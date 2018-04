QMC kündigt Abschluss einer 150-Millionen-BRL-Kreditlinie mit ING für den Betrieb von Mobilfunktürmen in Brasilien an

„Der Abschluss dieser bahnbrechenden Fazilität in Brasilien zeigt, wie stark diese Plattform ist, die unser Managementteam seit Jahren aufbaut", sagte Jose Stella, Gründer und Co-CEO von QMC. „ING verfügt über eine starke globale Präsenz in der Tower-Industrie und wir freuen uns, mit diesem Unternehmen zusammenzuarbeiten, während wir weiterhin unsere Kunden in Brasilien betreuen und die Basis unserer Turminstallationen erweitern", fügt Rafael Somoza, ebenfalls Co-CEO und Gründer von QMC, hinzu.

„Lateinamerika befindet sich mitten im Aufbau einer Wireless-Infrastruktur, die auf die Bedürfnisse der nächsten Kommunikations- und Technologie-Generation zugeschnitten ist." QMC befindet sich aufgrund der Installation neuer Türme in Brasilien und Lateinamerika an der Spitze dieser Entwicklung", sagte Valtin Gallani, ING-Direktor. „Das QMC-Managementteam hat eine einzigartige Wachstumsplattform mit einer beeindruckenden Investorenbasis geschaffen, und wir sind stolz auf diese Partnerschaft, im Rahmen derer wir Teil dieser Bemühungen werden."

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.qmctelecom.com.br.

Informationen zu QMC Telecom International

QMC Telecom International („QMC") wurde 2008 in San Juan, Puerto Rico gegründet und ist multinationaler unabhängiger Eigentümer und Betreiber einer Wireless-Infrastruktur. Das Unternehmen entwickelt, besitzt, erwirbt und verwaltet Dach-, Makrozell- und DAS-Lösungen in Brasilien, Kolumbien, Mexiko und Puerto Rico. QMC wird von einer Gruppe namhafter Investoren, darunter Accel Partners, Housatonic Partner und Grupo Santo Domingo, unterstützt.

Informationen zu ING

ING Bank N.V., Filal de Sāo Paulo, ist Teil der ING Group N.V. („ING"), eines international tätigen Finanzinstitutes mit einer soliden Basis in Europa. Die Bank bietet Bankdienstleistungen über ihre Betreibergesellschaft, die ING Bank, an. Ziel der ING Bank ist es, Menschen zu ermöglichen, im Leben und im Geschäft immer einen Schritt voraus zu sein. Die 51.000 Mitarbeiter der ING Bank bieten Bankdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden in über 40 Ländern an.

SOURCE QMC Telecom International Holdings, LLC

