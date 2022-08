Pylontech adicionada ao índice MSCI China A Onshore

XANGAI, 23 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Pylontech (688063), uma provedora dedicada de sistemas de armazenamento de bateria (BSS) listada na Bolsa de Valores de Xangai STAR MARKET (SSE), foi adicionada ao índice MSCI China A Onshore em 11 de agosto de 2022. Além disso, a Pylontech também foi incluída no índice MSCI China All Shares.

A MSCI, como fornecedora líder de ferramentas e serviços de suporte a decisões críticas para a comunidade global de investimentos, anunciou as mudanças em sua Revisão Trimestral de Índices de agosto de 2022 para os índices de ações MSCI. Nesta análise, o índice MSCI China A Onshore fez sete adições, com a Pylontech sendo nomeada uma das três maiores. Esta inclusão é o testemunho do crescimento promissor da Pylontech.

Como a primeira empresa com foco em BESS listada na SSE, o layout abrangente de estratégia da Pylontech, alta participação de mercado e forte branding, conquistou uma classificação entre os dois principais fornecedores de BESS residenciais globais pela IHS Research e está classificada entre as 50 empresas mais inovadoras da Forbes China. A adição da Pylontech ao índice MSCI é a prova do papel representativo da Pylontech no setor de armazenamento de energia e do reconhecimento de sua força abrangente, competitividade, posição do setor, circulação de mercadorias, entre outros. Também significa que a Pylontech adotará mais oportunidades e atrairá a atenção com seu valor de investimento e potencial de desenvolvimento de investidores globais.

"A Pylontech tem orgulho de ser uma empresa de índice MSCI e agradece pelo reconhecimento do mercado de capitais. Estamos comprometidos em criar mais valor para os acionistas, clientes e outras partes interessadas com nossa tecnologia líder de armazenamento de energia e produtos e serviços confiáveis. E aproveitaremos essa oportunidade e criaremos um valor mais econômico para nossos acionistas, beneficiando-se do rápido desenvolvimento de energias renováveis. Precisamos fazer mais para atingir emissões de carbono zero líquido", disse Geoffrey Song, vice-presidente da Pylontech.

Sob o cenário da crise energética global e da transição energética, a energia limpa gradualmente substituirá a energia fóssil tradicional. O armazenamento de energia será a tecnologia fundamental para promover a substituição da energia principal, desde a energia fóssil até a energia renovável.

A BloombergNEF avalia que todo o mercado global de armazenamento de energia chegará a 58GW/178GWh em 2030, cinco vezes mais do que a capacidade de registro instalada em 2021 (10GW/22GWh). Na próxima década, existem grandes oportunidades de armazenamento de energia, estimulando a transição para energias mais sustentáveis. O rápido crescimento do armazenamento global de energia é impulsionado com o apoio de diferentes políticas nacionais, o favorecimento do capital e um modelo de negócios claro e sustentável. Como um suporte importante para o novo sistema de energia, o armazenamento de energia se tornará uma orientação de investimento de valor.

Todas as mudanças na avaliação MSCI serão implementadas a partir de 31 de agosto de 2022.

Sobre a Pylontech

A Pylontech foi fundada em 2009 como provedora dedicada de sistemas de armazenamento de baterias (BSS), consolidando sua experiência em eletroquímica, eletrônica de potência e integração de sistemas. Ao fornecer produtos e soluções de baterias ESS confiáveis e acessíveis para os mercados globais, a empresa tem contribuído significativamente para uma taxa de aumento de sete anos em dobro, permitindo a posição de mercado como um dos principais fornecedores de armazenamento de baterias de lítio em todo o mundo.

FONTE Pylontech

