Q Suvoda bringt eCOA-spezifisches Sprach- und Design-Toolkit auf den Markt und geht in die zweite Phase des Early-Adopter-Programms über

Praktische, innovative Funktionalität soll eCOA-Belastungen verringern, die Einführungszeit verkürzen und die Erfahrungen von Standorten, Klinikern und Patienten verbessern

PHILADELPHIA, 7. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC, ein weltweit tätiges Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf komplexe Studien in therapeutischen Bereichen wie Onkologie, Zentralnervensystem (ZNS) und seltene Krankheiten spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass seine Lösung für elektronische klinische Ergebnisbewertungen (eCOA) im Rahmen der Einführung einer einzigen Plattform in die zweite Phase des Early-Adopter-Programms übergeht. Diese Lösung ist so konzipiert, dass sie nahtlos mit Suvoda IRT und eConsent zusammenarbeitet, und sie konzentriert sich auf die Beseitigung von Ineffizienzen, mit denen eCOA nach wie vor zu kämpfen hat, wie z. B. Lücken in der allgemeinen Liefer- und Ausführungsqualität, zeitaufwändige Übersetzungs- und Lokalisierungsprozesse sowie die Logistik im Zusammenhang mit der Geräteverwaltung.

„eCOA ist kein neues Konzept, doch das volle Versprechen dieser eClinical-Technologie muss von Sponsoren und CROs und vor allem von den Teilnehmern klinischer Studien erst noch verwirklicht werden", erklärt Jill Platko, Vice President, Scientific Services bei Suvoda. „Zur Unterstützung von Suvodas Mission, den Prozess der klinischen Prüfung zu verbessern, wollte Suvoda nicht einfach nur eine weitere eCOA-Lösung anbieten. Vielmehr wollten wir die Lücken schließen, die aktuelle eCOA-Implementierungen so schwierig machen."

Praktische Innovationen vereinfachen die eCOA-Implementierung

In der nächsten Phase des Early-Adopter-Programms berücksichtigt die eCOA-Lösung von Suvoda die Anregungen der Kunden und umfasst neu gestaltete Prozesse in vier Schlüsselbereichen, die sich als entscheidend für erfolgreiche eCOA-Implementierungen erwiesen haben:

1. Entwurf und Erstellung von Fragebögen

Suvoda eCOA stellt ein einzigartiges, leicht zu bedienendes, konfigurationsbasiertes Toolkit vor, das die Einrichtung und Bereitstellung von eCOAs vereinfacht und beschleunigt. Darin bietet Suvoda seine selbst entwickelte, domänenspezifische Sprache und ein Erstellungswerkzeug, das für eCOA-Fragebögen maßgeschneidert ist.

Als innovative Ergänzung zur aktuellen eCOA-Produktlandschaft vereinfacht dieses Tool die Erstellung von eCOA-Fragebögen, beschleunigt die Lokalisierung und verbessert den Zugang zu Vorschauen. Fragebögen können auch definiert, angepasst, übersetzt, validiert und für verschiedene Modalitäten und Geräte wiederverwendet werden, und das alles in einer Umgebung, die den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Diese Lizenzierungs- und Lokalisierungsfunktion beinhaltet einen direkten Zugang für Übersetzungsanbieter, um Arbeitsabläufe und Zeitpläne weiter zu rationalisieren und die Anforderungen jedes Protokolls jetzt und in Zukunft besser zu erfüllen.

2. Gerätelogistik

Mit seiner 10-jährigen Erfahrung beim Umgang mit den dringlichsten Situationen bei Tausenden von Studien auf der ganzen Welt mit seiner IRT-Lösung und seinem Support ist Suvoda einzigartig positioniert, um den Standard für die eCOA-Gerätelogistik zu setzen. eCOA stellt die Benutzererfahrung in den Vordergrund. Mit bewährten Prozessen für die Lieferkette und das Datenmanagement von klinischen Studien wird Suvoda eCOA die Datenerfassung in Echtzeit weiter verbessern und die Gerätelogistik für globale klinische Prüfzentren, Sponsoren und Patienten vereinfachen.

3. Kundenbetreuung/Support in Echtzeit

Dank der globalen Kapazität seiner Geräte und Standorte unterstützt Suvoda geschäftskritische Probleme in Echtzeit und untermauert damit seinen Ruf als reaktionsschneller und zuverlässiger Kundendienst. In Übereinstimmung mit den konstant hohen Kundenzufriedenheitswerten hat sich das Unternehmen die Bereitstellung des gleichen Niveaus an globalem Support für alle seine eCOA-Kunden zur Priorität gemacht.

4. Integrität der Patientendaten durch einen Ansatz über eine einzige Plattform

Suvodas eCOA, gepaart mit seiner marktführenden IRT-Lösung auf einer einzigen, organisch aufgebauten Plattform zusammen mit eConsent gewährleistet einen sorgenfreien, rationalisierten Ansatz, bei dem die Anzahl der für eine klinische Studie erforderlichen Integrationen reduziert ist. Diese transparente Integration stellt sicher, dass die Patientendaten nahtlos über die gesamte Plattform hinweg erfasst und gemeinsam genutzt werden, so dass die Benutzer einen besseren Zugang zu normalisierten, konformen, einheitlichen und analysereifen Daten erhalten. Dies ist ein bedeutender Fortschritt, der die Datenintegrität verbessert, sich positiv auf den Zeitplan und die Ergebnisse der Studie auswirkt und eine einheitlichere Benutzererfahrung für die Patienten und die Anwender vor Ort schafft.

„Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung und Ausführung von Dienstleistungen für Tausende von klinischen Studien auf der ganzen Welt hat sich Suvoda auf die Bewältigung der Anforderungen von geschäftskritischen, zeitkritischen Patienteninteraktionen spezialisiert", erklärte E. K. Koh, Chief Product Officer von Suvoda. „Bei der Logistik sind wir im Bereich der klinischen Studien führend – und die Ergänzung unserer Plattform durch eCOA stellt sicher, dass wir die digitale Erfahrung der Patienten in den Mittelpunkt stellen, ohne die Komplexität zu erhöhen."

Suvoda nimmt noch immer Teilnehmer in sein Early Adopter Programm auf, während eCOA in die nächste Phase geht. Zusätzliche Erweiterungen werden Anfang 2023 veröffentlicht. Klicken Sie hier, um sich über die Teilnahme am Early-Adopter-Programm zu erkundigen.

Informationen zu Suvoda

Suvoda ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf komplexe, lebenserhaltende Studien in therapeutischen Bereichen wie Onkologie, Zentralnervensystem (ZNS) und seltene Krankheiten spezialisiert hat. Suvoda wurde 2013 von Experten für eClinical-Technologien gegründet und ermöglicht es Fachleuten für klinische Studien, selbst die dringlichsten Situationen in den dringlichsten Studien durch fortschrittliche Softwarelösungen auf einer einzigen Plattform zu verwalten. Suvoda hat seinen Hauptsitz außerhalb von Philadelphia und unterhält außerdem Niederlassungen in Portland (Oregon), Barcelona (Spanien), Bukarest (Rumänien) und Tokio (Japan). Das Unternehmen rühmt sich eines konsistenten Net Promoter Score (NPS) um etwa 70, was weit über dem Durchschnitt der Technologiebranche von 50 liegt, und wurde von Studiensponsoren und CROs ausgewählt, um bereits mehr als 1.000 Studien in 65 Ländern zu unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie auf suvoda.com. Folgen Sie Suvoda auf Twitter und LinkedIn.

