Ryan Ding z Huawei: (GUIDE) DROGA do poprawy gospodarki cyfrowej

Trzy dźwignie do kształtowania przyszłości gospodarki cyfrowej

Podczas swojego wystąpienia Ding wyjaśnił, że żywotność gospodarki cyfrowej można ocenić na podstawie trzech czynników: gęstości połączeń, różnorodności obliczeniowej i intensywności redukcji emisji dwutlenku węgla. Dodał również, że czynniki te zapewniają operatorom dźwignie, które są niezbędne do kształtowania przyszłości gospodarki cyfrowej.

Poprzez zwiększenie gęstości połączeń operatorzy mogą powiększać bazę użytkowników 5G i rozszerzać zakres swojej działalności. Różnicując swoje zasoby obliczeniowe, mogą oni stworzyć synergię pomiędzy łącznością i rozwiązaniami informatycznymi, aby pobudzić cyfryzację przedsiębiorstw i zapewnić im nowy wzrost. W zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla nowe ekologiczne rozwiązania teleinformatyczne, takie jak te dostarczane przez Huawei, zwiększą przepustowość sieci i zmniejszą zużycie energii na bit na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju.

5G przebyło długą drogę

Komercyjne wdrażanie 5G rozpoczęło się dwa lata temu i od tego czasu liczba sieci 5G, użytkowników i urządzeń gwałtownie wzrosła. Do końca 2021 roku ponad 200 operatorów wdrożyło komercyjne sieci 5G, obsługując ponad 700 milionów użytkowników 5G. W użyciu jest obecnie ponad 1200 urządzeń 5G o charakterze użytkowym. Ta rosnąca baza użytkowników przynosi operatorom zyski handlowe, napędzając jednocześnie nieprzerwane wprowadzanie sieci.

Podczas prezentacji Ding podzielił się historiami sukcesu 5G pochodzącymi od różnych operatorów i zaprezentował, jak nowe aplikacje 5G, takie jak AR, VR i nowe wideo oferują użytkownikom wyjątkowe doświadczenia. Elastyczne modele cenowe 5G są również wyjątkowo korzystne, zarówno dla użytkowników, jak i operatorów, powodując szybki wzrost liczby ich klientów.

W Chinach prywatne sieci 5GtoB zostały wdrożone na szeroką skalę w wielu branżach. Do końca 2021 roku firma Huawei podpisała ponad 3000 komercyjnych umów 5GtoB z chińskimi operatorami i partnerami, zdobywając bogate doświadczenie w zastosowaniach przemysłowych. Jednym z przykładów jest sytuacja w Mongolii Wewnętrznej w Chinach, gdzie kopalnia węgla wykorzystuje 5G do zdalnego sterowania kombajnami. Od czasu wdrożenia tej technologii górnicy pracują w bezpieczniejszym i bardziej komfortowym środowisku.

Łączność + technologie informatyczne dla nowego wzrostu

Według Dinga ze względu na to, że coraz więcej branż przechodzi na cyfryzację, infrastruktura informatyczna będzie musiała zostać przebudowana, aby wspierać jeszcze bardziej efektywne operacje. Poprzez tworzenie synergii pomiędzy infrastrukturą informatyczną i telekomunikacyjną, chmurą i urządzeniami brzegowymi oraz chmurą i sieciami, Huawei ma nadzieję pomóc operatorom w przejściu na technologię cyfrową i inteligentną oraz osiągnąć nowy wzrost przychodów. Przykładowo w regionie Azji i Pacyfiku, rozwiązanie Huawei OneStorage pomogło jednemu z operatorów obniżyć całkowite koszty posiadania (TCO) o 30%.

Ekologiczna teleinformatyka: więcej bitów, mniej watów

Ekologiczna teleinformatyka jest kluczem do zrównoważonego wzrostu w gospodarce cyfrowej. Przemysł ten dostarcza nowych technologii, które pomagają innym branżom zmniejszyć ich ślad węglowy. Przewiduje się, że oszczędności te będą dziesięciokrotnie większe niż własny ślad węglowy branży teleinformatycznej. Jednocześnie Ding podzielił się na forum proekologiczną strategią Huawei: Więcej bitów, mniej watów. Dzięki pełnej gamie przyjaznych środowisku rozwiązań, w tym ekologicznej stronie, ekologicznej sieci i ekologicznej obsłudze, Huawei ma na celu pomóc operatorom zwiększyć pojemność sieci i zmniejszyć zużycie energii na bit. Dodatkowo, firma zaproponowała indeks intensywności emisji dwutlenku węgla w sieci, aby określić emisję dwutlenku węgla w branży teleinformatycznej i pomóc operatorom urzeczywistnić ich ekologiczną strategię.

Na koniec wystąpienia Ding zaproponował plan biznesowy GUIDE opracowany przez Huawei, który ma na celu pomóc operatorom rozwinąć pięć kluczowych zdolności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w biznesie: rozszerzanie usług, efektywne wprowadzanie innowacji, wykorzystywanie zasobów, konkurowanie pod względem wartości i przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa.

MWC22 Barcelona odbędzie się w dniach od 28 lutego do 3 marca w Barcelonie. Firma Huawei zaprezentuje swoje produkty i rozwiązania na stoisku 1H50 w Fira Gran Via Hall 1. Wraz z międzynarodowymi operatorami, specjalistami z branży i liderami opinii zostaną poruszone takie tematy jak trendy w sektorze, GUIDE to the Future i ekologiczny rozwój umożliwiający zwizualizowanie przyszłości cyfrowych sieci. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022 .

