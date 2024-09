PROMISE Technology stellt auf der IBC 2024 KI-fähige Speicherlösungen vor

Von 288 TB kompaktem Speicher bis hin zu Thunderbolt™ 5-Konnektivität – das „Dream Team" der Pegasus RAID-Speicherlösungen unterstützt Kreativprofis im Zeitalter der KI.

AMSTERDAM und HSINCHU, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Da KI-gesteuerte Workflows weiterhin riesige Datenmengen und Speicheranforderungen generieren, kündigt PROMISE Technology, ein weltweit führender Anbieter von RAID-Speicherlösungen für Streaming-Daten, an, dass er auf der kommenden IBC 2024 zeigen wird, wie seine neuesten Speicherlösungen für die Rich-Media-Branche dieser Aufgabe gewachsen sind. In diesem Jahr zeigt PROMISE in mehreren Live-Demos, wie die Speicherlösungen der Pegasus-Familie die Geschwindigkeit der Videobearbeitung und der Dateiübertragung in Mac-Umgebungen beschleunigen.

Um herauszufinden, wie die führenden RAID-Speicherlösungen von PROMISE Technology KI-gesteuerte Workflows optimieren können, besuchen Sie bitte Stand 3.B33 (gemeinsam mit Toshiba) in Halle 3 auf der IBC 2024 (RAI Amsterdam Convention Center, 13. bis 16. September).

„Da immer mehr Kreativprofis KI-Tools in ihre Arbeitsabläufe integrieren, ist ein leistungsfähiger Datenspeicher eine absolute Notwendigkeit", so Alice Chang, Marketingleiterin. „Das ,Dream Team' der Pegasus-Familie von PROMISE Technology bietet kompakte Eleganz und höchste Leistung und ermöglicht es Studios und Medienunternehmen, die zunehmend datenintensive und KI-gestützte kreative Arbeit zu meistern."

Aktualisierter Pegasus R12 jetzt verfügbar

Die erste Demo auf der IBC 2024 wird der leistungsstarke Pegasus R12 von PROMISE sein, der in einer Mac-Umgebung angeschlossen wird, um zu zeigen, wie er die Videobearbeitung und die Dateiübertragung beschleunigen kann, um kreative Arbeitsabläufe zu erleichtern. R12 ist ab sofort erhältlich und wurde mit einer erweiterten Speicherkapazität ausgestattet. Die neueste Version, die auf der proprietären PromiseRAID-Technologie von PROMISE basiert und sowohl für Mac- als auch für Windows-Umgebungen entwickelt wurde, unterstützt bis zu 288 TB in 12 Einschüben und bietet eine branchenführende Speicherdichte in einem kompakten Formfaktor, der dem von Standardlösungen mit 8 Einschüben entspricht.

Der R12 wird über Thunderbolt™ 4 mit Strom versorgt und verfügt über einen Energiesparmodus, der automatisch aktiviert wird, wenn ein angeschlossener Host-Computer in den Ruhezustand wechselt oder die Verbindung zum R12 getrennt wird, um Geschwindigkeit und Energie zu sparen. Für noch mehr Energieeffizienz sorgt PROMISE's GreenBoost zur automatischen Optimierung des Stromverbrauchs und des Geräuschpegels der Lüfter.

Das Herzstück von R12 sind die führenden proprietären Speichertechnologien von PROMISE - PromiseRAID und Boost Technologies – die Leistung, Sicherheit und Stabilität verbessern.

Pegasus M8 mit Thunderbolt™ 5 & Pegasus M4 für 8K-Bearbeitung

Pegasus M8 ist die neueste Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsspeicherlösung von PROMISE zur Beschleunigung von KI-gesteuerten Workflows, die in Kürze auf den Markt kommt. Mit Thunderbolt™ 5 und NVMe setzt es einen neuen Standard für die Geschwindigkeit des Datenflusses und sorgt für eine Optimierung der kreativen Arbeit.

PROMISE ist ebenfalls Teil des „Dream Teams" und stellt den Pegasus M4 aus, der sich ideal für die Optimierung von 8K-Bearbeitungsaufgaben eignet. Es bietet bis zu 32 TB SSDs in einem All-Flash-Array und ist für mobile Studioumgebungen konzipiert.

Live-Demo des VTrak J5960 Green JBOD

PROMISE zeigt außerdem VTrak J5960 Green JBOD, ein ZFS-Speichersystem der PetaByte-Klasse, das von Promise und Toshiba betrieben wird. Das Unternehmen wird eine weitere Live-Demo veranstalten, um zu zeigen, wie die Lösung die Archivierung von Videodateien optimiert.

IBC-Besucher können sich auf Demos am Stand 3.B33 (Halle 3) freuen.

Informationen zu PROMISE Technology:

PROMISE Technology ist ein anerkannter Weltmarktführer im Bereich der Streaming-Datenspeicherung mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. Die innovativen Lösungen der Marke, die sich auf die firmeneigenen Technologien PromiseRAID und Boost stützen, sind auf die besonderen Anforderungen der Märkte für Überwachung, Rich Media, Cloud und IT zugeschnitten. Die sehr erfahrenen Vertriebs- und Ingenieurteams von PROMISE sind strategisch in den Regionen Nord- und Südamerika, EMEA, JAPAC und China angesiedelt, um den Kunden rund um den Globus einen unvergleichlichen Service und Support zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.promise.com/

