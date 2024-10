Umbenennung von PSPDFKit in Nutrient nach Verdreifachung des Umsatzes seit der strategischen Investition von Insight Partners im Jahr 2021

KI-gestützte Dokument-SDKs, Low-Code-Lösungen und eine Plattform zur Workflow-Automatisierung liefern modernen Unternehmen die Bausteine zur Beschleunigung der digitalen Transformation.

RALEIGH, North Carolina, 23. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- PSPDFKit, die führende Technologieplattform für Dokumentenverarbeitung und Workflow-Automatisierung, gab heute ihre Umbenennung in Nutrient bekannt. Nach einer strategischen Investition des globalen Softwareinvestors Insight Partners im Jahr 2021 erwarb PSPDFKit die Dokumentenverarbeitungstechnologien der Branchenführer ORPALIS, Aquaforest und Muhimbi sowie die ergänzende Workflow-Automatisierungsplattform Integrify.

Nach der vollständigen Einbindung der übernommenen Unternehmen ist Nutrient nun in der Lage, ein zusammenhängendes Portfolio an Lösungen anzubieten, die das Dokumenten-Ökosystem eines Unternehmens verbessern, sichern und diesbezügliche Innovationen beschleunigen. Dokumente waren und sind das grundlegende Medium für den Austausch und die Aufzeichnung von Wissen. Moderne Dokumententools sind für Entwickler und ihre Unternehmen von entscheidender Bedeutung, wenn es um die Erstellung von Dokumenten geht, die die Erwartungen der Benutzer des 21. Jahrhunderts übertreffen und ihre Bedürfnisse erfüllen.

„In einer Welt, die sich so schnell weiterentwickelt, sind digitale Dokumente immer noch durch die Einschränkungen und Anwendungsfälle der 90er-Jahre begrenzt", sagt Jonathan Rhyne, Mitbegründer und Geschäftsführer von Nutrient. „Wir sehen es als unsere Aufgabe, dies zu ändern, indem wir die Art und Weise weiterentwickeln, wie Menschen Dokumente erleben und mit ihnen interagieren."

Nutrient bietet eine unübertroffene Bandbreite an modernen Dokumententools, die Entwickler und IT-Experten benötigen, um das Versprechen des digitalen Wandels zu erfüllen. Durch die Verwendung der Softwareentwicklungs-Kits (SDKs) von Nutrient sind Produktverantwortliche und Entwickler in der Lage, nahtlose, sichere und skalierbare Dokumentenerlebnisse zu schaffen. Ganz gleich, ob es um die Erstellung von Web-, Mobil-, Server- oder Cloud-basierte Microservice-Anwendungen geht, helfen die SDKs von Nutrient den Entwicklern bei der Integration von Dokumentenfunktionen - vom Anzeigen, Signieren und Ausfüllen von Formularen bis hin zur Konvertierung, Generierung, Erstellung und vielem mehr. Nutrient ermöglicht Unternehmen die Rationalisierung von Dokumenten-Workflows und die Skalierung von Abläufen mit Standardlösungen, Low-Code-Lösungen und Backend-Automatisierung. Mit der Workflow-Automatisierungsplattform von Nutrient können IT-Führungskräfte und sozial verantwortliche Entwickler strukturierte, effiziente und überprüfbare Workflows für jede Abteilung mithilfe einer Plattform erstellen, die einfach zu implementieren, zu verwenden und zu skalieren ist.

„Die führende Dokumentenverarbeitungstechnologie von Nutrient hat unsere PDF-Vorschaufunktionen in der mobilen Box-App beschleunigt und uns dabei geholfen, unsere mobilen UX-Ziele Monate früher als geplant zu erreichen", sagt Klaudyna Szpara, Produktmanagerin bei Box, the Intelligent Content Cloud.

Heute unterstützt Nutrient Tausende von Unternehmen weltweit, darunter mehr als 15 Prozent der Global-500-Marken, Tausende von Handelsunternehmen in 80 Ländern und mehr als 130 Unternehmen der öffentlichen Hand in 24 Ländern. Die Kunden von Nutrient kommen aus nahezu allen vertikalen Branchen - von Architektur, Bau- und Ingenieurwesen bis hin zu Finanzwesen, Gesundheitswesen und Software als Dienstleistung.

Stax, ein marktführendes Beratungsunternehmen, schätzt den gesamten adressierbaren US-Markt für Dokumentenentwickler-Tools für das Jahr 2022 auf fast 1,9 Milliarden US-Dollar - ein bemerkenswerter Anstieg von 79 Prozent gegenüber 2019. Dieses Wachstum wird durch neue Anwendungsfälle und die beschleunigte Umstellung auf digitale Dokumente vorangetrieben. Stax prognostizierte außerdem, dass die Erfüllung der Anforderungen aller B2B-Dokumentenentwickler-Tools den gesamten adressierbaren Markt potenziell verdoppeln könnte, was die Marktposition von Nutrient weiter stärken würde.

Nutrient ist strategisch so positioniert, dass es von der Beschleunigung des digitalen Wandels profitieren kann, von dem erwartet wird, dass er das Wachstum vorantreibt, indem er ein breiteres Spektrum von Dokumenten- und Workflow-Anwendungsfällen in verschiedenen Branchen adressiert. Die Akquisitionen von Muhimbi, ORPALIS und Aquaforest im Jahr 2022 sowie von Integrify im Jahr 2024 haben die Einsatzmöglichkeiten von Nutrient erheblich gestärkt und erlauben es dem Unternehmen, eine unübertroffene Bandbreite an umfassenden Lösungen anzubieten.

Registrieren Sie sich noch heute für das kommende Webinar Nutrient Q4 product release am 14. November 2024 und erfahren Sie mehr unter www.nutrient.io.

Informationen zu Nutrient

Nutrient liefert die Bausteine zur Beschleunigung des digitalen Wandels für moderne Unternehmen. Die SDKs von Nutrient, die Cloud-basierte Dokumentenverarbeitung, die Low-Code-Lösungen für M365 und die Plattform zur Workflow-Automatisierung verändern das Dokumenten-Ökosystem. Das Unternehmen ist für Tausende von Unternehmen weltweit tätig, darunter mehr als 15 Prozent der Global-500-Marken, Tausende von Handelsunternehmen in 80 Ländern und mehr als 130 Unternehmen der öffentlichen Hand in 24 Ländern. Nutrient wird von Insight Partners unterstützt. Es hat seinen Sitz in Raleigh, North Carolina, und unterhält Büros in England, Frankreich und Österreich. Nutrient hat es sich zur Aufgabe gemacht, die menschliche Erfahrung mit Dokumenten zu verbessern. Seine Produkte sind die Integration branchenführender Dokumenten- und Workflow-Automatisierungstechnologien von PSPDFKit, ORPALIS, Aquaforest, Muhimbi und Integrify. Weitere Informationen finden Sie unter www.nutrient.io.

Kontakt:

ICR-Lumina

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2537841/Nutrient_Logo.jpg