Spoločnosť Pylontech bola pridaná do indexu MSCI China A Onshore Index

ŠANGHAJ, 23. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Pylontech (688063), špecializovaný poskytovateľ batériových úložných systémov (BSS) kótovaná na šanghajskej burze STAR MARKET (SSE), bola 11. augusta 2022 pridaná do indexu MSCI China A Onshore Index. Okrem toho bola spoločnosť Pylontech zaradená aj do indexu MSCI China All Shares Index.

Spoločnosť MSCI ako popredný poskytovateľ kľúčových nástrojov a služieb na podporu rozhodovania pre globálnu investičnú komunitu oznámila zmeny vo svojom štvrťročnom prehľade indexov MSCI Equity Indexes z augusta 2022. V tomto prehľade index MSCI China A Onshore Index zaznamenal sedem prírastkov, pričom spoločnosť Pylontech bola uvedená ako jedna z troch najväčších. Toto zaradenie svedčí o sľubnom raste spoločnosti Pylontech.

Ako prvá spoločnosť zameraná na BESS kótovaná na šanghajskej burze SSE získala spoločnosť Pylontech, vďaka komplexnému rozvrhnutiu stratégie, vysokému podielu na trhu a silnej značke, druhé miesto medzi globálnymi dodávateľmi BESS pre rezidenčné budovy podľa IHS Research a je zaradená medzi 50 najinovatívnejších spoločností podľa časopisu Forbes v Číne. Zaradenie spoločnosti Pylontech do indexu MSCI je okrem iného dôkazom reprezentatívnej úlohy spoločnosti Pylontech v odvetví skladovania energie a uznaním jej komplexnej sily, konkurencieschopnosti, postavenia v odvetví a obehu zásob. Znamená to tiež, že spoločnosť Pylontech využije viac príležitostí a svojou investičnou hodnotou a rozvojovým potenciálom pritiahne pozornosť globálnych investorov.

„Spoločnosť Pylontech je hrdá na to, že je súčasťou indexu MSCI a je vďačná za uznanie od kapitálového trhu. Vďaka našej špičkovej technológii skladovania energie a spoľahlivým produktom a službám sme odhodlaní vytvárať väčšiu hodnotu pre akcionárov, zákazníkov a ďalšie zainteresované strany. Túto šancu využijeme a vytvoríme väčšiu ekonomickú hodnotu pre našich akcionárov, ktorí budú profitovať z rýchleho rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Musíme urobiť viac, aby sme dosiahli nulovú bilanciu emisií uhlíka," povedal Geoffrey Song, viceprezident spoločnosti Pylontech.

V kontexte celosvetovej energetickej krízy a energetickej transformácie bude čistá energia postupne nahrádzať tradičnú fosílnu energiu. Skladovanie energie bude kľúčovou technológiou na podporu nahradenia hlavnej energie z fosílnych zdrojov energiou z obnoviteľných zdrojov.

BloombergNEF predpokladá, že celý globálny trh skladovania energie dosiahne v roku 2030 až 58 GW/178 GWh, čo je päťkrát viac ako kapacita inštalovaná v roku 2021 (10 GW/22 GWh). V nasledujúcom desaťročí sa pre skladovanie energie naskytnú obrovské príležitosti, ktoré podporia prechod na udržateľnejšiu energiu. Rýchly rast globálneho skladovania energie posilňuje podpora rôznych vnútroštátnych politík, priazeň kapitálu a jasný a udržateľný obchodný model. Skladovanie energie ako dôležitá podpora nového energetického systému sa stane hodnotovou investičnou orientáciou.

Všetky zmeny v revízii MSCI sa vykonajú k 31. augustu 2022.

Ak chcete získať viac informácií, kliknite na nižšie uvedený odkaz

https://www.msci.com/eqb/pressreleases/archive/MSCI_Aug22_QIRPR.pdf

O spoločnosti Pylontech

Spoločnosť Pylontech bola založená v roku 2009 ako špecializovaný poskytovateľ batériových úložných systémov (BSS) spojením svojich odborných znalostí v oblasti elektrochémie, výkonovej elektroniky a systémovej integrácie. Poskytovaním spoľahlivých a cenovo dostupných batériových produktov a riešení ESS na svetových trhoch spoločnosť významne prispieva k 7-ročnému zdvojnásobeniu tempa rastu, čo jej umožňuje získať pozíciu jedného z najlepších dodávateľov lítiových batériových úložísk na svete.

Webová lokalita: https://en.pylontech.com.cn/

SOURCE Pylontech