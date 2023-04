Relatório anual de desempenho da GWM de 2022: investimento em P&D de 12,18 bilhões de Yuans, um aumento de 34%

BAODING, China, 6 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- No dia 30 de março, a GWM publicou seu relatório anual de 2022. Em 2022, a receita operacional total da GWM foi de 137,34 bilhões de Yuans. O lucro líquido atribuído aos acionistas das empresas listadas foi de 8,27 bilhões de Yuans, um aumento de 22,9% em relação ao ano anterior.

Em 2022, a GWM manteve uma situação financeira saudável e sustentável, acelerando o ritmo da transformação inteligente e da implementação de novas energias, liberando o potencial dos produtos e agitando o mercado. Também fez progressos em novas energias, inteligência, globalização e transformação de sistemas.

Em 2023, a empresa continuará considerando o desenvolvimento tecnológico como fundamental e assumindo o desenvolvimento global como alavanca de crescimento. A companhia irá aderir à nova declaração energética "Mais verde, Melhor, Mais segura" e permitir que a consciência e a honestidade sejam a essência da fabricação de carros, que a tecnologia seja seu diferencial competitivo e que conceda direitos iguais para todas as pessoas.

No contexto da revolução da inteligência e da nova energia usada no setor, a GWM continuou fortalecendo a inovação científica e tecnológica. Em 2022, a empresa investiu 12,18 bilhões de Yuans em pesquisa e desenvolvimento, um aumento de 34,34% em comparação com o ano anterior, representando 8,87% da receita operacional total. A empresa continuou fortalecendo os recursos de pesquisa e desenvolvimento, consolidando suas atividades com a inovação tecnológica e melhorando ainda mais sua competitividade.

Como a única empresa automotiva na China e a única das duas do mundo que concluiu um layout plano, em rede e descentralizado de toda a cadeia industrial nas duas principais áreas de energia e inteligência, a GWM estabeleceu um ecossistema florestal com várias espécies interagindo e evoluindo continuamente. Isso permitiu formar um layout industrial completo, alcançar o controle independente de tecnologias fundamentais e a colaboração eficiente dos sistemas organizacionais.

Na área de novas energias, a GWM estabeleceu uma estratégia paralela para o desenvolvimento de veículos híbridos, 100% elétricos e a hidrogênio, com várias vias tecnológicas. A empresa construiu um sistema de energia líder do setor abrangendo "fotovoltaico + armazenamento distribuído de energia + armazenamento centralizado de energia" e todo o layout da cadeia de valor de "energia solar – bateria – energia de hidrogênio – energia para veículos".

A nova tecnologia híbrida inteligente de tração nas quatro rodas Hi4, lançada recentemente, alcançou uma "nova configuração" de três fontes de energia com distribuição de eixo duplo, um "novo avanço" no sistema inteligente de controle de vetores de torque iTVC e um "novo patamar" em sistemas de transmissão de acoplamento eletromecânico. Essa tecnologia será aplicada pela primeira vez no recém-lançado modelo alimentado a nova energia HAVAL, e a gama completa de produtos de novas energias da GWM também será totalmente produzida com 4WD em 2024.

No futuro, diante da concorrência cada vez mais acirrada de mercado, o ecossistema florestal da GWM continuará demonstrando sua força e implementando de forma abrangente novas áreas relacionadas com a energia com novos canais, sequências, modelos, tecnologias e produtos, para melhorar continuamente seu mix de produtos e atender às diversas necessidades dos consumidores.

