Wenn jeder Herzschlag zählt, hilft BD Ärzten dabei, blinde Flecken zu beseitigen - dank kontinuierlicher, nicht-invasiver Blutdruckmessung

Das neue HemoSphere Stream™-Modul erweitert den Zugriff auf kontinuierliche, nichtinvasive arterielle Wellenformdaten auf kompatible Patientenmonitore am Krankenbett und weitere Pflegeumgebungen, wodurch mehr medizinisches Fachpersonal Echtzeit-Einblicke in den Zustand einer größeren Anzahl von Patienten erhält.

FRANKLIN LAKES, N.J., 7. April 2026 /PRNewswire/ -- BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, gab heute die Markteinführung des HemoSphere Stream™-Moduls bekannt, einer neuen Innovation, die Ärzten einen kontinuierlichen, nicht-invasiven Einblick in den Blutdruck ihrer Patienten ermöglicht. Das Modul überträgt arterielle Wellenformdaten in Echtzeit, Herzschlag für Herzschlag, von einer nicht-invasiven Fingermanschette direkt an kompatible Multiparameter-Patientenmonitore und hilft dem medizinischen Personal so, Lücken zwischen den intermittierenden Messwerten zu schließen.

New HemoSphere Stream™ Module expands access to continuous, noninvasive arterial waveform data across compatible bedside monitors and broader care settings, giving more clinicians real-time insight into more patients.

„Wir ermöglichen mehr Patienten und Pflegeeinrichtungen einen Echtzeit-Einblick in hämodynamische Veränderungen, indem wir eine kontinuierliche, nichtinvasive Überwachung auf kompatiblen Multiparameter-Monitoren anbieten", sagte Tim Patz, weltweiter Präsident des Bereichs Advanced Patient Monitoring bei BD. „Patienten, bei denen möglicherweise kein invasiver arterieller Zugang erforderlich ist, können nun von einer kontinuierlichen Blutdrucküberwachung profitieren, anstatt nur von zeitweiligen Messungen."

Das kompakte HemoSphere Stream™-Modul lässt sich problemlos an einem Infusionsständer befestigen und nimmt in klinischen Umgebungen keinen zusätzlichen Platz in Anspruch. In Verbindung mit dem VitaWave™ Plus Finger Cuff dient das HemoSphere Stream™-Modul als Schnittstelle, über die kontinuierlich nichtinvasive arterielle Blutdruckkurvendaten an kompatible Multiparameter-Monitore übertragen werden. Zusammen mit der Fingermanschette und dem zugehörigen Zubehör bildet es das VitaWave™ Plus-System, das auf Genauigkeit ausgelegt ist und auf einer Technologie basiert, die anhand von Messungen an arteriellen Kathetern validiert wurde.

„Die Überwachung des Blutdrucks und der Durchblutung während und nach der Operation ist entscheidend für die Verringerung schwerwiegender postoperativer Komplikationen. Anästhesisten haben lange auf eine einfache Möglichkeit gewartet, den Blutdruck kontinuierlich und nicht-invasiv zu messen. Dies ist eine bahnbrechende Technologie zur Verbesserung der Patientensicherheit weltweit", sagte Dr. Michael Scott, Chairman des APSF Clinical Deterioration Committee.

Die kontinuierliche Blutdruckmessung hilft dabei, hämodynamische Veränderungen aufzudecken, die zwischen den intermittierenden Blutdruckmessungen auftreten können, die im Operationssaal in der Regel alle 3 bis 5 Minuten durchgeführt werden. Durch die Bereitstellung einer Echtzeit-Übersicht über Blutdruckverläufe auf jedem kompatiblen Patientenmonitor unterstützt das VitaWave™ Plus-System die Empfehlungen der Anesthesia Patient Safety Foundation (APSF) zur kontinuierlichen nichtinvasiven hämodynamischen Überwachung, um intraoperative Hypotonie früher zu erkennen und zu behandeln.

Besuchen Sie www.bd.com/HemoSphereStream für weitere Informationen über die fortschrittlichen Patientenüberwachungslösungen von BD, einschließlich des HemoSphere Stream™ Moduls und dem VitaWave™ Plus System.

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BD ist eines der weltweit größten reinen Medizintechnikunternehmen mit dem Ziel Advancing the world of health™, indem es Innovationen in den Bereichen Medical Essentials, Connected Care, Biopharma Systems und Interventional vorantreibt. Das Unternehmen unterstützt die Akteure des Gesundheitswesens durch die Entwicklung innovativer Technologien, Dienstleistungen und Lösungen, die den klinischen Betrieb optimieren und die Versorgung der Patienten verbessern. Mit mehr als 60.000 Mitarbeitern ist BD weltweit tätig und liefert jährlich Milliarden von Produkten, die einen positiven Einfluss auf das globale Gesundheitswesen haben. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Kunden kann BD dazu beitragen, die Ergebnisse zu verbessern, die Kosten zu senken, die klinische Effizienz zu steigern, die Sicherheit zu verbessern und den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu erweitern. Für weitere Informationen über BD besuchen Sie bitte bd.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/bd1/, X @BDandCo oder Instagram @becton_dickinson.

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