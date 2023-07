Atlas Corp. Nachhaltigkeitsbericht 2022: Integrierte ESG-Werte fördern die Entscheidungsfindung

LONDON, 12. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Atlas Corp. ("Atlas" oder das "Unternehmen") freut sich, die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2022, seines dritten Jahresberichtes, bekannt zu geben. Das umfassende Dokument beleuchtet die jährlichen Erfolge der Atlas-Tochtergesellschaften Seaspan Corporation ("Seaspan") und APR Energy ("APR") für das Kalenderjahr 2022.

2022 Atlas Sustainability Report

Der Bericht demonstriert das langjährige Engagement von Atlas, Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien ("ESG") in den täglichen Betrieb und die Entscheidungsfindung einzubinden. Im Nachhaltigkeitsbericht 2022 hat sich Atlas an den Berichtsrahmen der "Global Reporting Initiative" und des "Sustainability Accounting Standards Board" orientiert, als Leitfaden zur Bestimmung von Berichtsinhalten und -Qualität in Bezug auf Wesentlichkeit, Einbeziehung der Stakeholder, Nachhaltigkeitskontext und Klarheit.

Bing Chen, Präsident und CEO von Atlas, kommentierte: "ESG ist fest in unserer Vision, Mission sowie der täglichen Arbeit unserer Mitarbeiter in der gesamten Gruppe verankert. Als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Containerschifffahrt und mobile Energieversorgung basieren unsere langfristige Marktführerschaft und unser Erfolg auf dem Grundsatz der Nachhaltigkeit in allem, was wir tun, und für jeden in unserem Unternehmen. Ich bin sehr stolz darauf, dass unser Team über Jahrzehnte hinweg einen praktischen Ansatz und einen beständigen Beitrag geleistet hat. Von der Einführung alternativer Kraftstoffe für unsere Flotte bei Seaspan bis hin zur Diversifizierung unseres Energieportfolios bei APR tätigen wir strategische Investitionen in unsere Anlagen und Betriebe, um bei der Umsetzung von ESG-Initiativen führend zu sein, während wir unsere Geschäfte weiter ausbauen."

Im Jahr 2022 unternahm Atlas zahlreiche Anstrengungen zur Dekarbonisierung und stärkte seine jeweiligen Marktführerpositionen. Chen fügte hinzu: "Der Ansatz von Seaspan und APR zur Dekarbonisierung konzentriert sich auf vorausschauende kommerzielle Lösungen, eine feste Verpflichtung zur Entwicklung von Programmen, die Risiken mindern, einen adaptiven Ansatz für die Bedürfnisse unserer Kunden und Investitionen in die Zukunft unseres Erfolgs."

Integrative Arbeitsplatzpraktiken sind ein Eckpfeiler des Engagements von Atlas für ESG. Das Unternehmen zelebriert die Vielfalt und fördert ein Umfeld, das frei von Diskriminierung ist. Dies spiegelt sich in den Bemühungen von Seaspan wider, Frauen in der traditionell von Männern dominierten Seefahrt zu fördern. Atlas versteht, wie wichtig es ist, in das Wohlbefinden seiner weltweiten Belegschaft zu investieren. In 2022 spendete das Unternehmen an die Wohlfahrt von Sailor's Society und dieInternational Seafarers and Assistance Network, um das Wohlbefinden von Seeleuten zu unterstützen.

Der vollständige Bericht kann jetzt auf der Website von Atlas unter esg.atlascorporation.com heruntergeladen werden.

Informationen zu Atlas

Atlas ist ein weltweit führender Eigentümer und Betreiber von Anlagen, der sich auf Kapitalinvestitionen konzentriert, um ein langfristiges und nachhaltiges Geschäft aufzubauen. Atlas vereint ein erfahrenes Vermögensverwaltungsteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Betrieb und Kapitalallokation. Das Unternehmen strebt langfristige, risikoangepasste Renditen mit hochwertigen Infrastrukturanlagen in den Bereichen Schifffahrt, Energie und anderen Infrastrukturbereichen an. Die Portfolio-Unternehmen von Atlas, Seaspan Corporation und APR Energy, sind außergewöhnliche, branchenführende Betriebsplattformen in der globalen Schifffahrt beziehungsweise im Energiesektor. Weitere Informationen finden Sie auf atlascorporation.com.

KONTAKT: Juliana Cury, ESG Coordinator, [email protected]; Cailey Murphy, Head of Corporate Communications, [email protected]com

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2152131/Atlas_Corp__Atlas_Corp__s_2022_Sustainability_Report__Embedded_E.mp4

SOURCE Atlas Corp.