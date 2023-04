Sprawozdanie roczne GWM za rok 2022: 34-procentowy wzrost inwestycji w badania i rozwój do kwoty 12,18 mld CNY

BAODING, Chiny, 6 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- 30 marca firma GWM opublikowała sprawozdanie roczne za rok 2022 r. Łączny przychód operacyjny GWM w roku 2022 wyniósł 137,34 mld CNY. Zysk netto przypisany akcjonariuszom notowanych spółek wyniósł 8,27 mld CNY, co stanowi wzrost o 22,9% w stosunku do roku poprzedniego.

GWM 2022 Annual Performance Report: 12.18 billion CNY R&D investment, up 34%

W 2022 r. GWM zachowała zdrową i stabilną sytuację finansową, przyspieszając tempo transformacji w obszarze nowych i inteligentnych rozwiązań w pojazdach elektrycznych, uwalniając potencjał swoich produktów i nabierając rozpędu na rynku. Spółka poczyniła postępy w obszarze nowych rozwiązań energetycznych, inteligencji, globalizacji i transformacji systemowej.

W 2023 r. GWM będzie dalej kroczyć ścieżką leżącego u podstaw jej działalności rozwoju technologii, rozwijać globalne skrzydła, realizować rozwiązania z zakresu nowej energii w myśl hasła „Zieleniej, wyżej, bezpieczniej", promować uczciwość i sumienność jako fundamentalne wartości w branży motoryzacyjnej, a technologię jako podstawę konkurencji i siłę napędową dla powszechnego równouprawnienia.

GWM cały czas rozwija innowacje naukowo-technologiczne, wpisując się w rewolucję, jaka zachodzi w obszarze nowej energetyki i inteligentnych rozwiązań. W 2022 r. spółka zainwestowała ponad 12,18 mld CNY w badania i rozwój, co stanowi wzrost o 34% w stosunku do roku poprzedniego. Kwota ta odpowiada 8,87% jej łącznego przychodu operacyjnego. GWM w dalszym ciągu rozwijała też swój potencjał badawczo-rozwojowy, udoskonalając zaplecze techniczne poprzez innowacje oraz budując konkurencyjność rynkową.

Jako jedynej firmie motoryzacyjnej w Chinach i jednemu z dwóch podmiotów z tej branży na świecie, GWM udało się stworzyć płaską, sieciową i zdecentralizowaną strukturę łańcucha przemysłowego w dwóch kluczowych obszarach, jakimi są energia i inteligencja. Chińska spółka stworzyła ekosystem na wzór lasu, w którym liczne gatunki wchodzą ze sobą w interakcję, cały czas ewoluują. W ten sposób powstał całościowy układ przemysłowy, w którym możliwa jest niezależna kontrola nad kluczowymi technologiami i wydajna współpraca pomiędzy poszczególnymi systemami w ramach organizacji.

W obszarze nowej energii spółka realizuje strategię rozwojową przebiegającą równolegle na płaszczyznach rozwiązań hybrydowych, elektrycznych i wodorowych, podążając w kilku różnych kierunkach technologicznych. GWM dysponuje wiodącym w branży systemem rozwiązań energetycznych łączącym fotowoltaikę z rozproszonym i scentralizowanym magazynowaniem energii, jak również całościowym łańcuchem wartości, na który składają się „energia słoneczna - baterie - energia wodoru - moc pojazdu".

Wprowadzona niedawno do sprzedaży inteligentna technologia napędu na cztery koła Hi4 osiągnęła „nową konfigurację" trzech źródeł zasilania z dwuosiową dystrybucją, „nowy przełom" w inteligentnym systemie sterowania wektorem momentu obrotowego iTVC oraz „nowy standard" w sprzężeniu elektromechanicznych systemów transmisyjnych. Technologia ta po raz pierwszy zastosowana będzie we wprowadzonym niedawno do sprzedaży modelu HAVAL. Pełna oferta produktów z nowymi rozwiązaniami energetycznym GWM i napędem na cztery koła trafi do sprzedaży do 2024 r.

Wobec coraz zacieklejszej konkurencji rynkowej w przyszłości „leśny" ekosystem GWM w dalszym ciągu będzie wykorzystywał swoją siłę, wdrażając nowe, kompleksowe i inteligentne rozwiązania energetyczne z wykorzystaniem nowych sekwencji, kanałów, modeli, technologii i produktów, aby udoskonalać strukturę produktową i spełniać różnorodne potrzeby konsumentów.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2047416/1.jpg

SOURCE GWM