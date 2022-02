Ryan Ding zo spoločnosti Huawei: SPRIEVODCA lepšou digitálnou ekonomikou

Tri páky na formovanie budúcnosti digitálnej ekonomiky

Počas svojej prednášky pán Ding vysvetlil, že životaschopnosť digitálnej ekonomiky možno hodnotiť na základe troch faktorov: hustota pripojenia, rozmanitosť výpočtovej techniky a intenzita znižovania emisií uhlíka Tieto faktory poskytujú prevádzkovateľom páky, ktoré potrebujú na formovanie budúcnosti digitálnej ekonomiky.

Zvýšením hustoty pripojenia môžu operátori rozšíriť svoju používateľskú základňu 5G a rozšíriť svoj obchodný rozsah. Diverzifikáciou svojich výpočtových zdrojov môžu operátori vytvárať synergie medzi prepojením a IT na podporu digitalizácie podnikov pre nový rast. V oblasti znižovania emisií uhlíka sa novými ekologickými riešeniami IKT, ako sú riešenia poskytované spoločnosťou Huawei, zvýši kapacita siete a zníži sa spotreba energie na bit pre ekologickejší rozvoj.

Technológia 5G prešla dlhú cestu

Komerčné nasadzovanie 5G sa začalo pred dvoma rokmi a odvtedy počet sietí 5G, používateľov a zariadení rýchlo narástol. Do konca roka 2021 zriadilo viac ako 200 operátorov komerčné siete 5G, ktoré poskytujú služby viac ako 700 miliónom používateľov 5G. V súčasnosti sa používa viac ako 1 200 komerčných 5G zariadení. Táto rastúca používateľská základňa prináša operátorom komerčné výnosy a zároveň je hnacím motorom neustáleho zavádzania sietí.

Počas podujatia sa pán Ding podelil o úspešné príbehy 5G od rôznych operátorov a ukázal, ako nové aplikácie 5G ako rozšírená realita, virtuálna realita a nové video prinášajú používateľom nové zážitky. Flexibilné cenové modely 5G tiež prinášajú výhody používateľom aj operátorom a podporujú rýchly rast používateľskej základne 5G.

V Číne boli súkromné siete 5GtoB nasadené vo veľkom rozsahu vo viacerých odvetviach. Do konca roka 2021 podpísala spoločnosť Huawei viac ako 3 000 komerčných zmlúv 5GtoB s čínskymi operátormi a partnermi, čím získala bohaté skúsenosti s priemyselnými aplikáciami. Jeden zo zdôraznených príkladov pochádza z čínskeho Vnútorného Mongolska, kde uhoľná baňa využíva 5G na diaľkové ovládanie banských kombajnov. Odkedy bola nasadená technológia 5G, baníci pracujú v bezpečnejšom a pohodlnejšom prostredí.

Konektivita + IT pre nový rast

Podľa Dinga, keďže čoraz viac odvetví prechádza na digitalizáciu, bude potrebné prebudovať IT infraštruktúru, aby sa zefektívnili operácie. Spoločnosť Huawei dúfa, že vytvorením synergií medzi IT a KT, cloudom a edge a cloudom a sieťami pomôže operátorom prejsť na digitálne a inteligentné technológie a dosiahnuť nový rast príjmov. Napríklad v Ázii a Tichomorí pomohlo riešenie spoločnosti Huawei OneStorage jednému operátorovi znížiť celkové prevádzkové náklady o 30 %.

Zelené IKT: viac bitov, menej wattov

Zelené IKT sú kľúčom k udržateľnému rastu digitálnej ekonomiky. Odvetvie IKT poskytuje nové technológie, ktoré pomôžu iným odvetviam znížiť ich uhlíkovú stopu. V skutočnosti sa predpokladá, že tieto úspory budú desaťkrát väčšie ako vlastná stopa odvetvia IKT. Na fóre pán Ding informoval aj o zelenej stratégii spoločnosti Huawei: Viac bitov, menej wattov. Cieľom spoločnosti Huawei je pomôcť operátorom zvýšiť kapacitu siete a znížiť spotrebu energie na jeden bit prostredníctvom celého radu ekologických riešení vrátane ekologickej lokality, ekologickej siete a ekologickej prevádzky. Spoločnosť Huawei tiež navrhla index uhlíkovej intenzity siete s cieľom kvantifikovať emisie uhlíka v odvetví IKT a pomôcť operátorom realizovať ich ekologickú stratégiu.

Na záver svojho prejavu pán Ding navrhol obchodný plán GUIDE spoločnosti Huawei, ktorého cieľom je pomôcť operátorom rozvíjať päť kľúčových schopností potrebných na dosiahnutie obchodného úspechu: rozširovanie služieb, efektívne inovácie, využívanie zdrojov, súťaženie na základe hodnoty a prispievanie spoločnosti.

Veľtrh MWC22 Barcelona sa uskutoční od 28. februára do 3. marca v Barcelone v Španielsku. Spoločnosť Huawei predstaví svoje produkty a riešenia v stánku 1H50 na výstavisku Fira Gran Via v hale 1. Spolu s globálnymi operátormi, odborníkmi z odvetvia a mienkotvornými osobnosťami sa budeme venovať témam, ako sú trendy v odvetví, plán GUIDE pre budúcnosť a ekologický rozvoj, aby sme si predstavili budúcnosť digitálnych sietí. Viac informácií nájdete na stránke: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022.

