QNAP annonce le TS-433eU, un NAS monté en rack de faible profondeur avec accélération NPU et double 2,5GbE

TAIPEI, 9 décembre 2024 /PRNewswire/ -- QNAP® Systems, Inc., l'un des principaux innovateurs en matière de solutions informatiques et de stockage, a dévoilé aujourd'hui le TS-433eU, un NAS 1U compact monté en rack à 4 baies qui offre aux petites et moyennes entreprises et aux organisations une solution de stockage et de sauvegarde périphériques abordable. Avec un design 1U élégant et une profondeur de seulement 11,51 pouces (292,3 mm), le TS-433eU s'intègre facilement dans les environnements où l'espace est restreint.

QNAP Short-depth NAS Solution: Space-saving and flexible for deployment as edge storage.

« Le TS-433eU offre bien plus que des capacités de sauvegarde et de restauration fiables. Son processeur NPU, sa connectivité 2,5GbE et son extension de stockage USB fonctionnent de concert en toute fluidité dans la gestion des photos par l'IA, les applications de conteneurs Docker et le déploiement de systèmes de surveillance, répondant ainsi aux divers besoins des entreprises », a déclaré Andy Chuang, chef de produit chez QNAP.

Le TS-433eU dispose de quatre baies pour disques durs SATA 6Gb/s de 3,5 pouces, répondant aux exigences professionnelles en matière de stockage, de partage de fichiers, de synchronisation et de protection des données, pour une productivité accrue au quotidien. Il prend également en charge une sauvegarde efficace à partir de diverses sources, notamment les PC et les données SaaS de Google™ Workspace/Microsoft 365®. Les utilisateurs peuvent également activer la sauvegarde à distance sur un autre NAS ou sur la solution immuable myQNAPcloud Storage. Snapshots offre une protection et une récupération complètes des données et une défense contre les menaces des ransomwares. En outre, les utilisateurs peuvent exécuter des conteneurs Docker sur le TS-433eU pour déployer divers microservices, ou créer un système de vidéosurveillance pour sécuriser les environnements de travail.

Principales caractéristiques du TS-433eU

Utilisation optimisée de l'espace : sa faible profondeur (1U) lui permet de s'intégrer facilement dans une petite armoire ou un rack réseau mural, ce qui est idéal pour les environnements où l'espace est limité tels que les bureaux, les usines, les salles informatiques ou les salles de surveillance.

sa faible profondeur (1U) lui permet de s'intégrer facilement dans une petite armoire ou un rack réseau mural, ce qui est idéal pour les environnements où l'espace est limité tels que les bureaux, les usines, les salles informatiques ou les salles de surveillance. Puissant et économe en énergie : équipé d'un processeur quadricœur ARM 64 bits Cortex-A55 cadencé à 2,0 GHz et d'une mémoire intégrée de 4 Go, le TS-433eU assure un fonctionnement stable du système et un fonctionnement multitâche efficace.

équipé d'un processeur quadricœur ARM 64 bits Cortex-A55 cadencé à 2,0 GHz et d'une mémoire intégrée de 4 Go, le TS-433eU assure un fonctionnement stable du système et un fonctionnement multitâche efficace. NPU intégré pour l'accélération de l'IA : un NPU intégré accélère la reconnaissance des visages et l'identification des sujets assistées par l'IA dans l'album intelligent QuMagie de QNAP, tout en réduisant la charge de travail de l'unité centrale.

un NPU intégré accélère la reconnaissance des visages et l'identification des sujets assistées par l'IA dans l'album intelligent QuMagie de QNAP, tout en réduisant la charge de travail de l'unité centrale. Cryptage matériel AES : avec le cryptage matériel accéléré AES, le processeur améliore les performances de cryptage, ce qui permet de sécuriser les données NAS critiques tout en maintenant des performances système élevées.

avec le cryptage matériel accéléré AES, le processeur améliore les performances de cryptage, ce qui permet de sécuriser les données NAS critiques tout en maintenant des performances système élevées. 2,5GbE en standard : deux ports RJ45 2,5 GbE facilitent le transfert de données à grande vitesse, l'accès aux fichiers volumineux et la sauvegarde/restauration. En activant SMB Multichannel ou Port Trunking, les utilisateurs peuvent obtenir des connexions tolérantes aux pannes ou des vitesses de transfert de données accrues.

deux ports RJ45 2,5 GbE facilitent le transfert de données à grande vitesse, l'accès aux fichiers volumineux et la sauvegarde/restauration. En activant SMB Multichannel ou Port Trunking, les utilisateurs peuvent obtenir des connexions tolérantes aux pannes ou des vitesses de transfert de données accrues. Extension flexible de la capacité de stockage USB : deux ports USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-A permettent aux utilisateurs de connecter un TR-004U, le JBOD USB de faible profondeur de QNAP, afin d'augmenter la capacité totale de stockage à huit disques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2570512/QNAP_PR___TS_433eU_image.jpg