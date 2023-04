Rapport annuel de performance 2022 de GWM : 12,18 milliards de yuans d'investissements en R&D, soit une hausse de 34 %

BAODING, Chine, 7 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le 30 mars, GWM a publié son rapport annuel 2022. En 2022, le revenu d'exploitation total de GWM s'est élevé à 137,34 milliards de yuans. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées en bourse s'est élevé à 8,27 milliards de yuans, soit une augmentation de 22,90 % par rapport à l'année précédente.

GWM 2022 Annual Performance Report: 12.18 billion CNY R&D investment, up 34%

En 2022, GWM a maintenu une situation financière saine et durable en accélérant le rythme de la transformation des énergies nouvelles et intelligentes, en libérant le potentiel des produits et en profitant de la dynamique du marché. La société a également réalisé des progrès dans les domaines des nouvelles énergies, de l'intelligence, de la mondialisation et de la transformation des systèmes.

En 2023, l'entreprise continuera de s'appuyer sur le développement technologique, de profiter du développement mondial, d'incarner sa vision sur les nouvelles énergies « plus vertes, plus élevées, plus sûres », à faire du souci du travail bien fait et de l'honnêteté l'essence même de la construction automobile, à faire de la technologie de base le moteur de la concurrence et à faire en sorte que la technologie garantisse l'égalité des droits pour tous.

Dans le contexte de la révolution de l'intelligence et des nouvelles énergies dans l'industrie, GWM a continué à renforcer l'innovation scientifique et technologique. En 2022, l'entreprise a investi 12,18 milliards de yuans en recherche et développement, soit une augmentation de 34,34 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente 8,87 % du total des revenus d'exploitation. Elle a continué à renforcer ses capacités de recherche et de développement, à consolider ses assises grâce à l'innovation technologique et à améliorer encore sa compétitivité fondamentale.

Seule entreprise automobile en Chine et l'une des deux seules au monde à avoir réalisé un schéma uniforme, en réseau et décentralisé de l'ensemble de la chaîne industrielle dans les deux principaux domaines de l'énergie et de l'intelligence, GWM a créé un écosystème forestier où de multiples espèces cohabitent et évoluent en permanence, formant un schéma industriel complet, réalisant un contrôle indépendant des technologies de base et une collaboration efficace des systèmes d'organisation.

Dans le domaine des nouvelles énergies, GWM a mis en place une stratégie de développement parallèle axée sur l'énergie hybride, l'énergie électrique pure et l'énergie hydrogène, assortie de multiples voies technologiques. Elle a construit un système énergétique de pointe « photovoltaïque + stockage d'énergie distribué + stockage d'énergie centralisé », et a achevé la mise en place de l'ensemble de la chaîne de valeur « énergie solaire - batterie - énergie hydrogène - énergie des véhicules ».

Le nouveau modèle Hi4, un véhicule hybride intelligent à quatre roues motrices récemment mis sur le marché, a permis de réaliser une « nouvelle configuration » dotée de trois sources d'énergie reposant sur une distribution à double axe, ce qui constitue une « nouvelle percée » en matière de système iTVC à commande vectorielle intelligente de couple et un « nouveau sommet » dans les systèmes de transmission à couplage électromécanique. Cette technologie sera d'abord appliquée au modèle HAVAL à énergie nouvelle qui vient d'être lancé, et la gamme complète de produits à énergie nouvelle de GWM sera également entièrement déployée dans les véhicules à quatre roues motrices d'ici à 2024 pour toucher un plus grand nombre de consommateurs.

Face à une concurrence de plus en plus féroce sur le marché, l'écosystème forestier de GWM continuera à l'avenir d'exercer son influence, en déployant complètement de nouveaux domaines d'énergie intelligents avec de nouvelles séquences, de nouveaux canaux, de nouveaux modèles, de nouvelles technologies et de nouveaux produits, afin d'améliorer continuellement sa gamme de produits et de répondre aux divers besoins des consommateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2047416/1.jpg

SOURCE GWM