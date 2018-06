Quatre universités belges classées parmi les 200 meilleures universités au monde

A l'échelle mondiale, le Massachusetts Institute of Technology maintient sa première place de leader mondial pour la septième année consécutive (record mondial). Alors que la première institution belge l'Université Katholieke Leuven est au 81[ème] rang, l'année dernière au 71è.

QS World University Rankings 2019: Belgian Overview 2019 2018 Institution Name Katholieke Universiteit 81 71= Leuven 138 125= University of Ghent Université Catholique 165 153 de Louvain (UCL) Vrije Universiteit 188 182= Brussel (VUB) 223= 210= University of Antwerp Université Libre de 239= 205= Bruxelles (ULB) 391= 319= University of Liege 591-600 551-600 University of Mons (c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/ [https://goo.gl/6wmqNo ]. All rights reserved.

QS classifie maintenant les 1000 meilleures universités du monde, provenant de 85 pays différents, et leur site http://www.TopUniversities.com devrait être consulté cette année par les acteurs de l'éducation supérieure plus de 65 millions de fois.

Belgique - Figures Clés :

La Belgique voit ces 3 autres universités dans les 200 meilleures universités au monde: L'Université de Ghent (138 [ è ] ), L'Université Catholique de Louvain (165 [ è ] ), et L'Université Vrije - Brussel (188 [ è ] );

de l'Ouest 153 institutions apparaissent dans le top 500 : 75 améliorent leur position et 72 voient leur position tomber dans le classement; Les institutions belges souffrent dans 3 des 6 métriques utilisées par QS pour établir ce classement. Les 8 universités belges tombent dans la métrique Réputation Académique, un indicateur qui prend en compte les opinions de plus de 83 000 professeurs du monde entier;

Six universités belges recoivent un score plus bas pour l'indicateur Ratio Professeur / Université, qui prend en compte la taille des classes d'une université;

Sept des huit universités belges classées recoivent des scores plus bas pour le Ratio Etudiants Internationaux, suggerant que le pays voit son marché d'étudiants internationaux diminuer;

Par contre, KU Leuven se positionne toujours dans les 50 meilleures universités en matière de recherche. Elle se place dans le 47[ème] rang pour Citations par Université, indicateur qui mesure l'impacte de la recherche. Elle score 87.1/100.

Chiffres Clés Globale

La première institution du Royaume-Uni change pour la première fois depuis 2004;

l'Université d'Oxford (5ème) surpasse la position de son rival éternel, l'Université de Cambridge (6ème)

La meilleure université en Europe continentale reste ETH Zurich, qui atteint sa plus haute position (7ème) après avoir amélioré sa performance sur la recherche et son ratio professeur / étudiant.

QS World University Rankings 2019: Top 20 2019 2018 Institution Name Location Massachusetts Institute 1 1 of Technology (MIT) USA 2 2 Stanford University USA 3 3 Harvard University USA California Institute of 4 4 Technology (Caltech) USA 5 6 University of Oxford UK 6 5 University of Cambridge UK ETH Zurich (Swiss Federal Institute of 7 10 Technology) Switzerland 8 8 Imperial College London UK 9 9 University of Chicago US UCL (University College 10 7 London) UK National University of 11 15 Singapore (NUS) Singapore Nanyang Technological 12 11 University (NTU) Singapore 13 13 Princeton University USA 14 14 Cornell University USA 15 16 Yale University USA 16 18 Columbia University USA 17 25 Tsinghua University China 18 23= University of Edinburgh UK University of 19 19 Pennsylvania USA 20 21= University of Michigan USA (c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/ . All rights reserved.

