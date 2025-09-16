PRophet, ein Unternehmen von Stagwell (STGW), ernennt Tony Sardella zum globalen CEO, um die nächste Wachstumsphase der drittgrößten Kommunikationstechnologieplattform der Welt voranzutreiben

Sardella wird bei PRophet und Allison Worldwide eine Doppelrolle übernehmen und die Bereiche KI-Produktentwicklung, globale Kundenakquise und strategische Partnerschaften leiten

NEW YORK, 16. September 2025 /PRNewswire/ -- PRophet, eine Kommunikations-Technologie-Suite mit preisgekrönter KI-gestützter Software und Dienstleistungen für moderne Kommunikatoren, gab heute die Ernennung von Tony Sardella zum globalen CEO bekannt. Als Teil der The Marketing Cloud (ehemals Stagwell Marketing Cloud) ist PRophet mit einer breiteren Palette von KI-gestützten Marketing- und Kommunikationslösungen verbunden und unterstützt deren Ziel, Kommunikationsfachleuten umsetzbare Erkenntnisse, Analysen und Prognosetools für eine daten- und KI-gestützte Branche zur Verfügung zu stellen.

Sardella wird die weitere Expansion und Innovation von PRophet vorantreiben, während die Plattform in ihre nächste Phase des beschleunigten Wachstums eintritt. Gleichzeitig wird er seine Rolle bei Stagwells Allison Worldwide als Head of Predictive Analytics weiterhin ausüben.

Die umfassende Suite von PRophet umfasst drei KI-gestützte Lösungen, die darauf ausgelegt sind, die Leistung von Marketing- und Kommunikationsfachleuten zu maximieren. PRophet Media Intelligence bietet globale Medienbeobachtung und umsetzbare Erkenntnisse, PRophet Earn nutzt generative und prädiktive KI, um relevante Journalisten und Influencer zu identifizieren und anzusprechen, und PRophet Influence optimiert die Suche nach Influencern, Analysen und Kampagnen-Tracking durch agentenbasierte KI.

PRophet hat seit seiner Einführung im Jahr 2020 eine bemerkenswerte Größe und Marktdurchdringung erreicht und sich zur drittgrößten Kommunikationstechnologie-Suite weltweit entwickelt. Im Juni schloss PRophet die erfolgreiche Integration des Medienbeobachtungs- und Analyseanbieters UNICEPTA (jetzt PRophet Media Intelligence) sowie der Influencer-Management-Agentur und Technologieplattform LEADERS and InfluencerMarketing.AI (jetzt PRophet Influence) ab und stärkte damit seine marktführende Position weiter und erweiterte seine Fähigkeiten, Unternehmenskunden in einem noch nie dagewesenen Umfang zu bedienen.

„Das Wachstum von PRophet ist bemerkenswert, und seine Grundlage bleibt weiterhin beeindruckend", sagte Elspeth Rollert, CEO von The Marketing Cloud. „Wir haben etwas wirklich Revolutionäres geschaffen, eine Plattform, die nicht nur mit der Entwicklung der Branche Schritt hält, sondern diese aktiv vorantreibt. Die Ernennung von Tony steht für unser Engagement, diese Führungsposition nicht nur zu halten, sondern unseren Wachstumskurs zu beschleunigen, indem wir fortschrittliche Technologien auf den Markt bringen."

Die Ernennung von Tony unterstreicht unser Bestreben, diese Führungsposition nicht nur zu behaupten, sondern unser Wachstum durch die Einführung fortschrittlicher Technologien auf dem Markt noch weiter zu beschleunigen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Leitung von Data-Science- und Predictive-Analytics-Organisationen hat er innovative KI-/ML-Systeme entwickelt, die Signale aus der realen Welt in Führungsentscheidungen für globale Fortune- und FTSE-Unternehmen umsetzen. Bevor er zum Stagwell-Netzwerk stieß, gründete und baute er das Predictive-Analytics-Unternehmen evolve24 erfolgreich auf und stellte damit seine Fähigkeit unter Beweis, technologiebasierte Lösungen im Kommunikationsbereich zu entwickeln und auszubauen. Seine jahrzehntelange Erfahrung in leitenden Kommunikationspositionen bei globalen Unternehmen wie Monsanto verschafft ihm das strategische Gespür, das erforderlich ist, um die Expansion von PRophet in neue Märkte und Dienstleistungsbereiche voranzutreiben.

„Es ist mir eine große Ehre, sowohl PRophet als auch Allison Worldwide im Bereich Predictive Analytics in einer Zeit zu leiten, die meiner Meinung nach die bisher transformativste sein wird", sagte Sardella. „Das Team von PRophet hat außergewöhnliche Erfolge und ein außergewöhnliches Wachstum erzielt, die unsere Branche wirklich revolutioniert haben. Mein Fokus liegt darauf, diese Dynamik mit einer soliden Grundlage, erstklassiger Technologie, umsetzbaren Erkenntnissen und einem Engagement für den Erfolg unserer Kunden angesichts der enormen Marktchancen, die vor uns liegen, weiter zu beschleunigen."

Informationen zu PRophet

PRophet ist eine Suite von KI-gestützten SaaS-Softwareprogrammen und -Dienstleistungen, die entwickelt wurde, um die nächste Generation von „Kommunikationsingenieuren" zu befähigen und zu unterstützen, die in den Bereichen PR, Social Media und Influencer-Marketing tätig sind und sich auf menschliche Führung und KI-Unterstützung stützen.

PRophet Media Intelligence (F/K/A UNICEPTA) ist der größte Anbieter von globalen Medien-, Marktinformations- und Social-Listening-Tools und liefert Kommunikationsfachleuten weltweit unvergleichliche Einblicke und Analysen.

PRophet Earn nutzt prädiktive, kognitive und generative KI, um Nutzern dabei zu helfen, renommierte Journalisten und führende Influencer zu finden, anzusprechen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Diese Lösung für Medienarbeit erstellt und testet „medienwirksame" PR-Inhalte, um das Interesse und die Stimmung von Journalisten vorherzusagen.

PRophet Influence, unterstützt von influencermarketing.ai, kombiniert Influencer-Entdeckung, Analytik, Markensicherheit und Tracking-Technologien, um Influencer-Kampagnen mit Blick auf Präzision und Leistung zu informieren und zu verwalten.

PRophet wurde mit dem Innovation SABRE Award 2023-2025 von PRovoke Media, einem Webby Award 2024 ausgezeichnet und in die Tech Hotlist 2024 von PR News aufgenommen. PRophet hat seinen Hauptsitz in New York City und Niederlassungen in Washington DC, London, Köln, Berlin, Zürich, São Paulo und Shanghai. Das Unternehmen ist Teil von The Marketing Cloud (TMC), einer Suite datengesteuerter SaaS-Lösungen für moderne Marketingfachleute. Besuchen Sie prprophet.ai, um mehr zu erfahren.

