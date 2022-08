ŠANGHAJ, 30. srpna 2022 /PRNewswire/ – Společnost Pylon Technologies (Pylontech), specializovaný dodavatel bateriových systémů pro ukládání energie (BESS), oznámila, že ji časopis Forbes zařadil na svůj seznam 50 nejinovativnějších společností v oblasti nové energetiky v Číně v roce 2022.

Pylontech je jednou z mála společností s nezávislým výzkumem a vývojem a výrobními kapacitami pro základní komponenty používané při skladování energie, včetně bateriových článků, modulů a systémů řízení baterií. Zveřejnění seznamu 50 nejinovativnějších čínských společností je oceněním podniků, které významně ovlivňují svůj obchodní model, investice do výzkumu a vývoje, vlastní růst, správu a řízení společnosti a další prvky, jejichž hnací silou jsou inovace.

Zařazení na seznam dokládá schopnost společnosti Pylontech inovovat a zaujímat vedoucí postavení v odvětví obnovitelných a udržitelných zdrojů a představuje významné uznání následující po vstupu do indexu MSCI. Společnost Pylontech je předním světovým dodavatelem systémů pro skladování energie (ESS) a již desítky let poskytuje služby v oblasti bydlení, průmyslu a veřejných služeb.

Viceprezident společnosti Pylontech Geoffrey Song prohlásil: „Je pro nás velkou ctí být zařazeni do žebříčku 50 nejinovativnějších společností v Číně podle časopisu Forbes. Posiluje to naši důvěru pokračovat v investicích do výzkumu a vývoje dalších inovativních produktů. Budeme se i nadále zaměřovat na vývoj v oblasti skladování energie a budeme se věnovat inovacím a výzkumu a vývoji, abychom dosáhli nulových čistých emisí uhlíku."

Podle poslední pololetní zprávy za rok 2022, která byla zveřejněna 26. srpna 2022, společnost a její dceřiné společnosti v současné době vlastní celkem 194 patentů. Tato zpráva také uvádí, že podíl výzkumu a vývoje na tržbách společnosti Pylontech v prvním pololetí roku 2022 dosahoval 6,99 % a investice do výzkumu a vývoje dosáhly 132,40% nárůstu oproti prvnímu pololetí roku 2021, což naplňuje strategii společnosti vysokých investic do výzkumu a vývoje.

Udržitelná budoucnost je již za rohem a integrace inovativních řešení skladování a výroby energie z obnovitelných zdrojů maximalizuje výhody propojeného energetického ekosystému. Společnost Pylontech, která klade důraz na inovace, se zavazuje k tomu, že bude podporovat rozvoj odvětví skladování energie a společně se zákazníky a partnery po celém světě vytvářet svět ekologické energie.

O společnosti Pylontech

Firma Pylontech vznikla v roce 2009 jako specializovaný výrobce bateriových systémů pro ukládání elektrické energie na základě bohatých odborných znalostí elektrochemie, silnoproudé elektroniky a systémové integrace. Poskytováním spolehlivých a cenově dostupných řešení ESS si společnost zajistila pozici jednoho z nejlepších dodavatelů lithiových bateriových úložišť na světě, přičemž během sedmi let se rozrostla na dvojnásobek původní velikosti.

