Pylontech é incluída na lista das 50 Empresas Mais Inovadoras de 2022 da Forbes China

XANGAI, 29 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Pylon Technologies (Pylontech), uma fornecedora de sistemas dedicados de armazenamento de energia de bateria (BESS), anunciou que foi nomeada pela Forbes China como uma das 50 Empresas Mais Inovadoras de 2022 na área de novas energias.

A Pylontech é uma das poucas empresas com recursos independentes de P&D e fabricação de componentes principais utilizados no armazenamento de energia, como células, módulos e sistemas de gerenciamento de baterias. A divulgação da lista das 50 Empresas mais Inovadoras da China homenageia empresas que geram um grande impacto em seu modelo de negócios, investimento em P&D, autocrescimento, governança corporativa e outros elementos impulsionados pela inovação.

A inclusão da Pylontech na lista demonstra sua aptidão para a inovação e liderança no setor renovável e sustentável e representa reconhecimento significativo e adicional após sua entrada no índice MSCI. Como fornecedora líder global de sistemas de armazenamento de energia (ESS), a Pylontech atende aos setores residencial, industrial e de serviços públicos há décadas.

Geoffrey Song, vice-presidente da Pylontech, disse: "É uma grande honra ser incluída na lista das 50 Empresas Mais Inovadoras da Forbes China. Essa inclusão fortalece nossa confiança em continuar a investir na P&D de mais produtos inovadores. Continuaremos a nos concentrar no desenvolvimento de armazenamento de energia e a aderir à inovação e à P&D para zerar as emissões líquidas de carbono."

A empresa e suas subsidiárias possuem atualmente 194 patentes, de acordo com seu mais recente relatório semianual de 2022, divulgado em 26 de agosto de 2022. E esse relatório também indica que a taxa entre P&D e receita da Pylontech no primeiro semestre de 2022 atingiu 6,99% e que os investimentos em P&D atingiram um aumento de 132,40% em relação ao primeiro semestre de 2021, o que representa o cumprimento de sua estratégia de alto investimento em P&D.

Com a aproximação de um futuro sustentável, a integração de soluções inovadoras de armazenamento com a geração de energias renováveis maximizará os benefícios de um ecossistema de energia interconectado. Colocando a capacidade de inovação no centro, a Pylontech assume o compromisso de impulsionar o desenvolvimento do setor de armazenamento de energia e de criar um mundo de energia verde com clientes e parceiros em todo o mundo.

A Pylontech foi fundada em 2009 como fornecedora dedicada de sistemas de armazenamento de baterias (BSS), consolidando sua experiência em eletroquímica, eletrônica de potência e integração de sistemas. Oferecendo soluções de ESS confiáveis e acessíveis, a empresa conquistou a posição no mercado como uma das principais fornecedoras de armazenamento de baterias de lítio em todo o mundo, graças a sua taxa de crescimento, que dobrou no período de sete anos.

