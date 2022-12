Suvoda lance un langage et une boîte à outils de conception spécifiques à l'eCOA, alors que la solution passe à la deuxième phase du programme d'adoption précoce

La fonctionnalité pratique et innovante vise à alléger les charges de l'eCOA, à réduire les délais de lancement et à améliorer l'expérience des sites, des cliniciens et des patients.

PHILADELPHIE, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC, une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques qui se spécialise dans les études complexes dans des domaines thérapeutiques comme l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares, a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre du déploiement de sa plateforme unique, sa solution électronique d'évaluation des résultats cliniques (eCOA) passe à la deuxième phase du programme d'adoption précoce. Cette solution, conçue pour fonctionner de manière transparente avec Suvoda IRT et eConsent, se concentre sur la lutte contre les inefficacités historiques qui continuent de peser sur l'eCOA, telles que les lacunes dans la qualité globale de la prestation et de l'exécution, les traductions et les processus de localisation chronophages, et la logistique liée à la gestion des appareils.

« L'eCOA n'est pas un nouveau concept, mais les promoteurs et les ORC, et surtout les participants aux essais cliniques, n'ont pas encore réalisé toutes les promesses de cette technologie eClinical », a expliqué Jill Platko, vice-présidente des services scientifiques de Suvoda. « Dans le cadre de la mission de Suvoda visant à améliorer le processus d'essais cliniques, Suvoda ne voulait pas simplement offrir une autre solution eCOA. Au contraire, elle a voulu combler les lacunes qui rendent les mises en œuvre actuelles de l'eCOA si difficiles. »

Les innovations pratiques simplifient la mise en œuvre de l'eCOA

Alors qu'elle passe à la phase suivante du programme d'adoption précoce, la solution eCOA de Suvoda intègre les commentaires de ses clients et inclut des processus repensés dans quatre domaines clés qui se sont avérés essentiels aux mises en œuvre réussies de l'eCOA :

1. Conception et création de questionnaires

Suvoda eCOA présente une boîte à outils unique, facile à utiliser et basée sur la configuration, conçue pour simplifier et accélérer la configuration et la prestation de l'eCOA. Suvoda propose un langage et un outil de création propres à chaque domaine, adaptés aux questionnaires eCOA.

Ajout novateur au paysage actuel des produits d'eCOA, cet outil simplifie la création de questionnaires eCOA, accélère la localisation et améliore l'accès aux aperçus. Les questionnaires peuvent également être définis, ajustés, traduits, validés et réutilisés selon les modalités et les appareils, le tout dans un environnement conforme à la réglementation. Cette fonctionnalité de licence et de localisation comprend un accès direct aux fournisseurs de traduction afin de rationaliser davantage les flux de travail et les délais pour mieux répondre aux besoins de tout protocole, aujourd'hui et à l'avenir.

2. Logistique des appareils

En s'appuyant sur ses 10 années d'expérience dans la gestion des moments les plus urgents à travers des milliers d'essais dans le monde avec sa solution IRT et son support, Suvoda est particulièrement bien placé pour définir la norme pour la logistique des appareils eCOA. L'eCOA accorde la priorité à l'expérience utilisateur. Avec des processus éprouvés pour la chaîne d'approvisionnement des essais cliniques et la gestion des données déjà en place, la solution eCOA de Suvoda améliorera davantage la saisie des données en temps réel et simplifiera la logistique des appareils pour les sites d'essais cliniques mondiaux, les promoteurs et les patients.

3. Assistance/Service client en temps réel

Grâce à la capacité mondiale de ses appareils et de ses sites, Suvoda prend en charge les problèmes critiques en temps réel, ce qui lui permet de maintenir sa réputation de service client réactif et fiable. Conformément à ses résultats toujours élevés en matière de satisfaction de la clientèle, l'entreprise s'est fixé comme priorité de fournir le même niveau d'excellence en termes d'assistance mondiale à ses clients eCOA.

4. Intégrité des données des patients grâce à une approche de plateforme unique

L'eCOA de Suvoda, associé à sa solution IRT leader du marché sur une plateforme unique, construite organiquement, ainsi qu'à eConsent, assure une approche simplifiée et sans souci en réduisant le nombre d'intégrations requises pour un essai clinique. Cette intégration transparente garantit que les données des patients seront collectées et partagées de manière transparente sur la plateforme, offrant aux utilisateurs une plus grande accessibilité à des données normalisées, conformes, unifiées et prêtes à être analysées. Il s'agit d'un progrès important qui améliore l'intégrité des données, a un impact positif sur les délais et les résultats des essais, et crée une expérience utilisateur plus unifiée pour les patients et les utilisateurs du site.

« Avec une expérience éprouvée dans la prestation et l'exécution de services à travers des milliers d'essais cliniques dans le monde, Suvoda se spécialise dans la gestion des demandes d'interactions critiques et urgentes avec les patients », a déclaré E.K. Koh, responsable produit de Suvoda. « Nous sommes des leaders en matière de logistique dans le domaine des essais cliniques, et l'ajout de l'eCOA à notre plateforme nous permet encore plus de centrer l'expérience numérique des patients sans accroître la complexité. »

Suvoda accepte toujours des participants au programme d'adoption précoce alors que l'eCOA passe à la phase suivante. D'autres améliorations seront publiées au début de 2023. Cliquez ici pour vous renseigner sur la possibilité de devenir un adoptant précoce.

À propos de Suvoda

Suvoda est une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques qui se spécialise dans les études complexes et vitales dans des domaines thérapeutiques comme l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares. Fondée en 2013 par des experts en technologies eClinical, Suvoda donne aux professionnels chargés des essais cliniques les moyens de gérer au mieux leurs essais les plus urgents grâce à des solutions logicielles avancées fournies sur une plateforme unique. Suvoda, dont le siège social est situé à la périphérie de Philadelphie, possède également des bureaux à Portland (Oregon), Barcelone (Espagne), Bucarest (Roumanie) et Tokyo (Japon). La société affiche régulièrement un taux de recommandation net (NPS) de près de 70, dépassant de loin la moyenne du secteur technologique (50), et a été choisie par des promoteurs d'essais et des ORC pour soutenir plus de 1 000 essais dans 65 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site suvoda.com . Suivez Suvoda sur Twitter et LinkedIn .

Contact pour les médias : Morgan Reese, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1759317/Suvoda_Logo.jpg

SOURCE Suvoda LLC