e seus candidatos".

Ao longo de sua carreira, Udell atuou como líder em conselhos do setor, incluindo Aprendizagem eDynamic, Progresso de Aprendizagem, Nerdy, Rede de Práticas de Sucesso, A Comissão Nacional de Aprendizagem para Educação Centrada no Aluno e com Foco na Equidade 2025, entre outros. Atuou como presidente do Centro Nacional de Prevenção da Evasão por muitos anos e recebeu um Prêmio de Serviços Vitalícios do centro.

Udell tem um MBA da Universidade de Columbia e um bacharelado em administração de empresas pela Universidade de Bucknell.

Sobre a Prometric,

a Prometric é uma fornecedora líder global de soluções de testes e avaliação viabilizadas por tecnologia. Nossas soluções integradas de ponta a ponta oferecem desenvolvimento, gestão e distribuição de exames que definem o padrão do setor em qualidade, segurança e excelência em serviços. Hoje, estamos preparando o caminho do setor com novas soluções e inovações para garantir acesso confiável a avaliações seguras a qualquer hora, em qualquer lugar. Para mais informações, acesse prometric.com ou nos siga no Twitter no @PrometricGlobal e LinkedIn em www.linkedin.com/company/prometric/.

Contato para a imprensa:

Brooke Smith

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1997913/K12_CEO_Stuart_Udell.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1039886/Prometric_Logo.jpg

FONTE Prometric

SOURCE Prometric