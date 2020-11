Qantas e Accor revelam parceria estratégica para oferecer maiores recompensas aos clientes

SIDNEY, 19 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- As empresas Qantas e Accor anunciaram uma estreita colaboração para lançar uma parceria mais profunda que recompensará os membros mútuos de seus programas de fidelidade em cada estágio de sua jornada de viagem. Com lançamento previsto para meados de 2021, será a primeira parceria desse tipo entre uma companhia aérea e um grupo de hospitalidade na região da Ásia-Pacífico.

Esta nova parceria dará aos membros qualificados de ambos os programas a oportunidade de aumentar suas recompensas ganhando simultaneamente pontos Qantas e ALL - Pontos de recompensa Accor Live Limitless em reservas de hotéis Accor e Pontos Qantas e ALL - Pontos de recompensa Accor Live Limitless em reservas de voos da Qantas.

Os membros também terão mais oportunidades de resgatar pontos, bem como um pacote de benefícios exclusivos para membros de alto nível.

A parceria será aplicável a estadias em hotéis na região Ásia-Pacífico e a voos domésticos e internacionais da Qantas.

A CEO da Qantas Loyalty, Olivia Wirth, disse que o Programa do Passageiro Frequente da Qantas está sempre em busca de maneiras novas e inovadoras de recompensar e reconhecer seus membros.

"A partir do próximo ano, os membros elegíveis dos programas de fidelidade da Qantas e da Accor ganharão duas vezes quando voarem ou ficarem com as duas marcas. Esta é uma forma inteiramente nova de reconhecer a fidelidade dos nossos passageiros frequentes, que sabemos que terá ótima aceitação", disse a Sra. Wirth.

"Embora nossos membros não tenham voado muito ultimamente devido ao fechamento de fronteiras, sabemos que há uma enorme demanda reprimida, e estamos estudando como oferecemos ainda mais valor quando suas viagens forem retomadas, seja a negócios ou lazer.

O vice-presidente sênior de Fidelidade e Parcerias da Accor, Mehdi Hemici, disse que a parceria entre a Qantas e a Accor foi ampliada para cumprir e superar a promessa ALL - Accor Live Limitless aos nossos membros.

"Reúne dois parceiros extraordinários de turismo e eleva nossos programas de fidelidade de maneiras inovadoras. Nosso relacionamento com a Qantas ajudará a fortalecer o ALL - Accor Live Limitless, concretizando a nossa estratégia de "hospitalidade aumentada". Esta grande parceria contribuirá para o nosso compartilhamento objetivo de ajudar os membros a retomarem as viagens e serem recompensados por isso", disse o Sr. Hemici.

Os membros de cada programa de fidelidade receberão mais informações sobre todos os detalhes da nova parceria no início do próximo ano.

Os Passageiros Frequentes da Qantas já podem converter seus pontos de recompensa ALL - Accor Live Limitless em pontos Qantas à taxa de um ponto de recompensa ALL - Accor Live Limitless por um ponto da Qantas.

Sobre a Accor

A Accor é um grupo hoteleiro líder mundial, composto por mais de 5.000 propriedades e 10.000 locais de alimentos e bebidas em 110 países, incluindo 340 hotéis, apartamentos e resorts na Austrália. O grupo tem um dos ecossistemas de hospitalidade mais diversificados e totalmente integrados do setor, abrangendo marcas de luxo e premium, ofertas de classe média e econômica, conceitos de estilo de vida exclusivos, locais de entretenimento e vida noturna, restaurantes e bares, residências privadas de marca, propriedades de acomodação compartilhada, serviços de concierge, espaços de trabalho compartilhados e muito mais. A Accor também possui um portfólio incomparável de marcas distintas e aproximadamente 300.000 membros de equipe em todo o mundo. Mais de 65 milhões de membros se beneficiam do abrangente programa de fidelidade da empresa ALL - Accor Live Limitless, um companheiro de estilo de vida diário que oferece acesso a uma ampla variedade de recompensas, serviços e experiências. Por meio das iniciativas Planeta 21 - Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE e ALL Heartist Fund, o grupo está focado em impulsionar ações positivas por meio da ética nos negócios, turismo responsável, sustentabilidade ambiental, engajamento comunitário, diversidade e inclusão. Fundada em 1967, a Accor SA está sediada na França e listada publicamente na Bolsa de Valores Euronext Paris (código ISIN: FR0000120404) e no Mercado OTC (Ticker: ACRFY) nos Estados Unidos. Para mais informações, acesse group.accor.com ou siga a Accor no Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Sobre a ALL - Accor Live Limitless

ALL - Accor Live Limitless é um companheiro do dia a dia, valorizando as marcas, serviços e parcerias que o ecossistema da Accor oferece. A ALL oferece experiências e recompensas significativas para seus clientes mais engajados, permitindo-lhes trabalhar, viver e se divertir muito além de sua estadia, em casa e ao redor do mundo. Graças a esta proposta de grande valor, a Accor está implementando a sua estratégia de Hospitalidade Ampliada com novas plataformas digitais, parcerias icônicas (Cartões de Crédito, Mobilidade, Companhias Aéreas, Entretenimento com AEG, IMG, Paris Saint-Germain) e plano de implementação global para todos seus hóspedes e 65 milhões de membros fidelizados

As marcas Accor incluem: SO/, Sofitel, MGallery, Art Series, Pullman, Swissôtel, Grand Mercure, Peppers, The Sebel, Mantra, Novotel, Mercure, Tribe, BreakFree, ibis, ibis Styles, ibis Budget.

Qantas Media +61 418 210 005 [email protected]; Accor Media +61 438 681 446 [email protected]

FONTE Accor

SOURCE Accor