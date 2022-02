Quantinuum et IBM engagent des investissements pour développer l'écosystème quantique

Quantinuum annonce un nouvel investissement d'IBM, qui étend les capacités des systèmes quantiques d'IBM dans un engagement commun pour développer l'écosystème quantique

Quantinuum rejoint l'écosystème quantique d'IBM en vue de faire progresser les applications de calcul quantique

CAMBRIDGE, Angleterre et BROOMFIELD, Colorado, 24 février 2022 /PRNewswire/ -- Quantinuum a annoncé aujourd'hui une entente avec IBM en vue d'intégrer Cambridge Quantum Computing Limited à l'IBM Quantum Hub, ce qui permettra aux clients d'avoir un meilleur accès aux systèmes d'informatique quantique d'IBM. y compris le processeur quantique Eagle d'IBM de 127 qubits, ainsi qu'à l'expertise quantique d'IBM et de Qiskit, pour stimuler et développer l'écosystème quantique. L'investissement d'IBM dans Quantinuum a été facilité par IBM Ventures.

« Nous sommes heureux d'accroître l'accès au matériel quantique d'IBM et à Qiskit, en offrant à nos clients des solutions conçues pour du matériel d'informatique quantique de pointe. Nous continuons d'utiliser un large éventail de processeurs quantiques, y compris ceux d'IBM, étant donné leur position de leader dans le domaine des ordinateurs quantiques supraconducteurs. Il s'agit d'une partie essentielle et importante de la croissance des capacités des ordinateurs quantiques », a déclaré Ilyas Khan, PDG de Quantinuum. « IBM a été un ardent défenseur de la création d'un écosystème quantique évolutif ainsi qu'un des premiers investisseurs de Cambridge Quantum et maintenant de Quantinuum. Nous nous réjouissons à l'idée d'ouvrir un large éventail de possibilités pour faire progresser les applications de l'informatique quantique dans l'industrie. »

Quantinuum est le résultat de la combinaison de deux leaders mondiaux de l'écosystème de l'informatique quantique : Honeywell Quantum Solutions et Cambridge Quantum. Ce nouvel investissement et cette collaboration commerciale illustrent comment Quantinuum est en voie d'accélérer le développement de l'informatique quantique et l'innovation des technologies quantiques afin de fournir des solutions quantiques réelles à certains des problèmes les plus insolubles que les ordinateurs classiques n'ont pas été en mesure de résoudre.

Pour en savoir plus, visitez www.quantinuum.com .

