Pylontech se classe parmi les 50 entreprises les plus innovantes de Chine sur la liste Forbes de 2022

SHANGHAI, 29 août 2022 /PRNewswire/ -- Pylon Technologies (Pylontech), un fournisseur de systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSEB) spécialisé, a annoncé avoir été désignée comme l'une des 50 entreprises les plus innovatrices de Chine dans le domaine de l'énergie nouvelle par Forbes en 2022.

Pylontech est l'une des rares entreprises à disposer de capacités indépendantes de recherche et développement et de fabrication pour les composants de base utilisés dans le stockage d'énergie, y compris les éléments de batterie, les modules et les systèmes de gestion des batteries. La publication de la liste des 50 entreprises les plus innovatrices en Chine honore les entreprises qui ont un impact majeur sur leur modèle d'affaires, leurs investissements en recherche et développement, leur autonomie, leur gouvernance d'entreprise et d'autres éléments liés à l'innovation.

L'inclusion de Pylontech dans la liste démontre son aptitude en matière d'innovation et de leadership dans le secteur des énergies renouvelables et durables et représente une reconnaissance importante et supplémentaire après son entrée dans l'indice MSCI. En tant que leader mondial des systèmes de stockage d'énergie, Pylontech sert les secteurs résidentiel, industriel et des services publics depuis des décennies.

Le vice-président de Pylontech, Geoffrey Song, a déclaré : « C'est un grand honneur d'être nommé parmi les 50 entreprises les plus innovantes de Chine sur la liste Forbes de 2022. L'inclusion à cette liste renforce notre confiance pour continuer d'investir dans la recherche et le développement de produits plus novateurs. Nous continuerons de mettre l'accent sur le développement du stockage de l'énergie et d'adhérer à l'innovation et à la recherche et le développement pour atteindre l'objectif de zéro émission nette de carbone. »

La société et ses filiales possèdent actuellement au total 194 brevets selon son dernier rapport semestriel 2022 publié le 26 août 2022. Ce rapport indique également que le taux de recherche et développement par rapport aux revenus de Pylontech au premier semestre de 2022 a atteint 6,99 % et que les investissements dans ce domaine ont augmenté de 132,40 % par rapport au premier semestre de 2021, ce qui est la concrétisation de sa stratégie d'investissement élevé en recherche et développement.

Avec un avenir durable à l'horizon, l'intégration de solutions de stockage novatrices et de production d'énergie renouvelable maximisera les avantages d'un écosystème énergétique interconnecté. En plaçant la capacité d'innovation au cœur de ses activités, Pylontech s'engage à stimuler le développement de l'industrie du stockage d'énergie et à créer un monde d'énergie verte avec des clients et des partenaires du monde entier.

À propos de Pylontech

Pylontech a été fondée en 2009 en tant que fournisseur de systèmes de stockage sur batteries (BSS) en regroupant une expertise en électrochimie, en électronique de puissance et en intégration de systèmes. En fournissant des solutions de systèmes de stockage d'énergie fiables et abordables, l'entreprise a contribué de manière significative à doubler le taux de croissance sur sept ans, ce qui lui a permis de se positionner comme l'un des principaux fournisseurs de batteries au lithium dans le monde entier.

SOURCE Pylontech