PSPDFKit se rebaptise Nutrient après avoir triplé son chiffre d'affaires depuis l'investissement stratégique d'Insight Partners en 2021.

Des SDK de documents alimentés par l'IA, des solutions low-code et une plateforme d'automatisation des flux de travail fournissent les éléments de base pour accélérer la transformation numérique dans les entreprises modernes.

RALEIGH, N.C., 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- PSPDFKit, la principale technologie de traitement des documents et plateforme d'automatisation des flux de travail, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'était rebaptisée Nutrient. Après un investissement stratégique de l'investisseur mondial en logiciels Insight Partners en 2021, PSPDFKit a acquis la technologie de traitement des documents des leaders de l'industrie ORPALIS, Aquaforest et Muhimbi, ainsi que la plateforme complémentaire d'automatisation des flux de travail Integrify.

Ayant pleinement intégré les sociétés acquises, Nutrient est désormais en mesure de fournir un portefeuille cohésif de solutions qui améliorent, sécurisent et accélèrent l'innovation dans l'écosystème documentaire d'une organisation. Les documents ont été et continuent d'être le support fondamental pour l'échange et l'enregistrement des connaissances. Les outils documentaires modernes sont essentiels pour les développeurs et leurs organisations afin de construire des expériences documentaires qui dépassent les attentes et répondent aux besoins des consommateurs du 21e siècle.

« Dans un monde qui innove si rapidement, les documents numériques continuent d'être limités par les contraintes et les cas d'utilisation des années 90 », a indiqué Jonathan Rhyne, cofondateur et président-directeur général de Nutrient. « Nous avons pour mission de changer cela en faisant évoluer la façon dont les citoyens expérimentent et interagissent avec les documents. »

Nutrient fournit une gamme inégalée d'outils documentaires modernes dont les développeurs et les professionnels de l'informatique ont besoin pour tenir la promesse de la transformation numérique. En construisant avec les kits de développement logiciel (SDK) de Nutrient, les chefs de produits et les développeurs sont en mesure de créer des expériences documentaires transparentes, sécurisées et évolutives. Qu'il s'agisse de créer des applications web, mobiles, serveur ou des microservices basés sur le cloud, les SDK de Nutrient aident les développeurs à intégrer les fonctionnalités des documents - depuis la visualisation, la signature et le remplissage de formulaires, jusqu'à la conversion, la génération, la création et bien plus encore. Nutrient permet aux organisations de rationaliser les flux de documents et de mettre à l'échelle les opérations grâce à des solutions prêtes à l'emploi, à faible code et à l'automatisation du backend. Avec la plateforme d'automatisation des flux de travail de Nutrient, les responsables informatiques et les développeurs citoyens peuvent construire des flux de travail structurés, efficaces et vérifiables pour chaque département avec une plateforme facile à mettre en œuvre, à utiliser et à mettre à l'échelle.

« La technologie de pointe sur le traitement des documents de Nutrient a accéléré nos capacités de prévisualisation PDF dans l'application mobile Box, nous aidant à atteindre nos objectifs d'UX mobile des mois plus tôt que prévu », a indiqué Klaudyna Szpara, chef de produit chez Box, l'Intelligent Content Cloud.

Aujourd'hui, Nutrient alimente des milliers d'organisations mondiales, dont plus de 15 % des marques du Global 500, des milliers d'entreprises commerciales à travers 80 nations et plus de 130 organisations du secteur public dans 24 pays. Les clients de Nutrient couvrent presque tous les secteurs verticaux - de l'architecture, la construction et l'ingénierie à la finance, la santé et les logiciels en tant que service.

En 2022, Stax, un cabinet de conseil leader sur le marché, a estimé le marché commercial américain adressable total pour les outils de développement de documents à près de 1,9 milliard de dollars - une augmentation remarquable de 79 % par rapport à 2019. Cette croissance est alimentée par de nouveaux cas d'utilisation et par l'accélération du passage aux documents numériques. Stax a également prévu que la satisfaction des besoins de tous les outils de développement de documents B2B pourrait potentiellement doubler le marché total adressable, renforçant encore la position de Nutrient sur le marché.

Nutrient est stratégiquement positionné pour tirer parti de l'accélération de la transformation numérique, qui devrait stimuler la croissance en répondant à une gamme plus large de cas d'utilisation de documents et de flux de travail dans diverses industries. Les acquisitions de Muhimbi, ORPALIS et Aquaforest en 2022 et d'Integrify en 2024 ont considérablement renforcé les capacités de Nutrient, permettant à la société de fournir un éventail inégalé de solutions exhaustives.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui au prochain webinaire sur le lancement des produits Nutrient Q4, qui aura lieu le 14 novembre 2024, et apprenez-en davantage sur le site www.nutrient.io.

À propos de Nutrient

Nutrient fournit les éléments de base pour accélérer la transformation numérique des entreprises modernes. Les SDK de Nutrient, le traitement des documents basé sur le cloud, les solutions low-code pour M365 et la plateforme d'automatisation des flux de travail transforment les écosystèmes documentaires. La société alimente des milliers d'organisations dans le monde entier, y compris plus de 15 pour cent des marques du Global 500, des milliers d'entreprises commerciales à travers 80 nations, et plus de 130 organisations du secteur public dans 24 pays. Soutenue par Insight Partners et basée à Raleigh, N.C., Nutrient possède des bureaux en Angleterre, en France et en Autriche. Nutrient a pour mission de faire évoluer l'expérience humaine avec les documents, et ses produits sont l'intégration de la technologie d'automatisation des documents et des flux de travail de PSPDFKit, ORPALIS, Aquaforest, Muhimbi et Integrify. Pour en savoir plus, consultez le site www.nutrient.io.

Personne-contact :

ICR-Lumina

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2537841/Nutrient_Logo.jpg