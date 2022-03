Райан Дин (Huawei): РУКОВОДСТВО по совершенствованию цифровой экономики

Три рычага будущего цифровой экономики

В своей вступительной речи г-н Дин пояснил, что жизнеспособность цифровой экономики можно оценить с помощью трех факторов: плотности соединений, разнообразия вычислений и интенсивности сокращения углеродных выбросов, и что эти факторы дают операторам рычаги, необходимые им для формирования будущего цифровой экономики.

За счет увеличения плотности соединений операторы могут расширить свою пользовательскую базу 5G и сферу своей деятельности. Диверсифицировав свои вычислительные ресурсы, операторы могут создавать синергетические связи между возможностью подключения и ИТ для ускорения цифровизации предприятий в целях обеспечения нового роста. Что касается сокращения углеродных выбросов, то новые экологически чистые ИКТ-решения, подобно тем, которые предоставляет компания Huawei, будут способствовать увеличению сетевых мощностей и сокращению энергопотребления на единицу в целях более экологичного развития.

Компания 5G прошла долгий путь

Коммерческое развертывание 5G началось два года назад, и с тех пор число сетей, пользователей и устройств 5G быстро растет. К концу 2021 года более 200 операторов развернули коммерческие сети 5G, обслуживая более 700 миллионов пользователей. В настоящее время в эксплуатации находятся более 1200 коммерческих устройств 5G. Эта растущая пользовательская база приносит операторам коммерческие прибыли, обеспечивая при этом непрерывное развертывание сетей.

В ходе этого мероприятия г-н Дин поделился историями успеха 5G различных операторов и показал, как новые приложения 5G, такие как AR, VR и новые видео, обеспечивают пользователям новые возможности. Гибкие ценовые модели 5G также выгодны как пользователям, так и операторам и способствуют быстрому росту пользовательской базы 5G.

В Китае частные сети 5GtoB были развернуты в широких масштабах во многих отраслях. К концу 2021 года компания Huawei подписала более 3000 коммерческих контрактов на 5GtoB с китайскими операторами и партнерами, накопив богатый опыт в области отраслевых приложений. Одним из ярких примеров является район Внутренней Монголии Китая, где угольная шахта использует 5G для дистанционного контроля за машинами. С момента развертывания сетей 5G шахтеры работают в более безопасных и комфортных условиях.

Возможность подключения + ИТ

По словам г-на Дина, по мере развития цифровых технологий все большее число отраслей будет нуждаться в модернизации ИТ-инфраструктуры в целях повышения эффективности своей деятельности. Создавая синергетические связи между ИТ и КТ, облачными и периферийными вычислениями, а также облачными сервисами и сетями, компания Huawei надеется помочь операторам перейти на цифровые и интеллектуальные технологии и добиться роста доходов. Например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе разработанная компанией Huawei система OneStorage помогла одному оператору сократить ОСВ на 30 %.

«Зеленые» ИКТ: больше информации, меньше электроэнергии

Экологически чистые ИКТ являются ключом к устойчивому росту цифровой экономики. Индустрия ИКТ предоставляет новые технологии для содействия другим отраслям в сокращении углеродного следа. На самом деле, согласно прогнозам, эта экономия в десять раз превысит собственный след отрасли ИКТ. На форуме г-н Дин также поделился экологически чистой стратегией компании Huawei: «Больше информации, меньше электроэнергии». Благодаря своему полному спектру экологически безопасных решений, включая экологически чистые предприятия, сети и производство, компания Huawei стремится помочь операторам увеличить пропускную способность сети и сократить энергопотребление на единицу информации. Компания Huawei также предложила сетевой индекс интенсивности углеродных выбросов для количественного определения углеродных выбросов в отрасли ИКТ и содействия операторам в реализации их экологически чистой стратегии.

В конце своей речи г-н Дин предложил бизнес-план Huawei GUIDE, целью которого является оказание помощи операторам в развитии пяти ключевых возможностей, необходимых для коммерческого успеха: расширение услуг, эффективное внедрение инноваций, эффективное использование ресурсов, конкуренция по ценностям и вклад в жизнь общества.

MWC Barcelona 2022 будет проходить с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Компания Huawei представит свою продукцию и решения на стенде 1H50 в Fira Gran Via Hall 1. Вместе с международными операторами, отраслевыми специалистами и лидерами общественного мнения мы займемся такими темами, как отраслевые тенденции, проект GUIDE to the Future и экологически чистое развитие, чтобы представить будущее цифровых сетей.

