Rapport sur le développement durable 2022 d'Atlas Corp : les valeurs ESG intégrées guident les prises de décision

LONDRES, 12 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Atlas Corp. (« Atlas » ou « la société ») a le plaisir d'annoncer la publication de son rapport sur le développement durable 2022, son troisième rapport annuel. Ce document complet met en lumière les réalisations des filiales d'Atlas, Seaspan Corporation (« Seaspan ») et APR Energy (« APR »), tout au long de l'année 2022.

2022 Atlas Sustainability Report

Le rapport démontre l'engagement de longue date d'Atlas à intégrer les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans ses activités quotidiennes et sa prise de décision. Dans le rapport de développement durable 2022, Atlas a appliqué les cadres de reporting de la Global Reporting Initiative et du Sustainability Accounting Standards Board pour déterminer le contenu et la qualité du rapport en termes de matérialité, d'inclusion des parties prenantes, de contexte de développement durable et de clarté.

Bing Chen, président-directeur général d'Atlas, a déclaré : « Les facteurs ESG ont été fermement ancrés dans notre vision, notre mission et le travail quotidien de nos employés au sein du groupe. En tant que leader mondial dans les secteurs du transport maritime par conteneurs et de l'énergie mobile, notre leadership et notre succès à long terme sur le marché reposent sur le développement durable dans tout ce que nous faisons et pour tous les membres de notre entreprise. Je suis extrêmement fier de l'approche pratique et de la contribution constante de notre équipe au fil des décennies. De l'introduction de carburants alternatifs dans notre flotte chez Seaspan à la diversification de notre portefeuille énergétique chez APR, nous réalisons des investissements stratégiques dans nos actifs et nos opérations pour mener la mise en œuvre d'initiatives ESG à mesure que nous continuons à développer nos activités. »

En 2022, Atlas a entrepris de nombreux efforts en faveur de la décarbonisation, renforçant ainsi leurs positions respectives de leader du marché. Chen a ajouté : « L'approche de Seaspan et d'APR en matière de décarbonisation est centrée sur des solutions commerciales avant-gardistes, un engagement ferme à faire évoluer les programmes qui atténuent les risques, une approche adaptative aux besoins de nos clients et des investissements dans l'avenir de notre réussite. »

Les pratiques d'inclusion sur le lieu de travail sont la pierre angulaire de l'engagement d'Atlas en matière de facteurs ESG. La société célèbre la diversité et favorise un environnement exempt de discrimination, comme en témoignent les progrès réalisés par Seaspan dans la promotion des femmes au sein de l'industrie maritime, traditionnellement dominée par les hommes. Atlas comprend l'importance d'investir dans le bien-être de sa main-d'œuvre mondiale. En 2022, la société a fait un don à la Sailor's Society et à l'International Seafarers' Welfare and Assistance Network pour soutenir le bien-être des marins.

Le rapport complet peut être téléchargé sur le site Internet d'Atlas à l'adresse esg.atlascorporation.com.

Atlas est l'un des principaux propriétaires et exploitants d'actifs au niveau mondial, dont l'objectif est d'investir des capitaux pour développer une activité durable et pérenne. Atlas réunit une équipe de gestion d'actifs expérimentée qui possède une grande expérience en matière d'opérations et d'allocation de capital. La société vise des rendements à long terme ajustés au risque à travers des actifs d'infrastructure de haute qualité dans les secteurs maritime, énergétique et d'autres secteurs verticaux d'infrastructure. Les sociétés du portefeuille d'Atlas, Seaspan Corporation et APR Energy, sont des plateformes d'exploitation exceptionnelles et de premier plan dans les secteurs maritime et énergétique, respectivement.

