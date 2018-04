QMC annonce la clôture d'une facilité de crédit de 150 millions R$ pour ses activités de tours au Brésil avec ING

« La clôture de cette facilité de crédit novatrice au Brésil témoigne de la solide plateforme qu'a bâtie l'équipe de direction au fil des années », a déclaré Jose Stella, co-PDG et fondateur de Stella QMC. « ING bénéficie d'une solide présence mondiale dans le secteur des tours, et nous sommes ravis de nous associer à elle à l'heure où nous continuons de desservir nos clients au Brésil et d'étendre notre portefeuille de tours installées », ajoute Rafael Somoza, également co-PDG et fondateur de QMC.

« L'Amérique latine est en pleine construction d'une infrastructure sans fil destinée à répondre aux besoins de la nouvelle génération de communications et de technologies. QMC s'inscrit à l'avant-garde de ce développement via l'installation de ses nouvelles tours à travers le Brésil et l'Amérique latine », a déclaré Valtin Gallani, directeur d'ING. « L'équipe de direction de QMC a bâti une plateforme de croissance unique dotée d'une impressionnante base d'investisseurs, et nous sommes fiers de nous associer à elle pour étendre ces efforts. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.qmctelecom.com.br.

À propos de QMC Telecom International

Créée en 2008 à San Juan, à Porto Rico, QMC Telecom International (« QMC ») est une société multinationale indépendante qui possède et exploite des infrastructures sans fil. La société développe, possède, acquiert et gère des toits, des sites macro et des solutions DAS au Brésil, en Colombie, au Mexique et à Porto Rico. QMC est soutenue par un groupe d'investisseurs renommés parmi lesquels Accel Partners, Housatonic Partners, et Grupo Santo Domingo.

À propos d'ING

ING Bank N.V., Filal de Sāo Paulo fait partie d'ING Group N.V. (« ING »), institution financière internationale disposant d'une base solide en Europe, et proposant des services bancaires via sa société d'exploitation ING Bank. ING Bank a pour objectif d'aider les individus à conserver toujours une longueur d'avance, dans la vie comme dans les affaires. ING Bank compte 51 000 employés qui proposent des services bancaires de détail et commerciaux à ses clients dans plus de 40 pays.

