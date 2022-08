Quest Global est désormais un partenaire de conception agréé par Arm

Cette accréditation témoigne des prouesses de la société en matière d'ingénierie de conception du silicium

LONDRES, 9 août 2022 /PRNewswire/ -- Quest Global , l'une des sociétés de services d'ingénierie à la croissance la plus rapide au monde, a annoncé son adhésion au programme de partenariat de conception agréé par Arm®. Cette certification permet à Quest Global de mieux soutenir les entreprises, en alliant son expertise dans la conception de circuits intégrés à signaux mixtes spécifiques à une application (ASIC) et de systèmes sur puce (SoC) personnalisés au riche catalogue de propriété intellectuelle d'Arm.

En tant que partenaire de conception agréé par Arm, Quest Global aura un accès privilégié à la vaste bibliothèque de PI, d'outils et de modèles d'Arm, ainsi qu'aux actualisations de la feuille de route. Ce partenariat renforcera davantage la réputation de Quest Global en tant que partenaire de choix en donnant accès à son excellente équipe d'ingénieurs en silicium et en fournissant aux clients d'Arm une assistance à la conception pour fournir des SoC basés sur Arm et spécifiquement améliorés pour les marchés cibles.

Satish Bagalkotkar, directeur technique des semiconducteurs chez Quest Global, a déclaré à cette occasion : « C'est un moment de grande fierté pour nous tous. Cette collaboration nous permettra de soutenir nos clients dans le développement d'ASIC, en les aidant à accélérer la mise sur le marché de leurs projets. Notre présence internationale, notre large éventail de compétences, notre remarquable équipe d'ingénieurs et notre capacité à tenir nos engagements, quel que soit le défi à relever, renforceront nos capacités à relever les défis auxquels sont confrontés les différents secteurs. »

La société est actuellement en mesure de réaliser des conceptions jusqu'à 3 nm et 60 % de ses ingénieurs en silicium travaillent sur des nœuds technologiques de 7, 6, 5, 4 et 3 nm. L'équipe des semiconducteurs de Quest Global a déjà conçu plus de 300 bandes de SoC personnalisés au cours des cinq dernières années, afin de répondre aux exigences spécifiques des entreprises et d'atteindre les fréquences de conception souhaitées et les objectifs de performance à faible consommation aux nœuds technologiques cibles.

« Le programme de partenariat de conception agréé par Arm a été créé pour mettre en relation les principales sociétés du secteur avec les clients qui cherchent à mettre en œuvre avec succès des conceptions personnalisées basées sur la propriété intellectuelle d'Arm, a déclaré Ciarán Dunne, vice-président et directeur général des services de développement des partenaires chez Arm. Nos partenaires peuvent désormais s'adresser en toute confiance à Quest Global pour obtenir l'expertise et le savoir-faire nécessaires à la réalisation d'ASIC et de SoC basés sur Arm. »

À propos de Quest Global :

Nous sommes Quest Global. Nous travaillons dans le domaine de l'ingénierie, mais ce que nous bâtissons, c'est un avenir meilleur. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons qui nous rend différents. Nous croyons que l'ingénierie est en mesure de résoudre les problèmes d'aujourd'hui qui font obstacle à l'avenir. Depuis 25 ans, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour les problèmes d'ingénierie les plus difficiles au monde. Organisation mondiale, basée à Singapour, nous vivons et travaillons dans 17 pays, et comptons 56 centres mondiaux de prestation de services, animés par plus de 13 000 employés extraordinaires qui, chaque jour, rendent possible l'impossible.

Quest Global apporte une connaissance approfondie du secteur et une expertise numérique pour fournir dans le monde entier des services d'ingénierie produits de bout en bout. Nous allions technologies et industries et nous appuyons sur les contributions de diverses personnes et leurs domaines d'expertise afin de faciliter la résolution plus rapide des problèmes. Cette approche multidimensionnelle nous permet de résoudre les défis les plus importants et à grande échelle dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'énergie, de la haute technologie, des soins de santé, des dispositifs médicaux, du transport ferroviaire et des semiconducteurs.

