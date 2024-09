PROMISE Technology présente des solutions de stockage prêtes pour l'IA à l'IBC 2024

De 288 To de stockage compact à la connectivité Thunderbolt™ 5, la Dream Team des solutions de stockage RAID Pegasus permet aux professionnels de la création de s'épanouir à l'ère de l'IA.

AMSTERDAM et HSINCHU, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Alors que les flux de travail pilotés par l'IA continuent de générer de vastes quantités de données et de besoins de stockage, PROMISE Technology, un chef de file mondial des solutions de stockage RAID pour les données en continu, annonce sa participation au prochain salon IBC 2024 pour présenter ses dernières solutions de stockage pour l'industrie des médias. Cette année, PROMISE organise plusieurs démonstrations en direct sur la façon dont sa famille de solutions de stockage Pegasus accélère la vitesse du montage vidéo et des transferts de fichiers dans les environnements Mac.

Pour découvrir comment les solutions de stockage RAID de PROMISE Technology peuvent optimiser les flux de travail pilotés par l'IA, rendez-vous au stand 3.B33 (commun avec Toshiba) dans le hall 3 de l'IBC 2024 (RAI Amsterdam Convention Center, du 13 au 16 septembre).

« Alors que de plus en plus de professionnels de la création qui intègrent des outils d'IA dans leurs flux de travail, le stockage de données conçu pour la performance est une nécessité absolue », déclare Alice Chang, Chief Marketing Officer. « La Dream Team des solutions de la famille Pegasus de PROMISE Technology offre une élégance compacte et des performances de haut niveau, permettant aux studios et aux sociétés de médias de maîtriser un travail créatif de plus en plus volumineux en données et optimisé par l'IA. »

La version actualisée de Pegasus R12 est désormais disponible

La première démo à l'IBC 2024 portera sur la haute performance du Pegasus R12 de PROMISE, qui sera connecté dans un environnement Mac pour montrer comment il accélère l'édition vidéo et les transferts de fichiers pour faciliter les flux de travail créatifs. Désormais disponible à l'achat, le R12 a été mis à jour avec une capacité de stockage accrue. Basée sur la technologie propriétaire PromiseRAID de PROMISE et conçue pour les environnements Mac et Windows, la dernière version est capable de prendre en charge jusqu'à 288 To dans 12 baies, offrant ainsi une densité de stockage inégalée dans un facteur de forme compact similaire à celui des solutions standard à huit baies.

Pour offrir vitesse et économie d'énergie, R12 est alimenté par Thunderbolt™ 4 et dispose d'un mode d'économie d'énergie qui s'active automatiquement lorsqu'un ordinateur hôte connecté passe en mode veille ou est déconnecté de R12. Pour une écoefficience accrue, il est doté du système GreenBoost de PROMISE qui optimise automatiquement la consommation d'énergie et le niveau de bruit des ventilateurs.

Le cœur du R12 est constitué des technologies de stockage propriétaires de PROMISE - PromiseRAID et Boost Technologies - qui optimisent les performances, la sécurité et la stabilité.

Pegasus M8 avec Thunderbolt™ 5 et Pegasus M4 pour le montage 8K

Le Pegasus M8, qui sera lancé prochainement, est la dernière solution de stockage haute vitesse et haute performance de PROMISE pour accélérer les flux de travail pilotés par l'IA. Boosté par Thunderbolt™ 5 et NVMe, il établit une nouvelle norme en matière de vitesse des flux de données pour garantir la rationalisation du travail créatif.

Faisant également partie de la Dream Team, le Pegasus M4 de PROMISE est la solution idéale pour optimiser le travail de montage 8K. Il offre jusqu'à 32 To de disques SSD dans une matrice all-flash et est conçu pour les environnements de studio mobiles.

Démonstration en direct du VTrak J5960 Green JBOD

PROMISE présentera également le VTrak J5960 Green JBOD, un système de stockage ZFS de niveau pétabyte, développé par Promise et Toshiba. L'entreprise organisera une autre démonstration en direct pour montrer comment la solution optimise l'archivage des fichiers vidéo.

Les visiteurs de l'IBC pourront assister à des démonstrations au stand 3.B33 (hall 3).

À propos de PROMISE Technology :

PROMISE Technology est un chef de file mondial dans le domaine du stockage de données en continu, avec plus de 30 ans d'expérience. S'appuyant sur les technologies propriétaires PromiseRAID et Boost Family, les solutions innovantes de la marque sont adaptées aux besoins uniques des marchés de la surveillance, du rich media, du cloud et des TI. Les équipes de vente et d'ingénierie de PROMISE sont stratégiquement situées dans les régions Amériques, EMEA, JAPAC et Chine afin de fournir des services et un support inégalés à une clientèle mondiale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.promise.com/

Contact avec les médias :

[email protected]