Quand chaque battement compte, BD aide les professionnels de santé à éliminer les zones d'ombre grâce à une surveillance continue et non invasive de la pression artérielle.

Le nouveau module HemoSphere Stream™ élargit l'accès aux données continues et non invasives de courbe de pression artérielle sur les moniteurs de chevet compatibles et dans une plus large gamme de contextes de soins, offrant ainsi à davantage de soignants une vision en temps réel sur un plus grand nombre de patients.

FRANKLIN LAKES, New Jersey, 7 avril, 2026 /PRNewswire/ -- BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE : BDX), l'une des principales entreprises mondiales de technologie médicale, a annoncé aujourd'hui le lancement du module HemoSphere Stream™ , une innovation qui offre aux professionnels de santé une visibilité continue et non invasive sur la pression artérielle des patients. Le module délivre en temps réel des données sur la courbe de pression artérielle, battement par battement, à partir d'un brassard de doigt non invasif directement sur les moniteurs patients multiparamétriques compatibles, aidant ainsi les soignants à combler les lacunes entre deux lectures ponctuelles.

New HemoSphere Stream™ Module expands access to continuous, noninvasive arterial waveform data across compatible bedside monitors and broader care settings, giving more clinicians real-time insight into more patients.

« Nous offrons une visibilité en temps réel des changements hémodynamiques à un plus grand nombre de patients et d'établissements de soins en rendant la surveillance continue et non invasive accessible sur les moniteurs multiparamétriques compatibles », a déclaré Tim Patz, président mondial de l'unité Advanced Patient Monitoring chez BD. « Les patients qui n'ont pas besoin d'une ligne artérielle invasive peuvent désormais bénéficier d'une surveillance continue de la pression artérielle, plutôt que de contrôles ponctuels ».

Le module HemoSphere Stream™ compact se monte facilement sur une potence à perfusion, n'occupant pas d'espace supplémentaire dans les environnements cliniques. Lorsqu'il est utilisé avec le brassard de doigt VitaWave™ Plus, le module HemoSphere Stream™ sert d'interface qui délivre des données continues et non invasives sur la courbe de pression artérielle à des moniteurs multiparamétriques compatibles. Avec le brassard de doigt et les accessoires associés, il constitue le système VitaWave™ Plus, conçu pour être précis grâce à une technologie validée par rapport aux mesures de la ligne artérielle.

« La surveillance de la pression artérielle et de la perfusion pendant et après l'opération est essentielle pour réduire les complications post-opératoires majeures. Les anesthésistes attendaient depuis longtemps un moyen simple de mesurer la pression artérielle de manière continue et non invasive. Il s'agit d'une technologie de pointe qui permettra d'améliorer la sécurité des patients à l'échelle mondiale », a déclaré Michael Scott, MD, président du comité sur la détérioration clinique de l'APSF.

La pression artérielle continue permet de révéler les variations hémodynamiques pouvant se produire entre deux mesures ponctuelles, qui sont généralement effectuées toutes les 3 à 5 minutes dans la salle d'opération. En offrant un aperçu en temps réel de l'évolution de la pression artérielle sur tout moniteur patient compatible, le système VitaWave™ Plus soutient les recommandations de l'Anesthesia Patient Safety Foundation (APSF) en faveur d'une surveillance hémodynamique non invasive continue afin de détecter et de traiter plus rapidement l'hypotension peropératoire.

Consultez le site www.bd.com/HemoSphereStream pour en savoir plus sur les solutions de surveillance avancée des patients de BD, notamment le module HemoSphere Stream™ et le système VitaWave™ Plus.

À propos de BD

BD est l'une des plus grandes entreprises au monde exclusivement dédiées aux technologies médicales ayant pour objectif de faire progresser le monde de la santé (Advancing the world of health™) en stimulant l'innovation dans les domaines des dispositifs médicaux essentiels, des soins connectés, des systèmes biopharmaceutiques et des technologies interventionnelles. L'entreprise apporte son soutien aux professionnels de santé en première ligne en développant des technologies, des solutions et des services transformateurs qui optimisent les opérations cliniques et améliorent les soins prodigués aux patients. Présente dans le monde entier et employant plus de 60 000 personnes, BD fournit chaque année des milliards de produits qui ont un impact positif sur la santé à l'échelle mondiale. En travaillant en étroite collaboration avec ses clients, BD peut contribuer à améliorer les résultats, à réduire les coûts, à accroître l'efficacité clinique, à améliorer la sécurité et à élargir l'accès aux soins de santé. Pour plus d'informations sur BD, veuillez visiter bd.com ou vous connecter avec nous sur LinkedIn à www.linkedin.com/company/bd1/, X @BDandCo ou Instagram @becton_dickinson.

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