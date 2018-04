QMC obtém crédito de R$ 150 milhões com ING para operação de torres no Brasil

"O fechamento desta linha de crédito inovadora no Brasil é um reconhecimento da plataforma robusta que nossa direção construiu ao longo dos anos", declara Jose Stella, co-CEO e fundador da QMC. "O ING tem uma presença global forte no setor de torres e estamos muito animados de nos associarmos a eles enquanto continuamos a servir nossos clientes no Brasil e expandir nossa base instalada", completa Rafael Somoza, também co-CEOs e fundador da companhia.

"A América Latina está em meio à construção de uma infraestrutura de telecomunicações sem fio para atender a próxima geração de comunicação e tecnologia. A QMC está na linha de frente desse desenvolvimento por meio da instalação de suas novas torres no Brasil e na América Latina", afirmou Valtin Gallani, diretor do ING. "A direção da QMC construiu uma plataforma de crescimento sem igual, com uma base de investidores expressiva, e estamos orgulhosos de nos associarmos a eles para expandir esses esforços".

Sobre a QMC Telecom Internacional

Fundada em San Juan, Porto Rico, em 2008, a QMC Telecom é uma operadora e proprietária global de infraestrutura de telecomunicações sem fio. A companhia desenvolve, compra, gerencia e é proprietária de soluções de rooftops, macro-sites e DAS no Brazil, na Colômbia, no Mexico e em Porto Rico. A QMC conta com um grupo de investidores reconhecidos que incluem Accel Partners, Housatonic Partners e Grupo Santo Domingo.

Sobre a ING

O ING Bank N.V., Filial de São Paulo é parte do ING Group N.V. ("ING"), uma instituição financeira global com uma forte base européia, oferecendo serviços financeiros por meio de sua companhia operacional ING Bank. O propósito do ING Bank é empoderar pessoas a estarem um passo à frente na vida e nos negócios. Os 51 mil funcinários do ING Bank oferecem serviços financeiros no varejo e no atacado para clientes em mais de 40 países.

