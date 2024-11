Quantinuum und Mitsui testen erstmals fälschungssichere Quanten-Token über Glasfasernetz

Erste erfolgreiche Bereitstellung von Quanten-Token mit kommerzieller QKD-Hardware, die eine schnelle Transaktionsüberprüfung am Ort des Austauschs bietet – ein entscheidender Schritt in Richtung quantengestützter finanzieller Sicherheit und ein großer Fortschritt für QKD.

Quantum-Token sollen Fälschungssicherheit, Datenschutz und schnelle Abwicklung in einem einzigen Finanzinstrument bieten. Keine bisherige Technologie kann diese drei Vorteile in Kombination bieten.

In der weltweit ersten Implementierung mit handelsüblicher Hardware wurden in Tokio Quanten-Token über eine 10 km lange Glasfaserleitung übertragen, wobei kommerzielle Quantenschlüsselverteilungsgeräte (QKD) von NEC* verwendet wurden.

Dies ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Einsatz hochsicherer Quanten-Token in Anwendungsfällen wie der Sicherung von Vermögenswerten durch Token und dem Hochgeschwindigkeitshandel.

TOKIO und BROOMFIELD, Colorado, 18. November 2024 /PRNewswire/ -- Im Rahmen einer lang erwarteten Studie gab Quantinuum („Quantinuum", Hauptsitz: Broomfield, Colorado, U.S.A., CEO: Rajeeb Hazra), zusammen mit Mitsui & Co., Ltd. („Mitsui", Hauptsitz: Tokio, Präsident und CEO: Kenichi Hori) und NEC („NEC", Hauptsitz: Tokio, Präsident und CEO: Takayuki Morita) heute die erfolgreiche Übertragung von Quanten-Token über ein 10 km langes Glasfasernetz in Japan bekannt. Dies ist das erste Mal, dass eine solche Übertragung durchgeführt wurde.

Quanten-Token sind ein neues Finanzinstrument, das sich die Eigenschaften der Quantenphysik zunutze macht, um den robusten Anforderungen des Wertpapierhandels gerecht zu werden, ohne den Kommunikations-Overhead, der bei herkömmlichen Finanzsystemen erforderlich ist. Quanten-Token werden über glasfaserbasierte Quantenschlüsselverteilungsnetze (QKD) übertragen, die weltweit rasch ausgebaut werden. Die heutige Ankündigung mit Mitsui zeigt, dass die Branche das Potenzial von Quantum-Token für Finanzdienstleistungen zunehmend anerkennt.

Ilyas Khan, Gründer und Chief Product Officer bei Quantinuum, sagte: „Die ursprüngliche Motivation für die Quantenkommunikation war der Austausch von Geld, wie er von Stephen Wiesner angedacht wurde. Heute haben wir gezeigt, dass wir die Sicherheit von Finanzsystemen durch den Einsatz handelsüblicher Quantenkommunikationshardware verbessern können. Dies öffnet die Tür zu einer neuen Ära der quantengestützten Sicherheit mit breiter Anwendbarkeit und bietet kommerziellen Organisationen etwas Konkretes, das sie nutzen können."

Koji Naniwada, Deputy General Manager, Quantum Innovation Dept. bei Mitsui, sagte: „Quanten-Token werden die Sicherheit digitaler Vermögenswerte erhöhen und gleichzeitig die Transaktionsleistung verbessern und die Privatsphäre wahren. Diese Themen sind für unsere Kunden und Partner im Finanzsektor von entscheidender Bedeutung und dieser Nachweis ist ein wertvolles Ergebnis unserer Partnerschaft mit Quantinuum."

Naoki Ishida, Direktor in der Abteilung für Handels- und Servicelösungen bei NEC, sagte: „Wir sind die ersten, die eine Plattform für die Realisierung eines Quanten-Token-Systems unter Verwendung der Quantenschlüsselverteilungsgeräte (QKD) von NEC anbieten. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieses Versuchs zwischen Mitsui & Co. und Quantinuum werden wir weiter an der gesellschaftlichen Umsetzung der Quantenkryptografie-Technologie arbeiten."

Quanten-Token sind so konzipiert, dass sie mit Hilfe der Quantenphysik Fälschungen verhindern und gleichzeitig sicherstellen, dass Transaktionen nahezu sofort abgewickelt werden können, während herkömmliche Zahlungssysteme auf eine doppelte Buchführung angewiesen sind, um die doppelte Ausgabe von Geldern zu verhindern. Dies führt bei jeder Transaktion zu einem zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand und birgt Risiken, da digitale Systeme konsultiert werden müssen, um zu bestätigen, dass Geldmittel verfügbar sind, und um Transaktionen abzuwickeln.

Quanten-Token stützen sich stattdessen auf das Nicht-Klonen-Theorem der Quantenphysik, um Fälschungen und Doppelausgaben zu verhindern. Nur der vorgesehene Empfänger erhält die korrekten Token-Daten, die in Zukunft nur noch an einer Stelle ausgegeben werden können. Dies ermöglicht eine nahezu sofortige Transaktionsabwicklung, da die Notwendigkeit entfällt, mehrere Systeme zu überprüfen oder auf Netzbestätigungen zu warten.

Wie die jüngste Zusammenarbeit von Quantinuum mit HSBC zeigt, wird die Sicherung digitaler Vermögenswerte im Quantenzeitalter immer dringlicher. Der Finanzsektor setzt zunehmend auf die Quantentechnologie, um diese komplexen Probleme mit der Kraft der Natur zu lösen.

Anmerkung:

(*) Die von NEC zur Verfügung gestellte Ausrüstung wurde teilweise durch Ergebnisse des japanischen Ministeriums für Innere Angelegenheiten und Kommunikation (MIC) „Forschung und Entwicklung für den Aufbau eines globalen Quantenkryptographie-Netzwerks" (JPJ008957) im Rahmen des „R&D of ICT Priority Technology Project" (JPMI00316) und des Projekts „Photonics and Quantum Technology for Society 5.0" des japanischen Kabinettsbüros im Rahmen des ministerienübergreifenden strategischen Innovationsförderungsprogramms (SIP) unterstützt.

