Quantinuum e IBM realizam investimentos para desenvolver em conjunto o ecossistema quântico

CAMBRIDGE, Inglaterra e BROOMFIELD, Colorado, 23 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Quantinuum anunciou hoje um acordo com a IBM para expandir o IBM Quantum Hub com a Cambridge Quantum Computing Limited, oferecendo aos clientes maior acesso aos sistemas de computação quântica da IBM, incluindo o recentemente anunciado processador 127 qubit da IBM, o "Eagle", bem como a experiência quântica da IBM e o Quiskit, para impulsionar e desenvolver o ecossistema de computação quântica. O investimento da IBM na Quantinuum foi viabilizado pela IBM Ventures.

"Estamos entusiasmados para ampliar o acesso ao hardware IBM Quantum e ao Qiskit, oferecendo aos nossos clientes soluções desenvolvidas para hardware de computação quântica de última geração. Continuamos a utilizar uma ampla gama de processadores quânticos que incluem a IBM, considerando sua posição como líder em computadores quânticos supercondutores, uma parte crítica e importante do crescimento das capacidades dos computadores quânticos", disse o CEO da Quantinuum, Ilyas Khan. "A IBM tem sido uma grande defensora da criação de um ecossistema de computação quântica crescente, bem como um dos primeiros investidores na Cambridge Quantum e agora na Quantinuum. Esperamos abrir uma ampla gama de possibilidades para promover ainda mais as aplicações do setor de computação quântica."

A Quantinuum é resultado da combinação de dois líderes do ecossistema global para computação quântica: a Honeywell Quantum Solutions e a Cambridge Quantum. Este novo investimento e colaboração de negócios oferece um exemplo de como a Quantinuum está preparada para acelerar o desenvolvimento da computação quântica e inovação de tecnologias quânticas para oferecer soluções quânticas viabilizadas para o mundo real para alguns dos problemas mais difíceis que os computadores clássicos não conseguiram resolver.

Para mais informações, acesse www.quantinuum.com.

Este comunicado inclui certas declarações que podem ser consideradas "declarações prospectivas" de acordo com a seção 21E da lei de troca de valores mobiliários de 1934. Todas as declarações, exceto as declarações de fatos históricos, que façam referência a atividades, eventos ou desenvolvimentos que nós (ou nossa administração) pretendemos, esperamos, projetamos, acreditamos ou prevemos que ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro são declarações prospectivas. Essas declarações são baseadas em suposições e avaliações feitas por nossa gestão com base em sua experiência e percepção de tendências históricas, condições econômicas ou do setor atuais, acontecimentos futuros esperados e outros fatores que eles acreditem ser apropriados. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado também estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas materiais, incluindo, mas não se limitando a fatores econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que afetam nossas operações, mercados, produtos, serviços e preços. Essas declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro, e os resultados, desenvolvimentos e decisões de negócios reais podem diferir daqueles previstos por essas declarações prospectivas. A marca comercial Honeywell é utilizada sob licença da Honeywell International Inc. A Honeywell não faz representações ou garantias relacionadas a este serviço.

FONTE Quantinuum

