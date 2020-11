Qantas y Accor dan a conocer alianza estratégica para dar mayores beneficios a los clientes

SÍDNEY, 19 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Qantas y Accor han anunciado una cercana colaboración para lanzar una alianza más estrecha que permitirá a los miembros de los programas de fidelidad de ambas empresas recibir recompensas en cada etapa de sus viajes. Programada para dar inicio a mediados de 2021, será la primera colaboración de este tipo entre una aerolínea y un grupo hotelero en la región Asia Pacífico.

Esta nueva colaboración le otorgará a los miembros elegibles de ambos programas la oportunidad aumentar sus recompensas al ganar en forma simultánea Puntos Qantas y ALL, puntos de recompensa Accor Live Limitless en las reservaciones en hoteles Accor, y Puntos Qantas y ALL, puntos de recompensa Accor Live Limitless en las reservas de vuelos Qantas.

Los miembros también disfrutarán de más oportunidades para canjear sus puntos, además de un paquete de beneficios exclusivos para miembros de los niveles superiores.

La asociación se aplicará para las estadías en los hoteles de la región Asia Pacífico y en los vuelos Qantas nacionales e internacionales.

La presidente ejecutiva de Fidelidad de Qantas, Olivia Wirth, señaló que el programa de Viajero Frecuente de Qantas siempre está buscando formas nuevas e innovadoras para premiar y reconocer a sus miembros.

"Desde el próximo año, los miembros elegibles de los programas de fidelización de Qantas y Accor ganarán el doble cuando vuelen o alojen con estas compañías. Esta es una forma completamente nueva de reconocer la fidelidad de nuestros viajeros frecuentes que estamos seguros será muy popular", indicó la Srta. Wirth.

"A pesar de que nuestros miembros no han volado mucho últimamente, debido al los cierres de fronteras, sabemos que hay una alta demanda contenida, y estamos pensando en cómo entregar incluso más valor cuando sus viajes se reanuden, ya sea por negocios o placer.

El vicepresidente sénior de Fidelidad y Asociaciones de Accor, Mehdi Hemici, señaló que la asociación entre Qantas y Accor ha sido impulsada para entregar y exceder la promesa de ALL (Accor Live Limitless) a sus miembros.

"Reúne a dos tremendas compañías en turismo y eleva nuestros programas de fidelidad en nuevas formas innovadoras. Nuestra relación con Qantas ayudará a fortalecer al programa ALL, Accor Live Limitless, haciendo realidad nuestra estrategia de "hotelería aumentada". Esta importante alianza contribuirá a nuestro objetivo compartido de ayudar a que nuestros miembros viajen nuevamente y sean recompensados por ello", indicó el Sr. Hemici.

Los miembros de cada programa de fidelidad recibirán el detalle completo de la nueva alianza a principios del próximo año.

Los pasajeros frecuentes de Qantas ya pueden convertir sus puntos de recompensa ALL, Accor Live Limitless, en puntos Qantas con la equivalencia un punto ALL, Accor Live Limitless, por un punto Qantas.

Acerca de Accor

Accor es un grupo hotelero líder en el mundo que consta de más de 5.000 propiedades y 10.000 lugares de comida y bebida en 110 países, incluidos 340 hoteles, departamentos y centros turísticos en Australia. El grupo tiene uno de los ecosistemas hoteleros más diversos y completamente integrados de la industria, que abarca marcas de lujo y premium, ofertas de escala media y económica, conceptos de estilo de vida únicos, lugares de entretenimiento y vida nocturna, restaurantes y bares, residencias privadas de marca, propiedades de alojamiento compartido, servicios de conserjería, espacios de trabajo conjunto y mucho más. Accor también cuenta con un portafolio inigualable de marcas distintivas y aproximadamente 300.000 miembros del equipo en todo el mundo. Más de 65 millones de miembros se benefician del amplio programa de fidelidad de la empresa ALL, Accor Live Limitless, un compañero de estilo de vida diario que brinda acceso a una amplia variedad de recompensas, servicios y experiencias. A través de su iniciativa Planet 21: Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE y ALL Heartist Fund, el grupo se centra en impulsar acciones positivas a través de la ética empresarial, el turismo responsable, la sostenibilidad ambiental, el compromiso comunitario, la diversidad y la inclusión. Fundada en 1967, Accor SA tiene su sede central en Francia y cotiza en la Bolsa de Valores de París Euronext (código ISIN: FR0000120404) y en el mercado OTC (Ticker: ACRFY) en los Estados Unidos. Para obtener más información, visite group.accor.com o siga a Accor en Twitter, Facebook, LikedIn e Instragram.

Acerca de ALL, Accor Live Limitless

ALL, Accor Live Limitless es un compañero de estilo de vida diario, que impulsa las marcas, servicios y asociaciones que ofrece el ecosistema Accor. ALL entrega experiencia y recompensas significativas a sus clientes más comprometidos, lo que les permite trabajar, vivir y disfrutar más allá de su estadía, en sus hogares y alrededor del mundo. Gracias a esta rica propuesta de valor, Accor está implementando su estrategia Augmented Hospitality con una nueva plataforma digital, asociaciones icónicas (tarjetas de crédito, movilidad, aerolíneas y entretenimiento con AEG, IMG, Paris Saint-Germain) y un plan de alcance global para sus huéspedes y 65 millones de miembros de sus programas de fidelidad.

Las marcas Accor incluyen: SO/, Sofitel, MGallery, Art Series, Pullman, Swissôtel, Grand Mercure, Peppers, The Sebel, Mantra, Novotel, Mercure, Tribe, BreakFree, ibis, ibis Styles, ibis Budget.

FUENTE Accor

