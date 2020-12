QuEST Global nomme Mme Claudia Süssmuth Dyckerhoff au conseil d'administration

Claudia Süssmuth Dyckerhoff compte plus de deux décennies d'expertise dans le domaine de la santé, se concentrant sur le conseil aux entreprises de santé en Europe, aux États-Unis et en Asie. Elle a commencé sa carrière chez McKinsey en 1995 en Suisse et est devenue associée senior en Chine, dirigeant le secteur des systèmes et services de santé en Asie au sein de l'entreprise. Claudia Süssmuth Dyckerhoff, qui fait partie de la société depuis 21 ans, est devenue conseillère senior au sein de McKinsey en mars 2016 lorsqu'elle a commencé à travailler au sein de conseils d'administration internationaux. Par ailleurs, elle siège également au conseil d'administration de deux start-ups du domaine de la santé en Asie.

Ajit Prabhu , Président-Directeur Général de QuEST Global, a déclaré : « Claudia, qui a travaillé au sein d'organisations du secteur de la santé, apporte une expérience professionnelle inestimable et peut faire valoir un parcours exemplaire à leur service, les aidant à mettre en œuvre leurs stratégies de croissance et leur développement commercial, et participant à l'identification de précieuses opportunités de croissance. Sa vaste expérience au service des organisations mondiales et sa compréhension du marché des soins de santé nous aideront à accélérer davantage nos plans de croissance et à continuer d'être un partenaire de confiance pour nos clients. »

Commentant sa nomination, Claudia Süssmuth Dyckerhoff a déclaré : « Au fil des ans, QuEST s'est imposée comme un acteur véritablement mondial dans l'industrie des services d'ingénierie de produits, aidant les équipementiers et les fournisseurs de catégorie 1 à définir les frontières de leurs domaines respectifs. QuEST dispose d'une solide expérience d'aide aux équipementiers de dispositifs médicaux à travers le monde, facilitant la résolution de leurs problèmes d'ingénierie de produits. Je suis heureuse de me joindre à cette entreprise en pleine croissance. J'ai hâte d'aider QuEST Global à améliorer sa stratégie de croissance, à acquérir un avantage concurrentiel et à obtenir de nouveaux résultats sur le marché de l'externalisation des services d'ingénierie. »

À propos de QuEST Global

Depuis plus de 20 ans, QuEST Global a pour objectif d'être un partenaire mondial de confiance en matière d'ingénierie de produits et de services de cycle de vie pour de nombreuses entreprises, qui figurent parmi les plus reconnues au monde dans les domaines des moteurs aéronautiques, de la haute technologie, de l'aérospatiale et de la défense, des transports (automobiles et ferroviaires), de l'énergie et de l'industrie, de l'industrie gazo-pétrolière, et des dispositifs médicaux. Forte de sa présence à l'international, dans 13 pays, de 66 centres mondiaux et de plus de 11 000 collaborateurs, QuEST Global se positionne à l'avant-garde de la convergence des innovations en génie mécanique, électronique, logiciel et numérique et se mobilise pour concevoir des solutions pour un monde plus sûr et plus propre. QuEST Global met à profit ses connaissances sectorielles approfondies et son expertise numérique pour aider ses clients à accélérer les cycles de développement et d'innovation produit, à créer d'autres sources de revenus, à améliorer l'expérience des consommateurs, et à rendre les processus et les opérations de fabrication plus efficaces.

