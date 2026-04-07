- Cuando cada latido cuenta, BD ayuda a los médicos a eliminar los puntos ciegos con información continua y no invasiva sobre la presión arterial

El nuevo módulo HemoSphere Stream™ amplía el acceso a datos continuos y no invasivos de la forma de onda arterial a través de monitores de cabecera compatibles y entornos de atención más amplios, lo que proporciona a más médicos información en tiempo real sobre un mayor número de pacientes

FRANKLIN LAKES, N.J., 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), empresa líder mundial en tecnología médica, anunció hoy el lanzamiento del módulo HemoSphere Stream™, una nueva innovación que proporciona a los médicos información continua y no invasiva sobre la presión arterial de los pacientes. El módulo ofrece datos de la onda arterial en tiempo real, latido a latido, desde un manguito digital no invasivo directamente a monitores multiparamétricos compatibles, lo que ayuda a los médicos a subsanar las discrepancias entre las lecturas intermitentes.

New HemoSphere Stream™ Module expands access to continuous, noninvasive arterial waveform data across compatible bedside monitors and broader care settings, giving more clinicians real-time insight into more patients.

"Estamos proporcionando visibilidad en tiempo real de los cambios hemodinámicos a más pacientes y entornos de atención médica al ofrecer monitorización continua y no invasiva en monitores multiparamétricos compatibles", afirmó Tim Patz, presidente mundial de Monitorización Avanzada de Pacientes en BD. "Los pacientes que no requieren una línea arterial invasiva ahora pueden beneficiarse de la monitorización continua de la presión arterial, en lugar de controles intermitentes".

El módulo compacto HemoSphere Stream™ se monta fácilmente en un soporte para suero, sin ocupar espacio adicional en entornos clínicos. Al utilizarse con el manguito digital VitaWave™ Plus, el módulo HemoSphere Stream™ actúa como interfaz, proporcionando datos continuos y no invasivos de la forma de onda de la presión arterial a monitores multiparamétricos compatibles. Junto con el manguito digital y los accesorios, conforma el sistema VitaWave™ Plus, diseñado para ofrecer precisión mediante tecnología validada con mediciones en línea arterial.

"El control de la presión arterial y la perfusión durante y después de la cirugía es fundamental para reducir las complicaciones graves. Los anestesiólogos llevaban tiempo esperando un método sencillo para medir la presión arterial de forma continua y no invasiva. Se trata de una tecnología revolucionaria que mejorará la seguridad del paciente a nivel mundial", declaró el doctor Michael Scott, presidente del Comité de Deterioro Clínico de la APSF.

La monitorización continua de la presión arterial ayuda a detectar cambios hemodinámicos que puedan producirse entre las mediciones intermitentes, que suelen realizarse cada 3-5 minutos en el quirófano. Al proporcionar una visualización en tiempo real de las tendencias de la presión arterial en cualquier monitor de paciente compatible, el sistema VitaWave™ Plus respalda las recomendaciones de la Fundación para la Seguridad del Paciente en Anestesia (APSF) sobre la monitorización hemodinámica continua no invasiva para detectar y tratar la hipotensión intraoperatoria con mayor rapidez.

Visite www.bd.com/HemoSphereStream para obtener más información sobre las soluciones avanzadas de monitorización de pacientes de BD, incluidos el módulo HemoSphere Stream™ y el sistema VitaWave™ Plus.

Acerca de BD

BD es una de las mayores empresas de tecnología médica del mundo, cuyo propósito es impulsar el progreso de la salud mediante la innovación en productos médicos esenciales, atención conectada, sistemas biofarmacéuticos e intervencionismo. La empresa apoya a los profesionales sanitarios de primera línea desarrollando tecnologías, servicios y soluciones transformadoras que optimizan las operaciones clínicas y mejoran la atención al paciente. Con presencia global y más de 60.000 empleados, BD distribuye miles de millones de productos al año que tienen un impacto positivo en la atención sanitaria mundial. Gracias a la estrecha colaboración con sus clientes, BD contribuye a mejorar los resultados, reducir los costes, aumentar la eficiencia clínica, mejorar la seguridad y ampliar el acceso a la atención sanitaria. Para obtener más información sobre BD, visite bd.com o conéctese con nosotros en LinkedIn (www.linkedin.com/company/bd1/), X @BDandCo o Instagram @becton_dickinson.

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