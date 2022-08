Quest Global wird akkreditierter Designpartner von Arm

Die Akkreditierung würdigt die Expertise des Unternehmens beim Siliziumdesign-Engineering.

LONDON, 9. August 2022 /PRNewswire/ -- Quest Global , eines der am schnellsten wachsenden Designdienstleistungsunternehmen der Welt, gab bekannt, dass es dem Arm®-Programm als Approved Design Partner beigetreten ist. Diese Anerkennung ermöglicht Quest Global, seine Unternehmenskunden noch besser zu unterstützen und die Expertise von Quest Global in der Konstruktion von ASICs (anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreisen) und maßgeschneiderten SoCs (Ein-Chip-Systemen) mit dem leistungsstarken IP-Katalog von Arm zu kombinieren.

Als Approved Design Partner von Arm erhält Quest Global selektiven Zugriff auf die umfangreiche IP-, Tool- und Modell-Bibliothek von Arm sowie auf Roadmap-Updates. Diese Partnerschaft stärkt Quest Globals Ruf als Geschäftspartner erster Wahl, da Arm-Kunden Zugriff auf Quest Globals Silizium-Konstruktionsteam und Unterstützung beim Design von spezifisch für ihre Zielmärkte konstruierten SoCs auf Arm-Basis erhalten.

Satish Bagalkotkar, CTO, Halbleiter bei Quest Global, meinte zu diesem Anlass: „Wir sind alle sehr stolz. Diese Partnerschaft ermöglicht uns, unsere Kunden bei der ASIC-Entwicklung zu unterstützen und die Markteinführung ihrer Projekte zu beschleunigen. Dank unserer internationalen Präsenz, unserer umfassenden Expertise, unserem genialen Ingenieursteam und unserer Fähigkeit, unsere Verpflichtungen ungeachtet aller Herausforderungen umzusetzen, können wir branchenübergreifende Probleme noch besser lösen."

Die Organisation unterstützt derzeit Designs bis zu 3 nm und 60 % des Silizium-Engineeringteams arbeitet an 7/6/5/4/3-nm-Technologieknoten. Das Halbleiterteam von Quest Global hat in den letzten fünf Jahren bereits mehr als 300 maßgeschneiderte SoC-Tape-Outs unterstützt und dabei unternehmensspezifische Anforderungen erfüllt sowie die gewünschte Designfrequenz und Niedrigenergie-Leistungsziele an den Ziel-Technologieknoten erzielt.

„Das Arm-Programm Approved Design Partner wurde eingerichtet, um branchenführende Unternehmen mit Kunden zusammenzubringen, die maßgeschneiderte Designs auf Arm-IP-Basis implementieren wollen", meinte Ciarán Dunne, Vizepräsident und General Manager, Partner Enablement bei Arm. „Unsere Partner können sich nun an Quest Global mit der Zuversicht wenden, dass wir sie mit der erforderlichen Expertise und dem richtigen Know-how bei der Entwicklung von ASICs und SoCs auf Arm-Basis unterstützen werden."

Informationen zu Quest Global:

Wir sind Quest Global. Wir sind im Bereich der Technik tätig, aber in Wirklichkeit bauen wir eine bessere Zukunft. Was uns dabei von anderen abhebt, ist nicht nur, was wir tun, sondern auch, warum wir es tun. Wir sind der Meinung, dass die Technik die einzigartige Chance bietet, die Probleme von heute zu lösen, die der Zukunft im Wege stehen. Seit 25 Jahren sind wir bestrebt, zum vertrauenswürdigsten Partner zur Lösung der schwierigsten technischen Probleme der Welt zu werden. Als global tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Singapur leben und arbeiten wir in 17 Ländern und betreiben 56 Lieferzentren weltweit. Wir beschäftigen mehr als 13.000 außergewöhnliche Mitarbeiter, die täglich das Unmögliche möglich machen.

Quest Global verfügt über fundierte Branchenkenntnisse und digitales Fachwissen, um globale End-to-End-Produktentwicklungsdienstleistungen anzubieten. Wir bringen Technologien und Branchen mit den Beiträgen verschiedener Einzelpersonen und ihren Fachgebieten zusammen, um Probleme besser und schneller zu lösen. Dieser mehrdimensionale Ansatz ermöglicht es uns, die wichtigsten und größten Herausforderungen in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Hi-Tech, Gesundheitswesen, Medizintechnik, Schienenverkehr und Halbleiter zu lösen.

