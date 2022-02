Quantinuum und IBM investieren in das gemeinsame Wachstum des Quantum-Ökosystems

Quantinuum kündigt eine neue Investition von IBM an und erweitert seine Fähigkeiten mit IBM Quantum Systemen, um gemeinsam das Quanten-Ökosystem auszubauen

Quantinuum tritt dem IBM Quantum Ecosystem bei, um Quantencomputing-Anwendungen voranzutreiben

CAMBRIDGE, England und BROOMFIELD, Colorado, 23. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Quantinuum kündigte heute eine Vereinbarung mit IBM an, um den IBM Quantum Hub mit Cambridge Quantum Computing Limited zu erweitern. Dadurch erhalten Kunden einen besseren Zugang zu IBMs Quantencomputersystemen, einschließlich des kürzlich angekündigten 127-Qubit-Prozessors „Eagle", sowie zu IBMs Quantenexpertise und Qiskit, um das Quanten-Ökosystem voranzutreiben und zu entwickeln. Die Investition von IBM in Quantinuum wurde von IBM Ventures vermittelt.

„Wir freuen uns, den Zugang zu IBM Quantum Hardware und Qiskit zu erweitern und unseren Kunden Lösungen anzubieten, die für modernste Quantencomputer-Hardware entwickelt wurden. Wir setzen weiterhin eine breite Palette von Quantenprozessoren ein, darunter auch IBM, da das Unternehmen führend bei supraleitenden Quantencomputern ist, die für das Wachstum der Fähigkeiten von Quantencomputern von entscheidender Bedeutung sind", so Ilyas Khan, CEO von Quantinuum. „IBM hat sich sehr für die Schaffung eines wachsenden Quanten-Ökosystems eingesetzt und war ein früher Investor in Cambridge Quantum und jetzt in Quantinuum. Wir freuen uns darauf, ein breites Spektrum an Möglichkeiten zu eröffnen, um die Anwendungen des Quantencomputings in der Industrie weiter voranzutreiben."

Quantinuum ist das Ergebnis des Zusammenschlusses von zwei führenden Unternehmen im globalen Ökosystem für Quantencomputing: Honeywell Quantum Solutions und Cambridge Quantum Diese neue Investition und geschäftliche Zusammenarbeit ist ein Beispiel dafür, wie Quantinuum die Entwicklung des Quantencomputings und die Innovation von Quantentechnologien vorantreiben will, um echte quantengestützte Lösungen für einige der schwierigsten Probleme zu finden, die klassische Computer bisher nicht lösen konnten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.quantinuum.com .

