Prometric annonce la nomination de Stuart Udell, leader dans l'industrie de l'éducation, comme nouveau PDG

M. Udell, fort de 30 ans d'expérience dans l'industrie de l'éducation, commence le 6 février

BALTIMORE, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- Prometric, un leader mondial des solutions de test et d'évaluation axées sur la technologie, a annoncé la nomination de M. Udell, qui compte 30 ans d'expérience dans l'industrie de l'éducation, comme nouveau président directeur général. Stuart Udell remplace Roy Simrell, qui dirige l'entreprise depuis 2019 et continuera de conseiller l'entreprise et M. Udell.

M. Udell possède une vaste expérience de leadership dans le secteur de l'éducation et a récemment occupé le poste de PDG de Achieve3000, un important fournisseur de logiciels et de services de solutions d'intervention et d'accélération en lecture et en mathématiques. Il est spécialisé dans l'évaluation, la formation professionnelle, la préparation aux examens, les programmes d'études et d'autres domaines de la technologie et de la prestation de services éducatifs.

« Les dernières années ont été transformationnelles pour Prometric et notre industrie, en raison des avancées technologiques majeures, des changements dans la main-d'œuvre et des nouvelles tendances accélérées par la pandémie. Nous sommes très reconnaissants du leadership stratégique de Roy Simrell en cette période sans précédent, a déclaré Sandy Ogg, président du conseil d'administration. Nous sommes impatients de passer à la prochaine étape de notre croissance en mettant l'accent sur les évaluations éducatives et la technologie, et nous sommes heureux d'accueillir à titre de PDG M. Udell qui a consacré sa carrière dans ce domaine ».

En plus de Achieve3000, M. Udell a précédemment été PDG d'autres organisations EdTech de premier plan, y compris l'opérateur d'école virtuelle K12, Inc. ; le fournisseur d'intervention et de services spécialisés Catapult Learning ; et le fournisseur d'éducation professionnelle en ligne Penn Foster.

« Je suis à la fois honoré et ravi d'être choisi comme nouveau président directeur général de Prometric, a déclaré Stuart Udell. C'est une période unique dans l'industrie où la technologie en éducation ne fera que croître et se développer. J'ai hâte de mettre à profit mes antécédents et mon expertise pour répondre à cette demande et faire progresser les innovations afin de mieux servir les clients de Prometric et leurs candidats ».

Tout au long de sa carrière, M. Udell a été un leader au sein de conseils d'administration de l'industrie, notamment eDynamic Learning, Progress Learning, Nerdy, Successful Practices Network et The Learning 2025 National Commission for Student-Centered and Equity-Focused Education (Commission nationale de l'apprentissage 2025 pour l'éducation axée sur les élèves et l'équité). Il a été président du National Dropout Prevention Center pendant de nombreuses années et a reçu le prix Lifetime Services Award de ce centre.

M. Udell est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Columbia et d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Bucknell.

À propos de Prometric

Prometric est un important fournisseur mondial de solutions de test et d'évaluation qui se fonde sur les technologiques. Nos solutions intégrées de bout en bout fournissent le développement, la gestion et la distribution des examens qui établissent la norme de l'industrie en matière de qualité, de sécurité et d'excellence du service. Aujourd'hui, nous ouvrons la voie à l'industrie avec de nouvelles solutions et innovations pour assurer un accès fiable à des évaluations sécurisées en tout temps et en tout lieu. Pour en savoir plus, consultez Prometric.com ou suivez-nous sur Twitter à @PrometricGlobal et LinkedIn à www.linkedin.com/company/prometric/ .

