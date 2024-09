PROMISE Technology pokazuje gotowe na AI rozwiązania do przechowywania danych podczas targów IBC 2024

Od 288 TB kompaktowej pamięci masowej po łączność Thunderbolt™ 5, 'Dream Team'' rozwiązań do przechowywania danych Pegasus RAID daje profesjonalnym twórcom ogromne możliwości w erze AI.

AMSTERDAM i HSINCHU, 10 września 2024 r. /PRNewswire/ -- W czasach, gdy systemy oparte o AI generują ogromne ilości danych i wielkie zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową, PROMISE Technology, czołowy globalny dostawca pamięci masowej RAID w zakresie danych przesyłanych strumieniowo ogłasza, że podczas nadchodzących targów IBC 2024 zaprezentuje, jak dobrze z tymi wyzwaniami radzą sobie jej najnowsze rozwiązania dla branży mediów interaktywnych. W tym roku firma PROMISE zorganizuje kilka demonstracji na żywo, które pokażą, jak rodzina rozwiązań pamięci masowej Pegasus Family przyspiesza edycję wideo i transfery plików w środowisku Mac.

Aby zobaczyć, jak czołowe rozwiązania pamięci masowej RAID mogą pomóc zoptymalizować przepływ pracy oparty o AI, odwiedź Stoisko 3.B33 (wspólne z Toshiba) w Hali 3 na targach IBC 2024 (Centrum Kongresowe Amsterdam RAI, 13-16 września 2024 r.).

„W miarę, jak coraz więcej profesjonalnych twórców wykorzystuje narzędzia AI w swojej pracy, przechowywanie danych zaprojektowane z myślą o wydajności jest absolutną podstawą - powiedziała Alice Chang, dyrektor ds. marketingu. - Oferowany przez PROMISE Technology >>Dream Team<< rozwiązań Pegasus Family zapewnia kompaktową elegancję i najwyższą wydajność, dając studiom i spółkom medialnym możliwość osiągania mistrzostwa w kreatywnej pracy opartej o coraz większe zasoby danych i wspomaganie AI".

Zaktualizowany Pegasus R12 dostępny już teraz

Pierwsza demonstracja na IBC 2024 dotyczyć będzie wydajnej platformy PROMISE Pegasus R12, która zostanie połączona do środowiska Mac, aby pokazać, jak może przyspieszyć edycję materiałów wideo i transfery plików, ułatwiając pracę kreatywną. Dostępna już teraz do zakupu R12 została zaktualizowana o rozszerzoną pojemność pamięci masowej. Działająca w oparciu o własną technologię firmy PROMISE, PromiseRAID i zaprojektowana dla środowisk Mac i Windows, najnowsza wersja może obsłużyć nawet do 288 TB pamięci masowej w 12 kieszeniach na dyski, zapewniając najlepszą w branży gęstość zapisu w kompaktowej formie podobnej do standardowych rozwiązań z ośmioma kieszeniami.

Aby zapewnić szybkość i oszczędność energii, R12 korzysta z technologii Thunderbolt™ 4 i posiada tryb oszczędzania energii, który aktywuje się automatycznie, gdy podłączony komputer główny przechodzi w stan uśpienia lub zostaje rozłączony. Aby zapewnić jeszcze większą efektywność energetyczną, rozwiązanie wykorzystuje technologię PROMISE GreenBoost do automatycznej optymalizacji zużycia energii i głośności wentylatorów.

Sercem R12 są czołowe własne technologie pamięci masowej firmy PROMISE - PromiseRAID i Boost Technologies - które zwiększają wydajność, bezpieczeństwo i stabilność platformy.

Pegasus M8 z Thunderbolt™ 5 i Pegasus M4 do edytowania materiałów 8K

Nadchodząca platforma Pegasus M8 to najnowsze szybkie i wydajne rozwiązanie pamięci masowej dla szybkiej pracy opartej o rozwiązania AI. Napędzany błyskawiczną prędkością technologii Thunderbolt™ 5 i NVMe, urządzenie ustanawia nowy standard prędkości przepływu danych, przyspieszając wszystkie twórcze zadania.

Do >>Dream Teamu<< PROMISE należy też prezentowany Pegasus M4, idealny do optymalizacji edytowania wideo w rozdzielczości 8K. Sprzęt oferuje możliwość połączenia do 32 TB przestrzeni dysków SSD w pamięć typu All-Flash i powstał z myślą o mobilnych studiach.

Demonstracja na żywo VTrak J5960 Green JBOD

PROMISE zaprezentuje także VTrak J5960 Green JBOD z systemem pamięci masowej PetaByte Grade ZFS Storage System od Promise i Toshiby. Spółka zorganizuje kolejną demonstrację na żywo, w której pokaże, jak ta platforma radzi sobie z optymalizacją archiwizowania plików wideo.

Goście IBC zobaczą prezentacje na Stoisku 3.B33 (Hala 3).

PROMISE Technology:

PROMISE Technology to uznany światowy lider w dziedzinie magazynowania danych przesyłanych strumieniowo o ponad 30-letnim doświadczeniu. Oparte o własne technologie PromiseRAID i Boost, innowacyjne rozwiązania marki świetnie pasują do wyjątkowych potrzeb w takich zastosowaniach jak monitoring, rich media, chmura i rynki IT. Doświadczone zespoły sprzedażowe i inżynieryjne zostały strategicznie rozmieszczone w regionach obu Ameryk, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, Azji i Pacyfiku oraz Chin, dzięki czemu mogą oferować niezrównaną jakość usług i wsparcia klientom na całym globie.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.promise.com/ .

