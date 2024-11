Quantinuum et Mitsui proposent des jetons quantiques infalsifiables sur un réseau de fibres optiques dans le cadre d'un premier essai

Première livraison réussie de jetons quantiques à l'aide du matériel QKD commercial , démontrant une vérification rapide des transactions au point d'échange - une étape cruciale vers la sécurité financière quantique et une avancée majeure pour le QKD.

Les jetons quantiques sont conçus pour assurer l'infalsifiabilité, la confidentialité et le règlement rapide en un seul instrument financier. Aucune technologie antérieure ne peut offrir ces trois avantages combinés.

Lors de la première mise en œuvre au monde utilisant du matériel standard, des jetons quantiques ont été transmis sur 10 km de fibre à Tokyo , à l'aide de dispositifs commerciaux de distribution de clés quantiques (QKD) fournis par NEC*.

TOKYO et BROOMFIELD, Colo., 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'un essai prévu de longue date, Quantinuum ("Quantinuum", siège social : Broomfield, Colorado, États-Unis, PDG : Rajeeb Hazra), avec Mitsui & Co, Ltd. ("Mitsui", siège social : Tokyo, président et directeur général : Kenichi Hori) et NEC ("NEC", siège social : Tokyo, président et directeur général : Takayuki Morita) a annoncé aujourd'hui la livraison réussie de jetons quantiques sur un réseau de fibre optique de 10 km au Japon. C'est la première fois qu'une telle livraison est effectuée.

Les jetons quantiques sont un nouvel instrument financier qui tire parti des propriétés de la physique quantique pour répondre aux exigences de robustesse des échanges d'actifs sans les frais généraux de communication requis par les systèmes financiers traditionnels. Les jetons quantiques sont transmis par des réseaux de distribution de clés quantiques (QKD) à fibre optique, qui se développent rapidement dans le monde entier. L'annonce faite aujourd'hui avec Mitsui démontre que le secteur reconnaît de plus en plus le potentiel des jetons quantiques dans les services financiers.

Ilyas Khan, fondateur et chef de produit chez Quantinuum, a déclaré : "La motivation initiale des communications quantiques était l'échange d'argent, comme l'avait envisagé Stephen Wiesner : "La motivation initiale des communications quantiques était l'échange d'argent, comme l'avait envisagé Stephen Wiesner. Aujourd'hui, nous avons démontré des améliorations concrètes de la sécurité des systèmes financiers à l'aide du matériel de communication quantique disponible sur le marché. Cela ouvre la voie à une nouvelle ère dans le domaine de la sécurité quantique avec une large applicabilité, fournissant aux entreprises commerciales quelque chose de concret à utiliser".

Koji Naniwada, directeur général adjoint du département de l'innovation quantique chez Mitsui, a déclaré : "Les jetons quantiques renforceront la sécurité des actifs numériques tout en améliorant les performances des transactions et la confidentialité : "Les jetons quantiques renforceront la sécurité des actifs numériques, tout en améliorant les performances des transactions et en préservant la confidentialité. Ces sujets sont essentiels pour nos clients et partenaires du secteur financier et cette démonstration est un résultat précieux de notre partenariat avec Quantinuum".

Naoki Ishida, directeur du département Trading and Service Solution de NEC, a déclaré : "Nous sommes les premiers à fournir une plateforme pour réaliser un système de jetons quantiques avec des dispositifs de distribution de clés quantiques de NEC : "Nous sommes les premiers à fournir une plateforme pour réaliser un système de jetons quantiques en utilisant les dispositifs de distribution de clés quantiques (QKD) de NEC. Sur la base des résultats de cet essai entre Mitsui & Co. et Quantinuum, nous continuerons à travailler à la mise en œuvre sociale de la technologie de cryptographie quantique.

Les jetons quantiques sont conçus pour utiliser la physique quantique afin d'empêcher la falsification, tout en garantissant que les transactions peuvent être réglées presque instantanément, alors que les systèmes de paiement traditionnels s'appuient sur une comptabilité en partie double pour empêcher la double dépense de fonds. Cela ajoute du temps, des frais généraux et des risques à chaque transaction, car les systèmes numériques sont consultés pour confirmer que les fonds sont disponibles et pour régler les transactions.

Les jetons quantiques s'appuient sur le théorème de non-clonage de la physique quantique pour empêcher les falsifications et la double dépense. Seul le destinataire prévu recevra les données correctes du jeton, qui ne pourra être dépensé qu'à un seul endroit à l'avenir. Cela permet un règlement quasi instantané des transactions en supprimant la nécessité de vérifier plusieurs systèmes ou d'attendre les confirmations du réseau.

Comme l'a démontré le récent travail de Quantinuum avec HSBC, il est de plus en plus urgent de sécuriser les actifs numériques à l'ère quantique. Le secteur financier se tourne de plus en plus vers la technologie quantique pour résoudre ces problèmes complexes grâce à la puissance de la nature.

Remarque :

(*) L'équipement fourni par NEC a été partiellement financé par les résultats du ministère japonais des affaires intérieures et des communications (MIC) "Recherche et développement pour la construction d'un réseau mondial de cryptographie quantique" (JPJ008957) dans le cadre du "Projet technologique prioritaire de recherche et développement des TIC" (JPMI00316) et du projet "Photonique et technologie quantique pour la société 5.0" du Bureau du Cabinet japonais dans le cadre du programme interministériel de promotion de l'innovation stratégique (SIP).

À propos de Mitsui

Mitsui & Co. est une société mondiale de commerce et d'investissement présente dans plus de 60 pays et disposant d'un portefeuille d'activités diversifié couvrant un large éventail de secteurs.

L'entreprise identifie, développe et fait croître ses activités en partenariat avec un réseau mondial de partenaires de confiance comprenant des entreprises de premier plan, en combinant ses forces géographiques et intersectorielles pour créer une valeur durable à long terme pour ses parties prenantes.

Mitsui a défini trois initiatives stratégiques clés pour son plan de gestion à moyen terme actuel : soutenir les industries pour qu'elles se développent et évoluent grâce à un approvisionnement stable en ressources et en matériaux, et fournir des infrastructures ; promouvoir une transition mondiale vers des énergies renouvelables et à faible émission de carbone ; et permettre aux gens de mener une vie saine grâce à des soins de santé de qualité et à l'accès à une bonne nutrition.

Visitez le site https://www.mitsui.com/jp/en/index.html pour plus d'informations.

À propos de Quantinuum

Quantinuum, la plus grande entreprise quantique intégrée au monde, est à l'origine de puissants ordinateurs quantiques et de solutions logicielles avancées. La technologie de Quantinuum stimule les avancées dans la découverte de matériaux, la cybersécurité et l'IA quantique de nouvelle génération. Avec plus de 500 employés, dont plus de 370 scientifiques et ingénieurs, Quantinuum est le leader de la révolution de l'informatique quantique sur tous les continents. http://www.quantinuum.com/

À propos de NEC Corporation

NEC Corporation s'est imposée comme un leader dans l'intégration des technologies de l'information et des réseaux, tout en promouvant la marque "Orchestrating a brighter world" (orchestrer un monde plus lumineux). Les NEC permettent aux entreprises et aux communautés de s'adapter aux changements rapides qui se produisent à la fois dans la société et sur le marché, car ils garantissent les valeurs sociales de sûreté, de sécurité, d'équité et d'efficacité afin de promouvoir un monde plus durable où chacun a la possibilité de réaliser pleinement son potentiel. Pour plus d'informations, visitez le site de NEC à l'adresse suivante: http://www.nec.com.