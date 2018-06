QS World University Rankings 2019: L'ETH Zurich nommée la septième meilleure université du monde

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/702459/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg )



QS World University Ranking 2019: Switzerland 2019 2018 Institution Name ETH Zurich (Swiss Federal 7 10 Institute of Technology) Ecole Polytechnique Fédérale de 22 12 Lausanne (EPFL) 78 73= University of Zurich 108 98= University of Geneva 139 167 University of Bern 149= 146 University of Lausanne 160= 149= University of Basel 375 372 University of St Gallen (HSG) 601-650 501-550 Université de Fribourg (c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/ . All rights reserved.

L'ETH Zurich obtient un score total de 95,3/100 et atteint un des 50 meilleurs scores au monde sur cinq des six indicateurs utilisés par QS pour réaliser ces classements.

En particulier, l'excellence de la recherche de l'ETH est reconnue, qui score 98,7/100 pour l'indicateur Citations par Universités, qui mesure l'impact de la recherche d'une institution. Seulement 14 universités au monde obtiennent un score plus élevé.

9 universités suisses sont classées, dont cinq apparaissent dans le top 100 pour l'indicateur Citations par Universités, ce qui indique le fort écosystème suisse dans la recherche.

Parmi les 9 institutions suisses classées, sept sont classées dans le top 200 des meilleures universités au monde. 2 des 9 voient leur rang s'améliorer alors que les autres 7 voient leur rang baisser.

La chute la plus importante est celle de l'EPFL Lausanne, qui tombe de la 12è à la 20è position. C'est aussi la première fois depuis l'édition de 2012 qu'elle n'est pas classée parmi les 20 meilleures universités.

Le score plongeant de l'EPFL Lausanne est dû principalement à une forte baisse de son score dans l'indicateur Réputation auprès des employeurs. Cet indicateur rend compte des idées de plus de 42 000 employeurs à travers le monde.

Par contre, l'EPFL Lausanne reste l'une des meilleures institutions de recherche au monde, en atteignant la 14ème position dans l'indicateur Citations par Universités. Elle reste l'une des universités plus internationales du monde avec un score de 100/100 pour l'indicateur Ratio Etudiants Internationaux et Ratio Professeurs Internationaux.

Swiss Universities: Research Performance Institution Name Citations per Faculty Score Citations Per Faculty Global Rank ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) 98.7 15 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 98.9 14 University of Zurich 31.8 410 University of Geneva 75.0 79 University of Bern 88.1 43 University of Lausanne 44.2 287 University of Basel 92.0 30 University of St Gallen (HSG) 33.4 381 Université de Fribourg 49.7 235 (c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/ . All rights reserved.

Figures Clés Mondiales

A l'échelle mondiale, le Massachusetts Institute of Technology maintient sa première place de leader mondial pour la septième année consécutive (record mondial).

QS classifie maintenant les 1000 meilleures universités du monde, provenant de 85 pays différents, et leur site http://www.TopUniversities.com devrait être consulté cette année par les acteurs de l'éducation supérieure plus de 65 millions de fois.

La première institution du Royaume-Uni change pour la première fois depuis 2004; l'Université d'Oxford (5ème) surpasse la position de son rival éternel, l'Université de Cambridge (6ème)

La meilleure université en Europe continentale reste ETH Zurich, qui atteint sa plus haute position (7ème) après avoir amélioré sa performance sur la recherche et son ratio professeur / étudiant.

QS World University Rankings 2019: Top 20 2019 2018 Institution Name Country/Territory Massachusetts Institute 1 1 of Technology (MIT) United States 2 2 Stanford University United States 3 3 Harvard University United States California Institute of 4 4 Technology (Caltech) United States 5 6 University of Oxford United Kingdom 6 5 University of Cambridge United Kingdom ETH Zurich (Swiss Federal Institute of 7 10 Technology) Switzerland 8 8 Imperial College London United Kingdom 9 9 University of Chicago United States UCL (University College 10 7 London) United Kingdom National University of 11 15 Singapore (NUS) Singapore Nanyang Technological 12 11 University (NTU) Singapore 13 13 Princeton University United States 14 14 Cornell University United States 15 16 Yale University United States 16 18 Columbia University United States 17 25 Tsinghua University China 18 23= University of Edinburgh United Kingdom University of 19 19 Pennsylvania United States 20 21= University of Michigan United States (c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/ . All rights reserved.

