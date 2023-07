Relatório de Sustentabilidade de 2022 da Atlas Corp.: Valores de ESG Integrados Conduzem a Tomada de Decisões

LONDRES, 12 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Atlas Corp. ("Atlas" ou a "Empresa") tem o prazer de anunciar a publicação de seu Relatório de Sustentabilidade de 2022, seu terceiro relatório anual. O documento abrangente destaca as realizações ao longo do ano das subsidiárias da Atlas, a Seaspan Corporation ("Seaspan") e a APR Energy ("APR"), para o ano civil de 2022.

Relatório de Sustentabilidade da Atlas de 2022

O relatório demonstra o compromisso de longa data da Atlas em incorporar princípios ambientais, sociais e de governança ("ESG") nas operações diárias e na tomada de decisões. No Relatório de Sustentabilidade de 2022, a Atlas aplicou as estruturas de relatórios da Global Reporting Initiative e do Sustainability Accounting Standards Board como orientação para determinar o conteúdo e a qualidade do relatório em termos de materialidade, inclusão das partes interessadas, contexto de sustentabilidade e clareza.

Bing Chen, presidente e CEO da Atlas, comentou: "O ESG está firmemente integrado em nossa visão, missão e no trabalho diário de nossos funcionários em todo o grupo. Como líder global nos setores de transporte de contêineres e energia móvel, nossa liderança e sucesso de mercado de longo prazo são construídos com base na sustentabilidade em tudo o que fazemos e para todos em nossa empresa. Estou extremamente orgulhoso do histórico de abordagem prática e contribuição consistente de nossa equipe ao longo de décadas. Desde a introdução de combustíveis alternativos em nossa frota na Seaspan até a diversificação de nosso portfólio de energia na APR, estamos fazendo investimentos estratégicos em nossos ativos e operações para conduzir a implementação de iniciativas ESG à medida que continuamos a expandir nossos negócios".

Em 2022, a Atlas empreendeu inúmeros esforços para a descarbonização, reforçando suas respectivas posições de líder de mercado. Chen continuou: "A abordagem da Seaspan e da APR para a descarbonização é centrada em soluções comerciais com visão de futuro, um firme compromisso de desenvolver programas que mitiguem riscos, uma abordagem adaptável às necessidades de nossos clientes e investimentos visando nosso futuro sucesso".

As práticas inclusivas no local de trabalho são a base do compromisso da Atlas com o ESG. A empresa celebra a diversidade e fomenta um ambiente livre de discriminação, o que se reflete nos avanços da Seaspan na promoção de mulheres dentro da indústria marítima tradicionalmente dominada por homens. A Atlas entende a importância de investir no bem-estar de sua força de trabalho global. Em 2022, a empresa fez doações à Sailor's Society e à International Seafarers' Welfare and Assistance Network para apoiar o bem-estar dos marinheiros.

O relatório completo já está disponível para download no site da Atlas em esg.atlascorporation.com.

Sobre a Atlas

A Atlas é uma proprietária e operadora de ativos líder global, com foco em investir capital para desenvolver um negócio duradouro e sustentável. A Atlas reúne uma experiente equipe de gestão de ativos com profunda experiência operacional e de alocação de capital. A empresa visa retornos de longo prazo ajustados ao risco em ativos de infraestrutura de alta qualidade nos setores marítimo, de energia e outras infraestruturas verticais. As empresas do portfólio da Atlas, a Seaspan Corporation e a APR Energy, são plataformas operacionais excepcionais e líderes do setor nos espaços marítimo e energético globais, respectivamente. Para mais informações, por favor, acesse atlascorporation.com.

CONTATO: Juliana Cury, Coordenadora de ESG, [email protected]; Cailey Murphy, Diretora de Comunicação Corporativa

Vídeo: https://mma.prnewswire.com/media/2152164/Atlas_Corp__Atlas_Corp__s_2022_Sustainability_Report__Embedded_E.mp4

FONTE Atlas Corp.

