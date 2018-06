Pour la première fois l'université Paris Sciences & Lettres (PSL) est classée parmi les top 50 universités dans le dernier classement mondial. La quinzième édition du classement QS World University Rankings, publié aujourd'hui par QS Quacquarelli Symonds, analystes de l'éducation supérieure mondiale, voit la toute nouvelle meilleure université française bénéficier de sa réorganisation en 2017 en se classant au 50[ème] rang. C'est la première fois que cette université atteint un si haut rang dans un classement mondial. Ce n'est pas la seule à atteindre une performance remarquable : L'Université Sorbonne se place dans la 75ème position et apparaît pour la première fois dans un classement QS.

QS World University Rankings 2019: France Top 10 2019 2018 Institution Name Paris Sciences et Lettres 50 Research University (PSL) 65 59 Ecole Polytechnique 75= Sorbonne University 137 177 CentraleSupélec Ecole Normale Supérieure de 153 157 Lyon 221= 220 Sciences Po Paris 239= 242 Université Paris-Sud 11 263 270= Ecole des Ponts ParisTech 289= 236= Université Grenoble-Alpes (UGA) Université Paris Diderot - 295= 305= Paris 7 (c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/ . All rights reserved.

QS classifie maintenant les 1000 meilleures universités du monde, provenant de 85 pays différents, et leur site http://www.TopUniversities.com devrait être consulté cette année par les acteurs de l'éducation supérieure plus de 65 millions de fois.

Chiffres Clés :

Le succès des universités débutantes françaises ne peut pas masquer les circonstances difficiles que l'ensemble du système a dû traverser cette année. 35 universités françaises apparaissent dans le classement: 16 tombent dans leur position, alors que 8 seulement s'améliorent.

CentraleSupélec subit la plus notable amélioration en France , qui passe de la position 177ème à la 137ème.

sous-tend le fait que ses universités reçoivent moins de reconnaissance positive de la part des employeurs. Sur les 35 institutions françaises, 30 sont en train de performer de manière négative dans l'indicateur de la réputation des employeurs, aucune n'améliorant sa position. Cet indicateur rend compte des connaissances de plus de 42 000 employeurs à travers le monde; Cependant la France compte toujours 3 des 20 meilleures universités pour l'employabilité des diplômés: CentraleSupélec qui obtient 100/ 100 pour la réputation auprès des employeurs, Ecole Polytechnique avec 99,7/100 et Paris Sciences & Lettres qui obtient 99,3/100.

Les classes de grande taille présentent aussi un obstacle pour l'amélioration des universités françaises, 23 institutions recevant un plus mauvais score dans la métrique du ratio professeurs / étudiants;

Cependant la France offre 2 des meilleures 25 universités du monde pour des cours avec moins d'étudiants. PSL et Ecole Polytechnique obtiennent 99.9/100 pour la métrique Ratio Professeurs/ Etudiant.

Chiffres Clés Globale

A l'échelle mondiale, le Massachusetts Institute of Technology maintient sa première place de leader mondial pour la septième année consécutive (record mondial).

La première institution du Royaume-Uni change pour la première fois depuis 2004;

l'Université d'Oxford (5ème) surpasse la position de son rival éternel, l'Université de Cambridge (6ème)

La meilleure université en Europe continentale reste ETH Zurich, qui atteint sa plus haute position (7ème) après avoir amélioré sa performance sur la recherche et son ratio professeur / étudiant.

QS World University Rankings 2019: Top 20 2019 2018 Institution Name Location Massachusetts Institute 1 1 of Technology (MIT) USA 2 2 Stanford University USA 3 3 Harvard University USA California Institute of 4 4 Technology (Caltech) USA 5 6 University of Oxford UK 6 5 University of Cambridge UK ETH Zurich (Swiss Federal Institute of 7 10 Technology) Switzerland 8 8 Imperial College London UK 9 9 University of Chicago US UCL (University College 10 7 London) UK National University of 11 15 Singapore (NUS) Singapore Nanyang Technological 12 11 University (NTU) Singapore 13 13 Princeton University USA 14 14 Cornell University USA 15 16 Yale University USA 16 18 Columbia University USA 17 25 Tsinghua University China 18 23= University of Edinburgh UK University of 19 19 Pennsylvania USA 20 21= University of Michigan USA (c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/ . All rights reserved.

