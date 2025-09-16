PRophet, une société de Stagwell (STGW), nomme Tony Sardella au poste de PDG mondial pour superviser la prochaine phase de croissance de la troisième plus importante plateforme technologique de communication au monde

M. Sardella jouera un double rôle au sein de PRophet et d'Allison Worldwide en dirigeant le développement des produits d'IA, l'expansion des clients à l'échelle mondiale et les partenariats stratégiques

NEW YORK, 16 septembre 2025 /PRNewswire/ -- PRophet, une suite technologique de logiciels et de services essentiels et primés activés par l'IA pour les communicateurs modernes, a annoncé aujourd'hui la nomination de Tony Sardella en tant que PDG mondial. Dans le cadre de The Marketing Cloud (auparavant Stagwell Marketing Cloud), PRophet se connecte à une suite plus large de solutions de marketing et de communication basées sur l'IA qui l'aident dans sa mission visant à autonomiser les communicateurs avec des informations exploitables, des analyses et des outils prédictifs à l'intention d'une industrie dépendant des données et de l'IA.

M. Sardella sera le fer de lance de l'expansion et de l'innovation continues de PRophet, alors que la plateforme entre dans sa prochaine phase de croissance accélérée, tout en conservant son rôle chez Allison Worldwide, filiale de Stagwell, en tant que responsable de l'analyse prédictive.

La suite complète de PRophet comprend trois solutions activées par l'IA et conçues pour optimiser les performances des professionnels du marketing et de la communication. PRophet Media Intelligence fournit une veille médiatique mondiale et des informations exploitables, PRophet Earn utilise l'IA générative et prédictive pour identifier les journalistes et influenceurs pertinents et nouer des liens et PRophet Influence optimise la découverte d'influenceurs, l'analyse et le suivi des campagnes grâce à l'IA agentique.

Depuis son lancement en 2020, PRophet a atteint une échelle et une pénétration du marché remarquables, devenant la troisième plus grande suite de technologies de communication au monde. En juin, PRophet a finalisé l'intégration de l'agence de veille et d'analyse UNICEPTA (désormais PRophet Media Intelligence) et de l'agence de gestion d'influence et plateforme technologique LEADERS et InfluencerMarketing.AI (désormais PRophet Influence), renforçant ainsi sa position de leader du secteur et élargissant ses capacités à servir les entreprises clientes à une échelle sans précédent.

« La croissance de PRophet a été remarquable et ses fondations restent inégalées », a déclaré Elspeth Rollert, PDG de The Marketing Cloud. « Nous avons construit quelque chose de vraiment révolutionnaire, une plateforme qui ne se contente pas de suivre l'évolution du secteur, mais qui aussi la stimule activement. La nomination de Tony représente notre détermination à non seulement à maintenir cette position de leader, mais aussi à accélérer notre trajectoire de croissance en commercialisant des technologies de pointe. »

M. Sardella apporte une combinaison unique d'expertise technique approfondie et de leadership éprouvé en matière de communication qui positionne PRophet pour sa phase de croissance la plus ambitieuse à ce jour. Avec plus de 30 ans d'expérience à la tête d'organisations spécialisées dans les sciences des données et l'analyse prédictive, il a élaboré des systèmes d'IA/d'apprentissage machine innovants qui transforment les signaux du monde réel en décisions exécutives pour des entreprises mondiales du classement Fortune et du classement FTSE. Avant de rejoindre le réseau Stagwell, il a fondé et développé avec succès la société d'analyse prédictive evolve24, démontrant ainsi sa capacité à établir et à développer des solutions technologiques dans le domaine des communications. Ses dizaines d'années d'expérience en tant que responsable de la communication au sein d'entreprises internationales, dont Monsanto, lui confèrent l'acuité stratégique nécessaire pour guider l'expansion de PRophet dans de nouveaux marchés et pour de nouvelles prestations.

« Je suis très honoré de diriger PRophet et l'analyse prédictive d'Allison Worldwide au cours de ce que je crois être la période la plus transformatrice à ce jour », a déclaré M. Sardella. « L'équipe de PRophet a connu un succès et une croissance extraordinaires qui ont véritablement révolutionné notre secteur. Ma priorité est l'accélération de cette dynamique grâce à des fondations inébranlables, à une technologie de pointe, à des informations exploitables et à un engagement en faveur de la réussite des clients dans le cadre de l'énorme opportunité de marché qui s'offre à eux. »

Pour plus d'informations, consultez le site www.prprophet.ai.

A propos de PRophet

PRophet est une suite de logiciels et de services SaaS activés par l'IA, conçus pour activer et soutenir la prochaine génération « d'ingénieurs en communication » dirigés par des humains et activés par l'IA, travaillant dans la communauté des relations publiques, du marketing social et du marketing d'influence.

PRophet Media Intelligence (F/K/A UNICEPTA) est le plus grand fournisseur d'outils d'écoute des médias, d'intelligence économique et d'écoute sociale, fournissant des informations et des analyses inégalées aux communicateurs du monde entier.

PRophet Earn exploite l'IA prédictive, cognitive et générative pour aider les utilisateurs à découvrir et cibler les journalistes à forte autorité et les influenceurs de premier plan, ainsi qu'à échanger avec eux. Cette solution de relations avec les médias crée et teste un contenu de relations publiques « médiatisable » afin de prédire l'intérêt et l'avis des journalistes.

PRophet Influence, powered by influencermarketing.ai, associe la recherche d'influenceurs, l'analyse, la protection de marque et les technologies de suivi pour façonner et gérer les campagnes d'influence avec précision et performance.

PRophet a reçu le SABRE de l'innovation de PRovoke Media en 2023, 2024 et 2025, un Webby Award en 2024, et a été intégré à la liste des technologies les plus prometteuses de PR News en 2024. PRophet a son siège social à New York et possède des bureaux à Washington DC, Londres, Cologne, Berlin, Zurich, São Paulo et Shanghai. Le service fait partie du Marketing Cloud (TMC), un ensemble de solutions SaaS basées sur les données et conçues pour les spécialistes du marketing d'aujourd'hui. Visitez le site prprophet.ai pour en savoir plus.

