Rainbow Robotics participe à l'ICRA 2024 à Yokohama, au Japon : le manipulateur mobile bimanuel « RB-Y1 » fait ses débuts à l'étranger

Participation à la Conférence internationale sur la robotique et l'automatisation (ICRA 2024) du 13 au 16 mai

Le manipulateur mobile bimanuel RB- Y1 , une plateforme de recherche experte en IA, disponible en précommande

DAEJEON, Corée du Sud, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- Rainbow Robotics (dont le directeur général est Jungho Lee), une société de plateforme robotique, participera en tant que sponsor bronze à la Conférence internationale sur la robotique et l'automatisation (ICRA 2024) de l'IEEE, qui se tiendra au Pacifico Yokohama, au Japon, le 13 mai.

Au cours de cette exposition, Rainbow Robotics présentera son manipulateur mobile bimanuel « RB-Y1 ». RB-Y1 est une plateforme de recherche humanoïde équipée de deux bras avec 7 degrés de liberté par bras, d'une jambe unique avec 6 degrés de liberté et d'une plateforme mobile à roues.

En particulier, conformément à la tendance récente de l'ère de l'IA, Rainbow Robotics prévoit de fournir diverses API et options afin que les développeurs de logiciels puissent facilement les utiliser à des fins de recherche.

Pendant toute la durée de l'exposition, diverses démonstrations de RB-Y1 seront organisées, avec sa technologie d'opération à distance en temps réel, qui relie le bras de données et le système de simulation. De plus, Rainbow Robotics prévoit de présenter le petit robot collaboratif de haute précision RB3-730 et le robot quadrupède RBQ-10.

L'ICRA (la Conférence internationale sur la robotique et l'automatisation) est un événement organisé par l'IEEE (l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens) et constitue la plus grande conférence mondiale annuelle sur la robotique.

Parallèlement, le manipulateur mobile bimanuel RB-Y1 de Rainbow Robotics sera disponible en précommande à partir du 8 mai. Les clients qui l'achèteront pendant la période de précommande bénéficieront d'un service après-vente gratuit pendant un an, et les produits devraient être livrés ensuite à partir d'octobre. La plateforme de recherche est vendue au prix de 80 000 $ US et la plateforme commerciale au prix de 120 000 $ US (hors TVA). Si vous souhaitez précommander le RB-Y1, veuillez nous contacter par le biais du formulaire de contact ou par e-mail à l'adresse [email protected] .