QMC kondigt overeenkomst aan inzake kredietfonds van R$ 150 miljoen voor torenbouw in Brazilië met ING

"De overeenkomst betreffende dit baanbrekend fonds in Brazilië is een bewijs van het sterke platform dat ons managementteam door de jaren heen heeft gebouwd," verklaarde Jose Stella, mededirecteur en oprichter van QMC. "ING is overal ter wereld sterk aanwezig in de sector van de torenbouw en wij zijn verheugd dat wij met hen kunnen samenwerken in de dienstverlening aan onze klanten in Brazilië en de verdere uitbreiding van het aantal torens dat wij hebben gebouwd," voegde Rafael Somoza, eveneens mededirecteur en oprichter van QMC, hieraan toe.

"In Latijns-Amerika wordt volop draadloze infrastructuur gebouwd om te voldoen aan de noden van de volgende generatie van communicatie en technologie. QMC bevindt zich in de voorhoede van deze ontwikkeling dankzij de installatie van nieuwe torens in Brazilië en Latijns-Amerika," zei Valtin Gallani, directeur van ING. "Het managementteam van QMC heeft een uniek groeiplatform gebouwd met een indrukwekkende beleggersbasis en wij zijn trots op dit partnerschap om deze inspanningen verder uit te breiden."

Bezoek www.qmctelecom.com.br voor meer informatie.

Over QMC Telecom International

Het in 2008 in San Juan, Puerto Rico opgerichte QMC Telecom International ("QMC") is een multinationale onafhankelijke eigenaar en operator van draadloze infrastructuur. Het bedrijf ontwikkelt, is de eigenaar van, acquireert en beheert daken, macro sites en DAS-oplossingen in Brazilië, Colombia, Mexico en Puerto Rico. QMC geniet de steun van een groep gerenommeerde beleggers, waaronder Accel Partners, Housatonic Partners en Grupo Santo Domingo.

Over ING

ING Bank N.V., filiaal Sao Paulo, maakt deel uit van de ING Group N.V. ("ING"), een mondiale financiële instelling met een sterke Europese basis die bankdiensten verleent via haar operationeel bedrijf ING Bank. ING Bank heeft tot doel mensen sterker te maken zodat zij in het leven en de zakelijke wereld één stap voor zouden blijven. De 51.000 werknemers van ING Bank bieden bankdiensten op retail- en wholesaleniveau aan klanten in meer dan 40 landen.

SOURCE QMC Telecom International Holdings, LLC

Related Links

http://www.qmctelecom.com.br